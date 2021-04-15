«Знаете, сколько лет Умярову? 25!» Как Шалимов «состарил» полузащитника «Спартака»

Игорь Шалимов продолжает «бомбить» эпичными заявлениями. Сегодня ночью бывший игрок «Спартака» и сборной России перепутал возраст полузащитника красно-белых Наиля Умярова. «Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — выдал Шалимов в эфире «Матч ТВ», обращаясь к ветерану «Спартака» Евгению Ловчеву.

Разумеется, эта реплика не осталась без внимания. Футбольный мир бурно отреагировал на заявление Шалимова.

Кто-то сразу же вспомнил, что Умяров выступает за российскую молодёжку. Может, ему пора в первую сборную?

Удивились даже на «Матч ТВ».

Связка «Шалимов-Умяров» в центре поля. Звучит неплохо.

Пошутили по этому поводу даже в «Спартаке».

Интересно, что думает сам Умяров по поводу слов Шалимова.

В соцсетях даже призывают «Спартак» подать в суд на легенду красно-белых. При этом в клубе, похоже, не слишком обиделись на «сенсацию» от Шалимова — лишь подкололи его. «Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», — заявил Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью «Спартака».

На слова Шалимова отреагировали в «Чертаново», где Умяров получал футбольное образование. «Наиль старше своего возраста? Да это бред полный. Наверное, Игорь Михайлович его с кем-то перепутал. Такого быть не может, ни одного шанса на это нет», — сказал экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Шалимов действительно перепутал Умярова с другим игроком — Аязом Гулиевым. По крайней мере, так сам Игорь Михайлович объяснил собственную тираду. «Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000 года рождения. Он ездил на молодёжный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Юран мстит Газизову? Бывший спартаковец вновь в центре скандала Как реагировать на очередное громкое заявление экс-футболиста сборной России?

Отметим, что это не первое заявление, связанное с возрастными данными игроков «Спартака». Относительно недавно ветеран красно-белых Сергей Юран намекнул на «переписанный» возраст Остона Урунова. «Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4–5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал и что было очевидно», — заявил Юран в эфире канала «Матч Премьер». Комитет по этике оценил слова тренера в 250 тысяч рублей штрафа.