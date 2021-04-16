Азмун? Дзюба? Или всё-таки Соболев?! На «Золотую бутсу» РПЛ – шесть реальных претендентов

За пять туров до финиша сразу шесть футболистов претендуют на «Золотую бутсу» чемпионата России: по два представителя от «Зенита» и «Спартака» и по одному – от ЦСКА и «Рубина». В прошлом году титул лучшего бомбардира разделили одноклубники Сердар Азмун и Артём Дзюба, настрелявшие по 17 голов. В этом сезоне они вновь наверху, но позади – группа опасных конкурентов. Кто теперь выиграет бомбардирскую гонку в РПЛ? Прикинем шансы.
6. Джордже Деспотович, нападающий, «Рубин»
Матчи: 21.
Голы: 11 (с пенальти – 2).
Сыграно минут: 1534.
Минут на гол: 139.
Голов за матч: 0,52.
Оставшиеся соперники: «Урал», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», «Ротор».
В последних матчах Деспот затащил «Рубин» на пятое место, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в шести встречах. Впереди у команды Слуцкого соперники в основном из нижней части таблицы. Если серб будет выходить во всех играх и тратить 139 минут на гол, то три-четыре мяча он сможет забить.
Прогноз: 13 голов.
5. Никола Влашич, полузащитник, ЦСКА
Матчи: 23.
Голы: 11 (с пенальти – 3).
Сыграно минут: 2027.
Минут на гол: 184.
Голов за матч: 0,48.
Оставшиеся соперники: «Сочи», «Спартак», «Уфа», «Краснодар», «Динамо».
Влашич – единственный не нападающий в бомбардирском топе. В этом сезоне Никола из предстоящих соперников забивал только «Спартаку». Ждать фейерверка голов от хорвата, наверное, не стоит – больше двух мячей мы вряд ли увидим.
Прогноз: 13 голов.
4. Александр Соболев, нападающий, «Спартак»
Матчи: 18.
Голы: 12 (с пенальти – 4).
Сыграно минут: 1176.
Минут на гол: 98.
Голов за матч: 0,67.
Оставшиеся соперники: «Уфа» (пропускает), ЦСКА, «Арсенал», «Химки», «Ахмат».
Соболев тратит меньше всех минут на гол среди конкурентов. Также у нападающего «Спартака» больше всех мячей с пенальти. Если Александр сохранит взятый темп (98 минут на гол), то в оставшихся матчах вполне способен мяча на три улучшить текущий результат. В ближайшем туре Соболев свою статистику не улучшит (пропускает из-за перебора карточек) — зато к дерби с ЦСКА подойдёт не только сверхмотивированным, но ещё и полным сил.
Прогноз: 15 голов.
3. Джордан Ларссон, нападающий, «Спартак»
Матчи: 24.
Голы: 12 (с пенальти – 1).
Сыграно минут: 2057.
Минут на гол: 171.
Голов за матч: 0,50.
Оставшиеся соперники: «Уфа», ЦСКА, «Арсенал», «Химки», «Ахмат».
В этом сезоне шведский форвард уже отгружал мячи «Химкам» и «Ахмату». В последнее время Ларссон если забивает, то по два. Так что в оставшихся матчах реально увидеть ещё пару-тройку голов Джордана.
Прогноз: 15 голов.
2. Артём Дзюба, нападающий, «Зенит»
Матчи: 23.
Голы: 13 (с пенальти – 3).
Сыграно минут: 1925.
Минут на гол: 148.
Голов за матч: 0,57.
Оставшиеся соперники: «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа», «Тамбов».
У «Зенита» остались не слишком опасные соперники, причём трём из них Дзюба уже забивал. Капитан сборной России положил три мяча «Уфе» и по голу «Краснодару» и «Ротору». Сейчас отличиться будет не так просто, но два-три гола Дзюба наверняка найдёт.
Прогноз: 15 голов.
1. Сердар Азмун, нападающий, «Зенит»
Матчи: 21.
Голы: 15 (с пенальти – 2).
Сыграно минут: 1492.
Минут на гол: 99.
Голов за матч: 0,71.
Оставшиеся соперники: «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа», «Тамбов».
Азмун ударно проводит второй круг чемпионата – девять голов. Он уже огорчал «Уфу» и «Тамбов» и, кажется, станет лучшим бомбардиром чемпионата. Сердар эффективен так же, как и Соболев. Отрыв в три мяча на данном этапе сыграет на руку иранскому форварду в конце сезона.
Прогноз: 18 голов.
«Бомбардирскую гонку выиграет Азмун – уверен в этом на 99 процентов. У «Зенита» неплохой календарь: Сердару с Артёмом есть где развернуться. Скорее всего Азмун будет первым, а Дзюба – вторым. Если иранец достигнет отметки в 20 голов, это станет для него хорошим результатом. Но и Дзюба на такое способен».
- 16 апреля 2021
-
12:57
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
10:47
-
10:39
-
10:35
-
10:24
-
10:11
-
09:56
-
09:41
-
09:37
-
09:34
-
08:48
-
08:30
-
08:13
-
07:57
-
07:26
-
07:10
-
06:42
-
03:41
-
02:50
-
02:26
-
02:07