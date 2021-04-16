Азмун? Дзюба? Или всё-таки Соболев?! На «Золотую бутсу» РПЛ – шесть реальных претендентов

«Зенит» не только в турнирной таблице фаворит – в бомбардирской тоже.

За пять туров до финиша сразу шесть футболистов претендуют на «Золотую бутсу» чемпионата России: по два представителя от «Зенита» и «Спартака» и по одному – от ЦСКА и «Рубина». В прошлом году титул лучшего бомбардира разделили одноклубники Сердар Азмун и Артём Дзюба, настрелявшие по 17 голов. В этом сезоне они вновь наверху, но позади – группа опасных конкурентов. Кто теперь выиграет бомбардирскую гонку в РПЛ? Прикинем шансы.

Таблица бомбардиров РПЛ.

6. Джордже Деспотович, нападающий, «Рубин»

Матчи: 21.

Голы: 11 (с пенальти – 2).

Сыграно минут: 1534.

Минут на гол: 139.

Голов за матч: 0,52.

Оставшиеся соперники: «Урал», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», «Ротор».

В последних матчах Деспот затащил «Рубин» на пятое место, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в шести встречах. Впереди у команды Слуцкого соперники в основном из нижней части таблицы. Если серб будет выходить во всех играх и тратить 139 минут на гол, то три-четыре мяча он сможет забить.

Прогноз: 13 голов.

5. Никола Влашич, полузащитник, ЦСКА

Матчи: 23.

Голы: 11 (с пенальти – 3).

Сыграно минут: 2027.

Минут на гол: 184.

Голов за матч: 0,48.

Оставшиеся соперники: «Сочи», «Спартак», «Уфа», «Краснодар», «Динамо».

Влашич – единственный не нападающий в бомбардирском топе. В этом сезоне Никола из предстоящих соперников забивал только «Спартаку». Ждать фейерверка голов от хорвата, наверное, не стоит – больше двух мячей мы вряд ли увидим.

Прогноз: 13 голов.

План Гончаренко снова не сработал. Логика тренера стала проблемой для ЦСКА Пара Ахметов – Обляков провалилась, Рондон не справился, а Эджуке был слишком оторван от командных действий.

4. Александр Соболев, нападающий, «Спартак»

Матчи: 18.

Голы: 12 (с пенальти – 4).

Сыграно минут: 1176.

Минут на гол: 98.

Голов за матч: 0,67.

Оставшиеся соперники: «Уфа» (пропускает), ЦСКА, «Арсенал», «Химки», «Ахмат».

Соболев тратит меньше всех минут на гол среди конкурентов. Также у нападающего «Спартака» больше всех мячей с пенальти. Если Александр сохранит взятый темп (98 минут на гол), то в оставшихся матчах вполне способен мяча на три улучшить текущий результат. В ближайшем туре Соболев свою статистику не улучшит (пропускает из-за перебора карточек) — зато к дерби с ЦСКА подойдёт не только сверхмотивированным, но ещё и полным сил.

Прогноз: 15 голов.

3. Джордан Ларссон, нападающий, «Спартак»

Матчи: 24.

Голы: 12 (с пенальти – 1).

Сыграно минут: 2057.

Минут на гол: 171.

Голов за матч: 0,50.

Оставшиеся соперники: «Уфа», ЦСКА, «Арсенал», «Химки», «Ахмат».

В этом сезоне шведский форвард уже отгружал мячи «Химкам» и «Ахмату». В последнее время Ларссон если забивает, то по два. Так что в оставшихся матчах реально увидеть ещё пару-тройку голов Джордана.

Прогноз: 15 голов.

Бомбардиром «Спартака» восхищаются в Германии. Ларссон заменит Холанда? Красно-белые могут провернуть выгодный трансфер на выход.

2. Артём Дзюба, нападающий, «Зенит»

Матчи: 23.

Голы: 13 (с пенальти – 3).

Сыграно минут: 1925.

Минут на гол: 148.

Голов за матч: 0,57.

Оставшиеся соперники: «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа», «Тамбов».

У «Зенита» остались не слишком опасные соперники, причём трём из них Дзюба уже забивал. Капитан сборной России положил три мяча «Уфе» и по голу «Краснодару» и «Ротору». Сейчас отличиться будет не так просто, но два-три гола Дзюба наверняка найдёт.

Прогноз: 15 голов.

1. Сердар Азмун, нападающий, «Зенит»

Матчи: 21.

Голы: 15 (с пенальти – 2).

Сыграно минут: 1492.

Минут на гол: 99.

Голов за матч: 0,71.

Оставшиеся соперники: «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа», «Тамбов».

Азмун ударно проводит второй круг чемпионата – девять голов. Он уже огорчал «Уфу» и «Тамбов» и, кажется, станет лучшим бомбардиром чемпионата. Сердар эффективен так же, как и Соболев. Отрыв в три мяча на данном этапе сыграет на руку иранскому форварду в конце сезона.

Прогноз: 18 голов.

Самые дорогие зимние трансферы «Зенита». Изменений в списке нет уже больше двух лет! В топе сразу три футболиста, игравших под руководством Курбана Бердыева.