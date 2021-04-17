«Локомотиву» и «Торпедо» нужен был посильный враг. Так и нашли друг друга

«Чемпионат» завершает цикл статей о главных противостояниях в истории отечественного футбола. Финишируем с дерби двух московских клубов — «Локомотива» и «Торпедо». Это противостояние не столь популярно и раскручено, как, допустим, дерби «Спартака» и ЦСКА или «Динамо», но обойти его стороной тоже нельзя.

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В СССР «Торпедо» считалось клубом для интеллигенции. Как же возник конфликт с «Локо»?

Каждая команда в советское время имела свою целевую аудиторию. За ЦСКА чаще всего болели военные, за «Динамо» — силовики, за «Спартак» — обычные люди. «Торпедо», хоть и находилось под опекой «ЗИЛа», внезапно стало клубом для интеллигенции.

«За «Торпедо» болели музыканты, писатели, художники. Несмотря на то что это была действительно заводская команда. Но это была элегантная команда, и она всем нравилась. «Торпедо» имело свой какой-то неповторимый стиль, будто его специально создали для интеллигенции», — вспоминал народный артист России, музыкант, актёр и писатель Алексей Козлов в интервью клубной пресс-службе «Торпедо».

И болельщики у автозаводцев тогда были под стать — «мажорная тусовка». Как свидетельствует фанат «Зенита» со стажем по прозвищу Дюрер, автозаводцы выделялись на фоне других москвичей. «Их было очень мало, человек двести, но в массе своей они были фарцовщиками и, по крайней мере, хорошо одевались. Они одними из первых обзавелись флагами, фирменной атрибутикой. Это удивляло», — рассказал Дюрер «Ландскроне».

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При этом фанаты «Торпедо» серьёзно уступали в силе другим московским «движам» — спартаковскому, армейскому и даже динамовскому. Тягаться они могли разве что с «Локомотивом». Опытные болельщики «Локо» утверждают, что войну развязали именно автозаводцы: они якобы искали врага, который был бы им по зубам, и выбор пал как раз на немногочисленных «паровозов». Фаны «Торпедо» считают, что причина конфликта чуть глубже.

— У меня с «Локомотивом» вражды точно нет и никогда не было, — говорит руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков. — Это была какая-то новая тенденция. Мы всегда враждовали с ЦСКА, «Динамо», киевским «Динамо». А «Локомотив» — это было что-то новенькое. Но я могу понять, почему так получилось.

«Локомотив» в 90-х начал подниматься, «Торпедо», наоборот, пошло вниз. В каком-то смысле «Локо» занял наше место. «Спартак» был, «Спартак» есть и он будет — так же, как и ЦСКА с «Динамо». А «Торпедо» пропало из виду, и молодые болельщики стали выбирать либо их, либо «Локомотив». Ни мы, ни они «потянуть» большие клубы не могли. И тем, и другим просто нужен был враг. Потом это уже обросло какими-то традициями, — добавил Петраков.

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Первые стычки фанатов «Торпедо» и «Локомотива»

До конца 1990-х железнодорожники и автозаводцы даже ходили друг к другу на стадион — поболеть против ЦСКА и «Динамо». А в 1999 году между ними произошла первая потасовка: дрались и перед матчем, и после. Заканчивали уже в метро, на станции «Сокольники». По воспоминаниям поклонников «Локо», в драке участвовало примерно 200 человек (по 100 с каждой стороны).

Через два года в Раменском история повторилась. «Локомотив» вынужденно проводил свои матчи на стадионе «Сатурн», где ограждений трибун просто не было. В перерыве фанаты «Торпедо» подошли к сектору «Локо», те двинулись навстречу. Началась драка, кадры которой попали в телетрансляцию матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Впервые такое вижу, — признался после игры полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. — Наши болельщики всегда отличались спокойствием. Большая неожиданность, конечно». В тот раз не лучшим образом сработала милиция — не смогла пресечь потасовку, допуская свободное перемещение фанатов по стадиону.

Стычки и драки возникали вплоть до 2006 года, пока «Торпедо» не вылетело из высшего дивизиона. Вернулись автозаводцы в РФПЛ лишь через восемь лет, но задержаться в элите снова не сумели.

Что представляет из себя дерби «Локомотива» и «Торпедо» сейчас

Со временем конфликт «Локо» и «Торпедо» утих. Без очных встреч двух команд сохранить прежний градус противостояния было сложно.

Реальный шанс на возвращение был у «Торпедо» в этом сезоне. На зимний перерыв команда ушла, занимая четвёртое место в таблице ФНЛ. Отставание от лидера, «Нижнего Новгорода», составляло всего пять очков. Однако весной «Торпедо» словно подменили — в 10 матчах автозаводцы одержали всего три победы!

Неудачи «Торпедо» активные фанаты клуба связывали с Сергеем Игнашевичем, главным тренером команды. Долгое время он игроком выступал за «Локомотив», что не могло не сказаться на его репутации в кругу автозаводцев.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Уходить нужно на пике, а не разваливать». Игнашевич отмучился в «Торпедо» В итоге разошлись по обоюдному согласию сторон.

Игнашевич из «Торпедо» ушёл, но шансов на выход в РПЛ у клуба всё меньше и меньше. Максимум, на что могут рассчитывать автозаводцы, это стыковые матчи.

— Ехал недавно в куртке «Торпедо», так молодые болельщики «Локомотива» даже не поняли, что за эмблема, — признаётся Василий Петраков. — Лет 10 назад, наверное, в драку полезли бы. Конечно, есть люди, которые знают, в курсе всех событий. А молодёжь подросла — им всё равно. Сейчас «Торпедо» для «Локомотива» не соперник. Последний раз играли шесть лет назад!

— Раньше противостояние с «Торпедо» было грандиозное, — добавляет болельщик «Локомотива» Илья Шарков (Доберман). — Считаю, что наравне с такими дерби, как «Спартак» — «Динамо» или ЦСКА — «Спартак». Матч с «Торпедо» был для нас событием, которого ждали. Мы жили ради этого дерби.

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Сейчас, мне кажется, не все на нашей трибуне даже знают, что такая команда есть. А из тех, кто знают, многие уже просто не понимают, почему к «Торпедо» такое отношение было. Если они в РПЛ выйдут, то будет круто, правда: на стадион придут старые болельщики, будет ярчайший накал на трибунах. Как на любом другом дерби. Вообще дерби «Локомотив» — «Торпедо» — это сказка. Настоящая мужская сказка, для кого-то обязательно с печальным концом. Если «Торпедо» вернётся — и вернётся не на один год — то наша молодёжь быстро прочувствует на себе, что это за противостояние. Но такая жесть, как раньше, уже вряд ли повторится.