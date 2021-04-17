«Спартак» договаривается с португальскими тренерами. Разбираемся, кто они такие

Похоже, что следующий тренер «Спартака» будет говорить по-португальски. За последние сутки в европейских изданиях упоминались сразу два специалиста в красно-белом контексте – Паулу Фонсека и Руй Витория. Ранее управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал «Чемпионату», что более вероятно появление во главе команды нового иностранца, а не россиянина.

Паулу Фонсека: выигрывал всё на Украине, но в «Роме» им недовольны

О Фонсеке в «Спартаке» разговоры ходили давно. Например, 17 марта Tuttomercatoweb сообщил, что португалец уже успел отказать москвичам. Однако теперь другое итальянское издание, Sport Mediaset, утверждает, что переговоры всё-таки ведутся.



Фонсека сейчас возглавляет «Рому», но контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. Важно, что тренер уже имеет опыт работы в Восточной Европе – три сезона в донецком «Шахтёре». За это время он выиграл три чемпионата и три кубка страны. В 2017 году победил «Манчестер Сити», и Гвардиола лично выражал восхищение игрой «Шахтёра». Благодаря этой победе команда Фонсеки вышла из группы, и тренеру пришлось сдержать слово – прийти на пресс-конференцию в костюме Зорро.

Зорро. Главное тренерское открытие Лиги чемпионов Паулу Фонсека сделал «Шахтёр» круче, чем тот был при Мирче Луческу.

Кстати, на Украине тренер приобрёл не только опыт, но и нашёл новую жену. Русскоговорящая супруга может стать одним из аргументов в пользу переезда в Россию.

Про последний этап Фонсеки рассказал итальянский журналист Алесандро де Фелисе (издание Calciomercato) в разговоре с корреспондентом «Чемпионата»:



«Ещё несколько недель назад его «Рома» играла в доминирующий футбол, владея мячом внизу. Теперь же он изменил свой стиль и предпочитает ловить соперников на контратаках, как он это делает и в Лиге Европы. До поражения от «Пармы» «Рома» побеждала все «маленькие» команды Серии А и проигрывала всем топ-клубам. Хотя в последнее время Фонсека оступался и на небольших соперниках. Отсюда и желание владельца найти нового тренера (кандидатами являются Сарри и Аллегри). Президент клуба Фридкин хочет сменить Фонсеку из-за того, что ему не удаётся пробиться в Лигу чемпионов».

Руй Витория: безработный и отлично развивает молодых

Одна из главных спортивных газет Португалии O Jogo сообщила об интересе «Спартака» к Рую Витории. По информации издания, тренер уже находится в переговорах с российским клубом. Витории на днях исполнился 51 год, и сейчас он находится без работы. Его последней командой был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, хотя тренер сделал себе имя в Португалии: выиграл кубок с «Виторией» (да, название у команды такое же, как фамилия тренера, – более того, переводится как «победа»), а затем с «Бенфикой» взял чемпионат и Суперкубок страны.



Мы обратились к португальскому футбольному аналитику Жилу Нуньешу, чтобы тот рассказал подробнее о человеке, который может оказаться в «Спартаке»:

«Он уделяет много внимания психологическому профилю футболистов, которых делит на три типа: лидеры, игроки старта и молодые. Последние – категория, с которой он отлично работает. При этом тренере в «Бенфике» заиграли Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Рубен Диаш и другие. Кроме того, именно он сделал из правого защитника Линделёфа центрального – на этой позиции он сейчас играет и в «МЮ». В «Бенфике» Виторию много критиковали, когда он ушёл от схемы 4-4-2 Жорже Жезуша к 4-3-3, которая не приносила стабильного результата. В 2017 году он набрал 0 очков в группе Лиге чемпионов, уступив в том числе «Базелю» со счётом 0:5. В середине следующего сезона он покинул команду. Для удачного выступления в России ему потребуется соединить его знания о тактике и создать благоприятный эмоциональный фон. Он привык находиться в хороших отношениях с футболистами».