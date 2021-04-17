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«Ахмат» – «Химки» – 3:1, видео гола Георгия Мелкадзе, 17 апреля 2021 года, РПЛ

«Ахмат» – «Химки» – 3:1, видео гола Мелкаде.
Анатолий Романов
Какую же красоту исполнил Мелкадзе! Может, ещё пригодится «Спартаку»?
Георгий забил один из самых красивых голов чемпионата.
Футбол / РПЛ 0
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Первый матч 26-го тура РПЛ «Ахмат» – «Химки» завершился неожиданно лёгкой, если судить по счёту, победой команды Андрея Талалаева. Хозяева ещё до перерыва забили два гола (кроме того, заработали, но не реализовали пенальти) и были близки к тому, чтобы разгромить соперника. Только в концовке гости ушли от крупного поражения. Между тем, химчане за предыдущие 14 туров проиграли всего дважды, причём оба раза действующему чемпиону и лидеру РПЛ «Зениту».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
17 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Харин – 25'   2:0 Ильин – 44'   3:0 Мелкадзе – 65'   3:1 Идову – 88'

Украшением матча в Грозном стал третий гол «Ахмата» в исполнении Георгия Мелкадзе. Этот эпизод начался с длинного заброса от игрока хозяев со своей половины поля. Потом крайне неудачно сыграл шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль, который не смог вынести мяч и проиграл позицию нападающему. Мелкадзе поставил спину, после чего нанёс потрясающий удар через себя. Мяч влетел в левый верхний угол ворот Ильи Лантратова. Один из самых красивых голов чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Болельщики аплодировали восхитительному голу Мелкадзе, комментатор матча отправлял Георгия в сборную России по пляжному футболу. Пока же нападающий должен доказать, что нужен «Ахмату», за который выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Мелкадзе только 12 раз попадал в основу южан в РПЛ и забил три гола. До этого он поражал ворота «Урала» и «Рубина» в сентябре-октябре.

Но, может, и родному «Спартаку» Георгий ещё пригодится? Болельщики красно-белых всегда особенно высоко ценили футболистов, умеющих сыграть красиво, нестандартно. Контракт Мелкадзе с московским клубом действует до лета 2022-го.

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