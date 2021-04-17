Судьи тащат «Локомотив»? Москвичи обыграли «Ростов» с помощью пенальти и удаления

Но началось всё с ошибки бывшего вратаря «Спартака».

Интересный матч выдали «Локомотив» и «Ростов». Команды подошли к игре в разном состоянии, но встреча получилась равной и напряжённой. Правда, так было лишь до середины второго тайма, пока «Ростов» не получил спорный пенальти в свои ворота. Остановить набравший ход «Локомотив» дончане не смогли. Рассказываем, как железнодорожникам удалось одержать девятую победу подряд.

Несмотря на поражение в прошлом туре от «Рубина» (0:1), Валерий Карпин сделал лишь одно изменение в составе: Хасимото появился на поле вместо Махатадзе. Хотя ничего удивительного в этом нет — после того матча главный тренер «Ростова» заявил, что его команда играла «нормально» и подвела дончан только реализация.

А вот «Локомотив» проигнорировал давнее футбольное правило и поменял победный состав. Но Николич сделал это не по собственной прихоти — сразу четыре из пяти перестановок оказались вынужденными. Вместо дисквалифицированного Гильерме вышел Антон Коченков, жёлтых карточек перебрали Мухин, Живоглядов и Баринов (их заменили Куликов, Рыбчинский и Магкеев соответственно). Слева в обороне вышел Рыбусь вместо молодого Сильянова.

Антон Коченков, сменивший в воротах «Локо» Гильерме, последний раз выходил на поле четыре месяца назад. Тогда «Локомотив» в гостях уступил «Химкам» со счётом 2:3. Матч против «Ростова» стал для него пятым в этом сезоне.

Игра началась с минуты молчания в память об Александре Ярдошвили — бывшем враче «Динамо» и «Локомотива».

«Его всегда любили игроки». Не стало легендарного врача «Локо» и «Динамо» Ярдошвили Александр Эдуардович спасал людей не только на поле, но и в небе.

На четвёртой минуте «Локомотив» открыл счёт. Грубую ошибку допустил голкипер «Ростова» Сергей Песьяков — он неудачно принял передачу от защитника и далеко отпустил от себя мяч. Забивал Камано уже в пустые ворота.

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Жамалетдинов через две минуты увеличил преимущество хозяев. Рифат выиграл борьбу за мяч и нанёс удар из-за пределов штрафной. Получилось удачно — в самый угол ворот Песьякова. Вот так начало!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале РПЛ в «Инстаграме».

Вернуться «Ростову» в игру после такого было крайне тяжело. «Локомотив» же вышел на поле с каким-то диким настроем и куражом. Всё у них получалось в первые минуты матча, да и Песьяков откровенно подарил им первый мяч.

Несмотря на ошибку в начале игры, Песьяков продолжал активно участвовать в розыгрыше мяча. «Локомотив», похоже, был к этому готов — игроки передней линии хозяев активно прессинговали вратаря «Ростова».

К середине первого тайма гости немного выровняли ход игры. Дончане создали несколько хороших подходов к штрафной «Локомотива», однако до по-настоящему опасных моментов дело не дошло.

Помогли «Ростову» стандартные положения. На 32-й минуте гости разыграли угловой, в ходе которого неприкрытым вблизи ворот «Локо» оказался Хаджикадунич. Босниец нанёс мощный удар слёта и сделал счёт 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале РПЛ в «Инстаграме».

Второй тайм более активно начал «Ростов». Хороший момент был у Али Соу — его удар заблокировал Чорлука. «Локомотив» же долго не мог выйти в атаку, но гостей подвёл Армин Гигович. Он получил вторую жёлтую и оставил дончан в меньшинстве.

«Ростов» проигрывал, поэтому им приходилось атаковать даже вдесятером. И, в принципе, у них это неплохо получалось. «Локомотив» же действовал по счёту и ждал своего шанса впереди. Забить второй мяч мог Камано, но его удар прошёл в метре-двух от штанги ворот «Ростова».

Окончательно добило гостей пенальти. На 63-й минуте Крыховяк упал в чужой штрафной, и Михаил Вилков указал на точку. Момент был спорный, но VAR оставил решение в силе. Пенальти вызвался пробивать сам Крыховяк и уверенно его реализовал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале РПЛ в «Инстаграме».

Вот как прокомментировал этот эпизод футбольный арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой канал в YouTube.

«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Нужно отдать должное ростовчанам — они не бросили играть при счёте 1:3 даже в меньшинстве. Но тяжело найти в себе силы идти вперёд после удаления, спорного пенальти и нелепого мяча в дебюте встречи. На 90-й минуте забил Эдер и установил тем самым окончательный счёт — победа «Локомотива» со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале РПЛ в «Инстаграме».

Это поражение стало для «Ростова» четвёртым в последних пяти матчах. Команда Карпина по-прежнему на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» же временно поднялся на второе место, обогнав «Спартак». Красно-белым завтра играть дома с «Уфой». Борьба за вторую путёвку в Лигу чемпионов обостряется до предела.