«Кричали: Зидан, успокойся!» Мелкадзе – о голе ножницами и возвращении в «Спартак»

В субботнем матче против «Химок» Георгий Мелкадзе исполнил красоту — забил крутейший гол через себя спустя 47 секунд после выхода на поле. В интервью «Чемпионату» нападающий раскрыл секрет чудо-гола, заодно признался, что хотел бы поработать под руководством Тедеско в «Спартаке».

— Перед выходом на поле тренер сказал усилить игру в атаке, чтобы соперник больше оборонялся при счёте 0:2, — начал Мелкадзе. — Практически тут же пошла навесная передача… К моему удивлению защитник «Химок» дал мячу опуститься на землю, после этого я сразу же поставил корпус, зацепился. Отдавать передачу было некому, подо мной разве что Тимофеев был. Но в тот момент показалось, что выгоднее пробить самому — через себя. Ещё и траектория у мяча хорошая была — на уровне груди. В голове моментально созрела мысль: надо бить именно через себя. Ударил и попал.

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— Ваши эмоции сразу после забитого мяча?

— Радовался, конечно, ведь давно не забивал. Да, получилось красиво, но это не лучший мой сезон. Попытаюсь наверстать упущенное в последних играх.



— Забивали через себя ранее в официальных матчах?

— Нет-нет, только на тренировках.



— Когда в последний раз забивали через себя на тренировке?

— Ой, даже не вспомню. Наверное, когда играл в теннисбол (смеётся) — там часто через себя забиваю. А в ворота… Даже не вспомню. В «Тамбове, как мне кажется, в последний раз такое было.



— Знаете, сколько времени Вам понадобилось для гола после выхода на замену?

— Если честно, нет. Даже не смотрел.



— 47 секунд.

— Даже меньше минуты получилось. Круто!



— Что после матча говорили партнёры по команде? Тренер? Руководство?

— В раздевалке ребята аплодировали, когда по телевизору повторяли мой гол (смеётся). Не обошлось без шуток.

Какую же красоту исполнил Мелкадзе! Может, ещё пригодится «Спартаку»? Георгий забил один из самых красивых голов чемпионата.

— Самая запоминающаяся?

— Мне говорили: «Воу-воу, Зидан, успокойся».



— Почему Зидан?

— Потому что у меня лысина на голове (смеётся).

— Кто первый позвонил и поздравил?

— Родители. Написали добрые и тёплые слова.



— Сегодняшний гол — самый красивый в карьере?

— Нет. Самый красивый вам, как и многим болельщикам, совсем неизвестен. На мой взгляд, самый красивый гол я забил в ворота «КАМАЗа» в ФНЛ — мы тогда победили 4:0. Тот мяч мне понравился больше. Кто пристально следит за мной, точно должен помнить этот гол.

«Ахмат» больше всех хочет стать чемпионом Кубка

— «Ахмату» в Кубке выпали «Крылья». В команде обрадовались, что не придётся играть против ЦСКА или «Локомотива» в полуфинале?

— Не могу сказать, что обрадовались. В полуфинале нет лёгких команд — будь она даже из ФНЛ. Жеребьёвка, конечно, удачная, но никакой недооценки нет.



— Какой настрой на Кубок?

— Победа в Кубке — первостепенная задача на данный момент. Мне кажется, мы больше всех хотим одержать победу в Кубке. Знаю точно, что нам это по силам. Все ребята хотят завоевать трофей и попасть в еврокубки.



— Представим, что «Ахмат» проходит в финал. С кем бы хотели сыграть в финале Кубке? Вы же спартаковец, нет желания сыграть с ЦСКА?

— Абсолютно нет никакой разницы. Это финал — не так важно, какая команда будет против тебя.

Возвращение в «Спартак». Желание поработать с Тедеско

— Следите за «Спартаком»?

— Конечно. Смотрю каждый матч.



— Как вам последняя игра с «Локомотивом»?

— Не очень приятно, когда у нас есть VAR, но судьи не могут поставить пенальти в ворота «Локомотива». Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.



— «Спартак» не смог победить из-за судейства?

— Да. Наверное, неназначенный пенальти — самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум один пенальти в пользу «Спартака» должны были поставить.

«Спартак» снова обвиняют в нытье. В России людям нравится, когда законы не работают? Просить разобраться в работе судьи и поведении Сухины – нормально. Хватит жить по понятиям.

— Как оцениваете уход Тедеско из «Спартака»?

— Это плохая новость для «Спартака». С Тедеско команда очень здорово играет в футбол.



— Вы бы хотели поработать в «Спартаке» вместе с Тедеско?

— Да, конечно. Поработать с Тедеско в «Спартаке» было бы довольно интересно.



— Как оцениваете свои шансы на возвращение в «Спартак»?

— После сезона буду принимать решение. Пока не думаю об этом. От меня, конечно, многое зависит, но далеко не всё.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вернуться в «Спартак» по итогам сезона — главная задача? Или есть другие варианты?

— Не хочу говорить об этом.



— В прессе была информация, что «Ахмат» попытается выкупить вас. Как прокомментируете?

— Если было, то было. Если не было, то не было. Это моё дело. Повторюсь, буду решать после сезона.



— Из «Спартака» с вами связываются? Может, сегодня написали после классного гола?

— Нет, никто не связывался. Ребята иногда пишут поздравления — на этом всё.