«Кричали: Зидан, успокойся!» Мелкадзе – о голе ножницами и возвращении в «Спартак»

В субботнем матче против «Химок» Георгий Мелкадзе исполнил красоту — забил крутейший гол через себя спустя 47 секунд после выхода на поле. В интервью «Чемпионату» нападающий раскрыл секрет чудо-гола, заодно признался, что хотел бы поработать под руководством Тедеско в «Спартаке».
— Перед выходом на поле тренер сказал усилить игру в атаке, чтобы соперник больше оборонялся при счёте 0:2, — начал Мелкадзе. — Практически тут же пошла навесная передача… К моему удивлению защитник «Химок» дал мячу опуститься на землю, после этого я сразу же поставил корпус, зацепился. Отдавать передачу было некому, подо мной разве что Тимофеев был. Но в тот момент показалось, что выгоднее пробить самому — через себя. Ещё и траектория у мяча хорошая была — на уровне груди. В голове моментально созрела мысль: надо бить именно через себя. Ударил и попал.
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— Ваши эмоции сразу после забитого мяча?
— Радовался, конечно, ведь давно не забивал. Да, получилось красиво, но это не лучший мой сезон. Попытаюсь наверстать упущенное в последних играх.
— Забивали через себя ранее в официальных матчах?
— Нет-нет, только на тренировках.
— Когда в последний раз забивали через себя на тренировке?
— Ой, даже не вспомню. Наверное, когда играл в теннисбол (смеётся) — там часто через себя забиваю. А в ворота… Даже не вспомню. В «Тамбове, как мне кажется, в последний раз такое было.
— Знаете, сколько времени Вам понадобилось для гола после выхода на замену?
— Если честно, нет. Даже не смотрел.
— 47 секунд.
— Даже меньше минуты получилось. Круто!
— Что после матча говорили партнёры по команде? Тренер? Руководство?
— В раздевалке ребята аплодировали, когда по телевизору повторяли мой гол (смеётся). Не обошлось без шуток.
— Самая запоминающаяся?
— Мне говорили: «Воу-воу, Зидан, успокойся».
— Почему Зидан?
— Потому что у меня лысина на голове (смеётся).
— Кто первый позвонил и поздравил?
— Родители. Написали добрые и тёплые слова.
— Сегодняшний гол — самый красивый в карьере?
— Нет. Самый красивый вам, как и многим болельщикам, совсем неизвестен. На мой взгляд, самый красивый гол я забил в ворота «КАМАЗа» в ФНЛ — мы тогда победили 4:0. Тот мяч мне понравился больше. Кто пристально следит за мной, точно должен помнить этот гол.
«Ахмат» больше всех хочет стать чемпионом Кубка
— «Ахмату» в Кубке выпали «Крылья». В команде обрадовались, что не придётся играть против ЦСКА или «Локомотива» в полуфинале?
— Не могу сказать, что обрадовались. В полуфинале нет лёгких команд — будь она даже из ФНЛ. Жеребьёвка, конечно, удачная, но никакой недооценки нет.
— Какой настрой на Кубок?
— Победа в Кубке — первостепенная задача на данный момент. Мне кажется, мы больше всех хотим одержать победу в Кубке. Знаю точно, что нам это по силам. Все ребята хотят завоевать трофей и попасть в еврокубки.
— Представим, что «Ахмат» проходит в финал. С кем бы хотели сыграть в финале Кубке? Вы же спартаковец, нет желания сыграть с ЦСКА?
— Абсолютно нет никакой разницы. Это финал — не так важно, какая команда будет против тебя.
Возвращение в «Спартак». Желание поработать с Тедеско
— Следите за «Спартаком»?
— Конечно. Смотрю каждый матч.
— Как вам последняя игра с «Локомотивом»?
— Не очень приятно, когда у нас есть VAR, но судьи не могут поставить пенальти в ворота «Локомотива». Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.
— «Спартак» не смог победить из-за судейства?
— Да. Наверное, неназначенный пенальти — самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум один пенальти в пользу «Спартака» должны были поставить.
— Как оцениваете уход Тедеско из «Спартака»?
— Это плохая новость для «Спартака». С Тедеско команда очень здорово играет в футбол.
— Вы бы хотели поработать в «Спартаке» вместе с Тедеско?
— Да, конечно. Поработать с Тедеско в «Спартаке» было бы довольно интересно.
— Как оцениваете свои шансы на возвращение в «Спартак»?
— После сезона буду принимать решение. Пока не думаю об этом. От меня, конечно, многое зависит, но далеко не всё.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
— Вернуться в «Спартак» по итогам сезона — главная задача? Или есть другие варианты?
— Не хочу говорить об этом.
— В прессе была информация, что «Ахмат» попытается выкупить вас. Как прокомментируете?
— Если было, то было. Если не было, то не было. Это моё дело. Повторюсь, буду решать после сезона.
— Из «Спартака» с вами связываются? Может, сегодня написали после классного гола?
— Нет, никто не связывался. Ребята иногда пишут поздравления — на этом всё.
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