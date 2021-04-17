Тухель обыграл Гвардиолу в скучнейшем матче. Помогла травма Де Брёйне

Кубок Англии достиг стадии матчей на «Уэмбли»: на этих выходных проходят полуфиналы турнира. Уже завтра второго финалиста определят «Лестер» и «Саутгемптон», а сегодня в битве грандов «Челси» неожиданно победил «Ман Сити».

У команд не хватило сил и эмоций после четвертьфиналов ЛЧ

И «Челси», и «Ман Сити» играли в Лиге чемпионов во вторник. Хосеп Гвардиола со своей командой вымотались в Дортмунде, где по ходу дела даже встали на грань вылета. «Челси» в первой игре с «Порту» на 99% обеспечил выход в полуфинал, но в ответной встрече всё равно пришлось попотеть. В общем, решение более важной задачи потребовало максимум усилий, и по ходу данной игры это очень чувствовалось.

Любимчик Гвардиолы тегнул Мбаппе после победы в ЛЧ, а потом снёс твит. Что случилось? Видимо, кто-то всё-таки понесёт наказание.

Понятно, что тренеры осторожничали. Полузащитники обеих команд откровенно утомили передачами назад, и это не могло быть их сознательным решением. Н’Голо Канте, Жоржиньо, Родри, Фернандиньо больше сдерживали друг друга, чем проявляли себя. В такой ситуации увеличивается значимость стандартов, и именно с угловых «Сити» получил два своих главных шанса: в первом тайме после подачи от флажка мог забить Фернандиньо, во втором – Рубен Диаш.

Кстати, очень похоже на то, что осторожностью Гвардиола в первую очередь ограничил свою же команду. В предыдущей встрече в рамках чемпионата решающую роль сыграл Илкай Гюндоган. И именно с той победы «Сити» де-факто начал серию из 18 побед во всех турнирах подряд, которая практически гарантировала им чемпионство. Но в полуфинале Кубка Пеп оставил Гюндогана на скамейке и выпустил вместо него Феррана Торреса.

Победный гол: прорыв Вернера и ляп Стеффена

«Челси» тоже бился об оборонительную стену, и у игры были все шансы докатиться минимум до овертайма. Зрителей от лишних 30 минут спасла традиция ставить на кубковые матчи запасных вратарей. Если Кепа Аррисабалага провёл ровный матч и даже отметился неплохим сейвом в конце, то Зак Стеффен подарил гол сопернику.

Впрочем, у «Челси» не было бы и шанса на подарок, не отработай так хорошо конкретный эпизод Тимо Вернер. Незабивная серия немца привела к тому, что на днях его сравнили со слепой лошадью. Рафаэль ван дер Варт сказал, что он просто опускает голову и несётся вперед. Ещё более громкий звонок: в прошлые выходные «Челси» сверхуверенно победил «Кристал Пэлас», ведя 3:0 к перерыву, но Тимо не получил ни секунды игрового времени.

Вернер отреагировал на давление образцово-показательно: классным открыванием сделал для «Челси» результат. От Диаша на фланге он убежал действительно как лошадь от человека – и прострелил точно в ногу Зиешу. Но это был бы не более чем опасный момент, останься на линии вратарь «Ман Сити». Увы, Стеффен вылетел из ворот и застыл в полупозиции: не успел ни перехватить пас Вернера, ни вернуться на линию. Классическая несыгранность с обороной, вполне объясняемая недостатком игровой практики – Зиеш из-за неё забивал в пустые ворота.

Де Брёйне получил третью травму в сезоне

Событие, превышающее для «Сити» по значимости сам Кубок Англии, произошло в начале второго тайма. Кевин Де Брёйне после столкновения травмировал лодыжку и попросил замену. Сроки восстановления пока не сообщаются, и это повод для того, чтобы в команде сейчас царило напряжение.

Уже на следующей неделе у «Ман Сити» две важные игры: с «Астон Виллой» в чемпионате и с «Тоттенхэмом» в финале Кубка Лиги. Проигрыш в них ещё не станет катастрофой (напомню, что за последние пять лет «Сити» выиграл четыре Кубка Лиги), но меньше, чем через пару недель, начинается противостояние с «ПСЖ». Команда Маурисио Почеттино смогла выбить «Баварию», действующего обладателя трофея, и явно нацелилась на то, чтобы заменить её на вершине.

С другой стороны, даже в рамках этого сезона «Ман Сити» показал, что может обходиться без своего лидера. В январе-феврале Кевин пропустил семь матчей, и команда – на фоне сложнейшего календаря, графика с двумя матчами в неделю – выиграла все семь. Даже «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на этом этапе были разгромлены, не говоря о более простых соперниках. В октябре Де Брёйне пропустил две игры, и без него «горожане» тоже показали стопроцентную успешность, победив «Арсенал» и «Порту».

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Но, конечно, шансы Парижа на финал Лиги чемпионов всё равно выросли. В матчах с такой командой нужны все сильнейшие, а без лидера с командой Почеттино не справилась и «Бавария». «Сити», казавшийся фаворитом всех турниров, в которых участвует, только что упустил один кубок и может в самое ближайшее время пролететь мимо других. А вот Томас Тухель теперь в полушаге от того, чтобы с ходу завоевать с «Челси» трофей.