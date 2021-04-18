Дрался с Манчини и ругался с Виалли. Как Михайличенко стал первым чемпионом Италии из СССР

Советский футбол долгое время находился за «железным занавесом». Лишь к концу 1980-х отечественные игроки получили возможность попробовать свои силы в Европе. От неопытности и отсутствия агентов многие соглашались на странные предложения из не самых футбольных стран.



Но были и удачные примеры. В частности, олимпийский чемпион Сеула и серебряный призёр Евро-1988 Алексей Михайличенко ненадолго, но чрезвычайно удачно сгонял в Италию. Киевский блондин стал первым и последним легионером из СССР, выигравшим Серию А.

Пример для Кокорина. Первым игроком сборной России в «Фиорентине» был Канчельскис Один из лучших легионеров нашего футбола дал совет форварду «Спартака»: уезжать!

«Сказали: «Собирайся!»

Вплоть до распада СССР переходы советских футболистов в зарубежные клубы курировала организация под названием «Совинтерспорт». По сути это было государственное агентство, которое забирало большую часть зарплаты игрока себе. Поэтому выбор «Совинтерспорта» и падал чаще всего на более денежные предложения. Один из ярких примеров случился в 1988 году, когда Ринат Дасаев перешёл в «Севилью». Советским вратарём интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но андалузский клуб банально заплатил больше.

10 российских футболистов, чью карьеру подпортил отъезд за рубеж Тут и травмы, и тренерское недоверие, и даже «подстава» от журналиста.

Не обошёл стороной «Совинтерспорт» и Михайличенко. В 1988 году на Алексея обратил внимание «Ювентус». «Они «пакетом» хотели нас взять: Заварова, Михайличенко и меня», — вспоминал Олег Протасов. В итоге игроком «Ювентуса» из этой троицы стал только Заваров, а через год к нему присоединился Сергей Алейников.



В 1990 году Михайличенко всё-таки отправился на Апеннины. Правда, уже в другой клуб — «Сампдорию». По словам Алексея, его поставили перед фактом.

Алексей Михайличенко Олимпийский чемпион, вице-чемпион Евро-1988 «Тогда многое, увы, решалось ещё по-советски. Были какие-то тайны, недомолвки… Поэтому целостного восприятия перехода в «Сампдорию» как начала нового этапа в жизни моя память не сохранила. Мне сказали: «Собирайся!», вручили паспорт с визой, билет на самолет — и вперёд!»

По словам Михайличенко, всё произошло настолько быстро, что он не успел толком попрощаться с товарищами по киевскому «Динамо». «Не могу теперь даже точно вспомнить, когда сыграл последний матч за свой родной клуб», — добавил Алексей.

«Родной «Сампдория» так и не стала»

Переходу «Лёсика» в «Сампдорию» предшествовал товарищеский матч между генуэзским клубом и сборной СССР. Алексей был лучшим на поле и забил потрясающий гол — ударом из-за штрафной, в самую девятку ворот Пальюки. А незадолго до конца встречи Роберто Манчини, капитан «Сампдории», на глазах у итальянской публикой вручил Алексею футболку клуба. Доигрывал Михайличенко уже в составе генуэзцев. Через пару дней о переходе объявили официально.



На счастье Михайличенко, «Сампдорию» тогда возглавлял югославский тренер Вуядин Бошков. Он неплохо понимал по-русски и мог сказать пару слов. Это очень помогло Алексею на первых порах в чужой стране и новом клубе.

Фото: twitter.com/oldfootball11

С полгода ушло у Михайличенко на то, чтобы освоить итальянский язык. А вот к футболу «Сампдории» он так, по сути, и не привык. «Стиль «Сампдории» заметно отличался от того, как играло киевское «Динамо», — объяснял Михайличенко. — Было много персональной игры, без акцента на командные действия».

Помешали раскрыться Алексею в «Сампдории» и травмы. Но главной причиной скорого отъезда Михайличенко из Италии, стал конфликт с лидерами клуба — Джанлукой Виалли и Роберто Манчини. «Да, были у меня определённые проблемы с адаптацией. Лично мне казалось, что я могу горы свернуть, однако они [Виалли и Манчини] к моей инициативе на поле относились сдержанно», — рассказал Михайличенко однажды в интервью «Советскому спорту».

Слова Михайличенко косвенно подтвердил Джанлука Пальюка, бывший вратарь «Сампдории». Роберто Манчини действительно невзлюбил Алексея, хотя капитан генуэзцев мог пройтись и по другим игрокам. «Его вспыльчивость мало сочеталась с утончённым игровым стилем, но характер изменить невозможно. Роберто дрался с Верховодом, Михайличенко, Катанецом, Масперо, Корини, Бузо, Белуччи и Бертарелли. Ну и со мной, конечно. Но потом обязательно мирился», – вспоминал Пальюка.



Уже через год, летом 1991-го, Михайличенко ушёл из «Сампдории». Даже несмотря на победу генуэзцев в Серии А. Всего на счету Алексея 39 матчей за «Сампдорию» и 4 забитых мяча. Михайличенко полагал, что ему просто не повезло с клубом. «Родной «Сампдория» так и не стала», — сетовал он.



Кроме конфликта с Виалли и Манчини, были у него и другие сложности в Италии. Однако «Сампдория» ясно дала понять, что футболист Михайличенко ей не нужен. «Я не видел заинтересованности самой «Сампдории» в том, чтобы я остался в клубе. Никому не было дела до моих проблем, поэтому я решил на всём этом не зацикливаться и просто сменил обстановку», — резюмировал Михайличенко.

Переезд в Шотландию и завершение карьеры

Алексею очень вовремя поступило предложение от шотландского «Рейнджерс». Там Михайличенко предлагали выгодный контракт на четыре сезона, в то время как соглашение с «Сампдорией» истекало через два года.

Алексей Михайличенко Олимпийский чемпион, вице-чемпион Евро-1988 «В Шотландии прошли лучшие годы моей легионерской жизни. Атмосфера в команде чем-то напоминала киевское «Динамо». Такая же открытая, дружественная. Даже языковая проблема, с которой снова столкнулся, не отравляла ощущения уюта и комфорта. В Глазго мне всё нравилось — как на поле, так и за его пределами».

Михайличенко закончил карьеру в «Рейнджерс» в 33 года. О времени, проведённом в «Сампдории», Алексей вспоминать не очень любит. Хотя в 2001 году он прилетал в Геную — на 10-летие чемпионства, в котором он принял непосредственное участие. Также Алексей виделся в Лондоне с Джанлукой Виалли, когда тот выступал за «Челси».



Михайличенко принадлежит уникальное достижение — три подряд чемпионства в трёх разных странах (СССР, Италия, Шотландия). Спустя 20 лет его отчасти повторил Ибрагимович, но у него в этой серии было лишь две лиги (Италия, Испания, Италия).