Украинец тащит, русский сидит. «Аталанта» победила «Ювентус» без Миранчука

«Ювентус» потерпел пятое поражение в чемпионате Италии и второе за последние пять туров Серии А. На этот раз команда Андреа Пирло уступила «Аталанте», которая благодаря этому успеху обошла «старую синьору» на два очка и поднялась на третье место. К сожалению, российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не принял участия в победе над чемпионом. Пока русский сидит на лавке, «Аталанту» тащит украинец — в данном случае Руслан Малиновский.

С точки зрения зрелищности матч получился не самым ярким. «Аталанта» и «Ювентус» нанесли на двоих всего три удара в створ, так что игра катилась к нулевой ничьей. Однако в концовке вышедшие на замену Йосип Иличич и Малиновский сотворили победный гол команды Джан Пьеро Гасперини. Игроки «Ювентуса» проспали открывание украинского полузащитника перед штрафной, а Малиновский, получив передачу от словенца, нанёс мощнейший удар с левой ноги. Мяч рикошетом от Алекса Сандро влетел в сетку ворот Войцеха Щенсны.

Атака «Ювентуса» была слабой прежде всего из-за отсутствия Криштиану Роналду. Лучший бомбардир Серии А получил повреждение.

«Криштиану не сыграет из-за травмы мышцы бедра, — говорил перед визитом в Бергамо Пирло. — Было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что Роналду будет готов к среде. Проблема возникла после последней встречи с «Дженоа». На неделе он не смог работать так, как хотел, поэтому мы решили не рисковать».

Результаты «Ювентуса» продолжают разочаровывать болельщиков «старой синьоры». Чемпион рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон. Тяжело кидать камни критики в Пирло, ведь у него совсем мало тренерского опыта. В провале «Ювентуса» виновато в первую очередь руководство туринского клуба, выбравшее «сырого» наставника. Тем не менее отставка Пирло кажется всё более вероятным событием.