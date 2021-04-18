«Давно надо было его убрать!» Скандальный судья Вилков отстранён от работы в РПЛ

Михаил Вилков пожизненно отстранён от работы в РПЛ — глава судейского корпуса Ашот Хачатурянц не простил арбитру ошибок и решился на жёсткие меры. Судье давали последний шанс на исправление, но спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Спорные решения Вилкова на «РЖД Арене»

1. На 52-й минуте Вилков после единоборства Рифата Жемалетдинова и Армина Гиговича показал полузащитнику «Ростова» жёлтую карточку, которая стала для него второй и привела к удалению с поля.

За что? Гигович ударил соперника рукой в подбородок.

Что не так? Правила первым нарушил Жемалетдинов: находясь за спиной Гиговича, он сфолил, выставив руку так, что она коснулась лица соперника. На это же указал Валерий Карпин на пресс-конференции.



2. На 64-й минуте Вилков назначил пенальти в ворота «Ростова».

За что? Защитник «Ростова» Денис Терентьев в своей штрафной сбил полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

Что не так? Момент очень спорный, и, возможно, в динамике Вилкову показалось, что это пенальти. Но арбитр Игорь Федотов разъяснил «Чемпионату», что этот фол не заслуживает 11-метрового удара: «Игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал полузащитника «Локо», не шёл в него».

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Вилкова уже отстраняли в этом сезоне. И в прошлом — тоже

17 октября 2020 года Вилкова отстранили за неудовлетворительное судейство матча «Краснодар» — «Рубин». Казанский клуб тогда подал протест на решения арбитра и наставил на переигровке, так как были уверены, что судья допустил ряд ключевых ошибок, самая серьёзная из которых — неправильное использование системы VAR.



На 43-й минуте матча защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков остановил игру для видеопросмотра только спустя полторы минуты: сначала он зафиксировал фол на Джордже Деспотовиче, затем показал жёлтую карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву, после чего возобновил игру, но, спустя пару секунд после ввода мяча, снова её остановил и пошёл к монитору. После просмотра видео Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина». То, что он исполнил, —– грубое нарушение протокола VAR, согласно которому судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру (за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления).

ЭСК признал ошибки Вилкова, но заявил, что аннулировать результат матча в данном случае не будет — на то нет никаких оснований. Апелляционный комитет РФС попросил при этом применить к арбитру санкции за ввод в заблуждение членов КДК: он убеждал, что причиной остановки игры в моменте с Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода.



Как итог — Вилкова отстранили от судейства до конца 2020 года.



Осенью 2019 года арбитра тоже отстраняли, правда, всего на пару матчей: тогда неудовлетворительной признали его работу в матчах «Зенит» — ЦСКА и «Оренбург» — «Уфа».

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Арбитр не раз влипал в скандалы

Сезон-2013/2014. ЦСКА — «Краснодар»



Вилков не заметил фол Калешина на Василии Березуцком и дал защитнику жёлтую карточку за симуляцию. Но это не всё: на последних секундах компенсированного времени он не заметил удар защитника «Краснодара» Гранквиста по корпусу Миланова. Президент ЦСКА Евгений Гинер был так взбешён судейством, что пошел в судейскую, где потребовал у Вилкова объяснений относительно его решений.

«Судья продажная! Козёл ты!» История фразы Кадырова, ставшей крылатой Если кто забыл, сказано было в адрес арбитра Вилкова.

Сезон-2015/2016. «Зенит» — «Спартак»



На 60-й минуте Вилков не назначил пенальти в ворота «Спартака» после падения Дзюбы в штрафной соперника. В том матче арбитр раздал восемь жёлтых карточек, две из которых достались спартаковцу Макееву. Сергей Хусаинов тогда заявил, что судья «принимал политические решения».



Сезон-2017/2018. ФНЛ и назначение на «Зенит» — «Спартак»

Перед началом сезона Вилков не получил судейскую лицензию Pro и был отправлен в ФНЛ. Но долго он там не задержался: уже в августе его назначили на матч «повышенной сложности» «Зенит» — «Спартак». Тогдашний глава департамента судейства Андрей Будогосский сказал, что у Вилкова есть «стержень»: «Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество — это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне — трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться. Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу».



Это решение вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.



Сезон-2018/2019. «Енисей» — «Крылья Советов»



В этом матче Вилков ошибся трижды: не поставил пенальти в ворота «Енисея», не удалил Кичина за фол на Соболеве и дал вторую жёлтую Ланину, по сути, ни за что.



После этого Вилков не работал в четырёх турах.



Учитывая бэкграунд арбитра, решение о пожизненном отстранении было делом времени.