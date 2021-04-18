Олич не готов расцеловать город Сочи

Акинфеев не протестовал: похлопал разодетому в гавайские рубашки фанатскому сектору и пообщался с сочинской бригадой из Федотова и игравшего с Игорем в сборной Бородина.

Психолог сборной и поставщик пива в автобус «Зенита». Кого Тедеско обвинил в расизме Однажды на Бородина пять минут матерился Мутко.

Визуальное спокойствие капитана как бы передаёт: ЦСКА проиграл впервые за четыре матча при Оличе, борьба за Кубок продолжится в среду, дерби «Спартаку» не проиграно, а еврокубки ещё не отдали «Рубину».

Но смущает другое – новый ЦСКА впервые укатал соперник из топ-семь, причём «Сочи» проминал армейцев на протяжении всей игры:

13 ударов по воротам ЦСКА из-за штрафной – худший показатель для Акинфеева (и Помазуна) в сезоне.

18 просто ударов в сторону ворот ЦСКА – второе грустное место в сезоне после выезда в Грозный.

Игроки «Сочи» 31 раз касались мяча в штрафной ЦСКА – ранее такое себе позволяли только «Зенит» и «Краснодар».

Без травмированного Марио, получившего травму на тренировке, не получалось особенно никогда. Отсюда и цифры выше от Васина, Карпова и Дивеева.

Снова не забили нападающие. Единственный гол – это бильярд от Дивеева со штрафного.

Да и «Сочи» на московские команды настраивается лучше, чем на питерские. Так что ЦСКА впервые встретил агрессивный соперник.

Фото: pfcsochi.ru

Этот текст мог бы называться «первый провал Олича» или как-то похоже, но это не провал и даже не зачатие кризиса. Пока не провал и не кризис, но новый поток мыслей в сторону эмоций.

Олич дал эмоций подуставшей от Гончаренко команде = две волевые победы и поддержание клуба в еврокубковой зоне.

Назначение Олича – тоже эмоции. Людей, которые принимают решения в новом ЦСКА. Быстро расстаются с тем, кто провёл сборы. И не менее реактивно назначают тренера без клубного опыта.

Фото: pfcsochi.ru

Эти же эмоции не помогли ЦСКА в конце матча при счёте 1:2: попали в перекладину и рядом со штангой бил Ахметов, при этом команда раскрылась, впуская к себе соперников и их контратаки. Получается, эмоционального в этой команде больше, чем рационального. Открыто и неэффективно атакуют, но пока бездумно действуют в обороне и при перестроениях.

Прямо сейчас ЦСКА – это движение по линии Гончаренко, который так же мог бы проиграть «Сочи». С более свежими головами, но пока без новой мысли и глобального перелома.

Зачем «Локомотиву» Сухина, или Как «Спартак» не поставил на колени — выпуск «Наш Чемп»

Это и нормально после короткой работы Олича.



Это не будет нормальным после нуля побед в ближайшей кампании: «Сочи» (уже потрачено), «Локо» и «Спартак».