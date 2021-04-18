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ЦСКА проиграл «Сочи» — первое поражение Олича в качестве тренера армейцев, как это было

Олич не готов расцеловать город Сочи
Евгений Марков
Олич не готов расцеловать город Сочи
Первый слабый матч нового тренера ЦСКА против первого сильного соперника.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Акинфеев не протестовал: похлопал разодетому в гавайские рубашки фанатскому сектору и пообщался с сочинской бригадой из Федотова и игравшего с Игорем в сборной Бородина.

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Визуальное спокойствие капитана как бы передаёт: ЦСКА проиграл впервые за четыре матча при Оличе, борьба за Кубок продолжится в среду, дерби «Спартаку» не проиграно, а еврокубки ещё не отдали «Рубину».

Но смущает другое – новый ЦСКА впервые укатал соперник из топ-семь, причём «Сочи» проминал армейцев на протяжении всей игры:

  • 13 ударов по воротам ЦСКА из-за штрафной – худший показатель для Акинфеева (и Помазуна) в сезоне.
  • 18 просто ударов в сторону ворот ЦСКА – второе грустное место в сезоне после выезда в Грозный.
  • Игроки «Сочи» 31 раз касались мяча в штрафной ЦСКА – ранее такое себе позволяли только «Зенит» и «Краснодар».
  • Без травмированного Марио, получившего травму на тренировке, не получалось особенно никогда. Отсюда и цифры выше от Васина, Карпова и Дивеева.
  • Снова не забили нападающие. Единственный гол – это бильярд от Дивеева со штрафного.
  • Да и «Сочи» на московские команды настраивается лучше, чем на питерские. Так что ЦСКА впервые встретил агрессивный соперник.

Фото: pfcsochi.ru

Этот текст мог бы называться «первый провал Олича» или как-то похоже, но это не провал и даже не зачатие кризиса. Пока не провал и не кризис, но новый поток мыслей в сторону эмоций.

Олич дал эмоций подуставшей от Гончаренко команде = две волевые победы и поддержание клуба в еврокубковой зоне.

Назначение Олича – тоже эмоции. Людей, которые принимают решения в новом ЦСКА. Быстро расстаются с тем, кто провёл сборы. И не менее реактивно назначают тренера без клубного опыта.

Фото: pfcsochi.ru

Эти же эмоции не помогли ЦСКА в конце матча при счёте 1:2: попали в перекладину и рядом со штангой бил Ахметов, при этом команда раскрылась, впуская к себе соперников и их контратаки. Получается, эмоционального в этой команде больше, чем рационального. Открыто и неэффективно атакуют, но пока бездумно действуют в обороне и при перестроениях.

Прямо сейчас ЦСКА – это движение по линии Гончаренко, который так же мог бы проиграть «Сочи». С более свежими головами, но пока без новой мысли и глобального перелома.

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Это и нормально после короткой работы Олича.

Это не будет нормальным после нуля побед в ближайшей кампании: «Сочи» (уже потрачено), «Локо» и «Спартак».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

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