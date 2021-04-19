«Мы играли как дети». Тедеско не узнал свою команду в матче с «Уфой»

Леонид Федун потребовал извинений от игроков и тренеров «Спартака», а Шамиль Газизов признался, что не общался с бывшим боссом.

Сенсационное крупное домашнее поражение от «Уфы» (0:3) может стоить «Спартаку» места в Лиге чемпионов на будущий сезон. Команда сделала шокирующий «подарок» болельщикам на 99-й день рождения клуба. По окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун призвал своих футболистов и тренеров извиниться.

«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения «Спартака». Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Через неделю «Спартак» примет ЦСКА.

Тедеско допускает, что Мозесу не хватает мотивации

Доменико Тедеско действительно попросил прощения за это поражение и в свою очередь сравнил футбол, показанный спартаковцами против «Уфы», с детским:

«Хотел бы извиниться перед всеми болельщиками «Спартака». Мы играли как дети, не было эмоций, не было сил, ничего. Много говорили с игроками, проводили теоретические занятия, говорили, что матч — как финал. А потом вышли и сыграли так.

Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришёл в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

Сложно было ещё и потому, что несколько игроков получили жёлтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Нужно ли наказать Самуэля Жиго? Достаточно наказаний, он и без того пропустит дерби. Первую карточку получил на 11-й минуте. Но сначала мы должны разобрать эту игру, проанализировать причины. Очень многие игроки слишком рано и много думали о дерби с ЦСКА, а основная цель — матч в выходные».

По мнению тренера, результаты матчей «Зенита» и «Локомотива» могли отразиться на настроении спартаковцев:

«Всё возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локомотив» девять матчей подряд побеждает, а мы сегодня просто плохо играли.

«Спартак» пропускает 10 матчей подряд? Обычно у нас хорошая оборона, высоко прессингуем, но сегодня было много потерь мяча, подбор был за соперником, в этом наша проблема. Можно пропустить 30 в тридцати играх, но выглядеть достойно, надо смотреть на ход матча».

Тедеско не стал возражать, когда его спросили о том, что Виктор Мозес, у которого летом заканчивается аренда, выглядел недостаточно мотивированным на поле.

«Сложно говорить о ком-то по именам. Может, вы и правы, что желания у него не было, но у кого оно было? Мы все ответственны за поражение.

Я не знаю про скандалы вокруг клуба. Если бы вы видели, что мы делали для мотивации футболистов, поверили бы, что мы сделали всё. Игра очень важная. Не знаю, худшая ли это игра в моей карьере, я уже давно тренирую. Мы делали всё для подготовки, но выиграть не смогли. Это и моя ошибка, надо понять, что пошло не так, и исправить это.

Не знал, что «Спартак» часто проигрывает в дни рождения, может, было бы лучше, если бы матч сыграли вчера или завтра. Проще всего сказать, что нам не хватало Джикии, Соболева и Айртона. Но если хочешь быть большим клубом, надо справляться с такими проблемами. У «Баварии» сейчас нет Левандовского, тем не менее она выигрывает. Всегда сравниваю «Спартак» с «Баварией», ведь это великие клубы. Если бы мы играли хорошо, но не могли забить, можно было бы говорить об отсутствии Соболева. С такой игрой команды он сегодня тоже ушёл бы с поля «голодным».

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Понсе считает, что «Спартак» играет в комбинационный футбол

Эсекьель Понсе, получивший возможность вернуть себе место в основе из-за дисквалификации Александра Соболева, видит причину поражения в недостатке терпения.

«Я на самом деле очень расстроен результатом, — сказал аргентинец. — Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может таким образом закончиться. Очень усердно готовились, но в итоге не справились.

Почему не сработал план игры забросами без Соболева? Я не знаю, откуда у вас такой анализ. Мы играем в более разнообразный футбол, не только длинными передачами. Мы также играем в комбинационный футбол. Сегодня тоже старались так действовать, благо у нас есть качественные исполнители. Нам не хватало терпения в атаке — это одна из причин поражения.

Должен признать, что «Уфа» сыграла ничуть не хуже, чем первые пять команд чемпионата. Как я уже сказал, дело было в терпении в финальной стадии атаки, которого нам не хватило: именно последней передачи и гола. Когда терпения нет, мяч теряется и соперник бежит в контратаку. Мы так и пропустили три гола.

Это был очень плохой матч. Плохой результат не только из-за счёта, но и потому что мы потеряли очень важные для нас три очка. Я поеду домой и ни о чём, кроме сегодняшней игры, думать не смогу. Тем не менее нам надо продолжать работать и тренироваться, готовиться к ЦСКА, выходить с поднятой головой и пытаться биться дальше».

Понсе не согласен с решением судьи Виталия Мешкова удалить Самуэля Жиго:

«Что касается удаления Жиго, это непростой вопрос, потому что затрагивается тема судейства. Я об этом не очень хочу говорить. Самуэля, конечно будет не хватать, потому он отличный защитник, товарищ и игрок. Но независимо оттого, кто выйдет на поле в предстоящем дерби, мы должны приложить все усилия для победы.

Думаю, вы знаете Самуэля не хуже меня, видите, как он играет. В каждой игре, когда он идёт в единоборство, всегда делает это без злого умысла. Да, он играет плотно и контактно, но всегда старается сыграть в мяч, на 100% чисто. Нужно пересмотреть этот эпизод. Сейчас могу сказать — там не было второй жёлтой карточки. Он шёл в единоборство. Это было агрессивно, но в пределах допустимого.

«Спартак» часто проигрывает в свой день рождения? Я не верю в подобные вещи. Повторюсь, мы на этой неделе тренировались очень упорно и делали всё, чтобы победить. Если того пожелает Господь, эта нехорошая традиция прервётся и станет просто частью истории».

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Газизов ответил «Спартаку» шуткой про гвоздики

Разумеется, совсем в другом настроении после матча находились победители. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, вернувшийся по ходу сезона из Москвы в Уфу, благодарил нового тренера за преображение команды:

«Счёт по игре. Когда вели в два мяча и не забивали моменты, матерился очень серьёзно. Материл игроков, но это было от души и от восприятия игры. Встреча с «Ахматом» показала, что мы можем играть. Сегодня доказали, что все разговоры (про договорные матчи. — Прим. «Чемпионата») — ерунда.

Все знают, как играет «Спартак». Я – менеджер, у нас игроков тренирует тренер. Алексей Стукалов раньше отказался от нашего предложения, но теперь он его принял, за что ему большое спасибо. Мы находимся в трудном положении. У нас впереди четыре матча, и нужно двигаться вперёд.

Мы не смотрим на конкурентов, смотрим на себя. Самим нужны очки. Впереди тяжёлые четыре игры. Мы не ожидали шести очков в последних турах. Ещё и шесть голов в этих матчах — большой прорыв».

Газизов ответил в своём интервью на шутку «Спартака» в «Твиттере» про фиалки:

«С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю, для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли это меня? Да ну, бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все всё понимают.

Счёт 3:0 — это убедительно, могли ещё забивать. Были намного убедительнее, чем они. Почему так произошло — не ко мне вопрос всё-таки. Я свою команду поблагодарил. Семь лет назад от меня ушёл мой сын, я вчера его просил о помощи в этой игре. Спасибо ему, с небес он мне помог».

Гендиректор «Уфы» сделал комплимент болельщикам «Спартака» и признался, что хотел бы сохранить в клубе арендованного у красно-белых полузащитника Остона Урунова.

«К матчу со «Спартаком» подошёл с такими же чувствами, как и ко всем остальным, — сказал Газизов. — Они большой раздражитель. Сегодня мы их огорчили, но сделали приятно своим болельщикам.

Я бы не хотел «Спартак» ещё расстраивать в такой день. Они и так расстроились. Болельщики «Спартака» заслуживают большего. У клуба очень хорошие и серьезные болельщики. Я не обсуждаю вопросы по другим клубам, я генеральный директор «Уфы». У меня всегда есть уверенность в моей команде. Надеюсь, что мой импульс тоже придаёт какие-то движения.

Будущее Остона Урунова? Мы бы с удовольствием продлили аренду. Но это больше вопросы к руководству «Спартака».

Может, в день рождения «Спартака» Федун впервые пожалел, что посреди сезона расстался с Газизовым?