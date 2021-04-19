Когда «Зенит» станет чемпионом? А что будет при равенстве очков? Разбираемся

В 26-м туре «Зенит» сыграл вничью, и могло показаться, будто интрига за первое место возродилась. Однако получилось наоборот. По итогам тура «Зенит» только ещё больше оторвался и теперь опережает второе место не на 5, а на 6 очков. Это стало возможным после поражения «Спартака» от «Уфы».

До конца сезона остаётся четыре тура. Вот календарь «Зенита»:



27-й тур. «Зенит» – «Ротор»

28-й тур. «Зенит» – «Локомотив»

29-й тур. «Уфа» – «Зенит»

30-й тур. «Тамбов» – «Зенит»

«Зениту» достаточно одержать две победы в двух ближайших турах (против «Ротора» и «Локомотива»), чтобы выиграть чемпионат. Вполне реально, учитывая, что питерцы ближайшие две встречи проводят дома. С огромной вероятностью «Зенит» обыграет «Ротор» в эту субботу, и тогда команда Семака будет выходить на матч против «Локо», имея шанс взять трофей при своих фанатах (в отличие от предыдущих чемпионств).

Важно, что «Зениту» в этом сезоне ещё предстоит встретиться с «Тамбовом», который в межсезонье так переформатировал состав, что теперь стабильно проигрывает всем – 7 поражений в 7 турах за 2021 год. В такой ситуации вряд ли «Зенит» может остаться без чемпионства, хотя небольшая вероятность есть.

«Локомотив» в 2021 году побеждает в каждом туре без осечек. Если команда сохранит победную серию до конца сезона, то сократит отставание от «Зенита» минимум до трёх очков. Тогда петербуржцам для потери титула будет достаточно потерпеть ещё одно поражение – от «Ротора», «Уфы» или «Тамбова». Дело в том, что в таком случае при равенстве очков выше будет «Локомотив». Тут достаточно открыть 17-ю статью и 3-й пункт регламента РПЛ:

17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

• по наибольшему числу побед во всех Матчах;

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

• по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах.

Судьи тащат «Локомотив»? Москвичи обыграли «Ростов» с помощью пенальти и удаления Но началось всё с ошибки бывшего вратаря «Спартака».

Эти пункты универсальны для любого места в таблице. Например, именно из-за очных встреч «Рубин» опережает ЦСКА и «Динамо» (у всех трёх клубов по 46 очков). Кстати, 3-е и 4-е места в РПЛ дают путёвку в Лигу конференций, а не в Лигу Европы, как многие привыкли думать. Лишь победитель Кубка России отправляется в ЛЕ (сразу в группу в этом сезоне, а со следующего – в квалификационный раунд ЛЕ). Об этом подробнее мы уже писали здесь.