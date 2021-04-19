«Спартаку» не место в Лиге чемпионов. Команда Тедеско развалилась – будущего у неё нет

«Спартак» в матче с «Уфой» был ужасен. Можно миллион раз повторять про особый настрой на красно-белых со стороны вообще всех 15 команд РПЛ, но этими оправданиями пусть занимаются другие. Сегодня же надо говорить не о трёх пропущенных голах (их должно было быть больше), а о смерти «Спартака» Тедеско в принципе. Предполагалось, что это произойдёт ещё в начале весны: даже перед матчем с «Краснодаром» было ощущение назревающей отставки Тедеско. Но тогда пациент выкарабкался и даже протянул несколько туров, прежде всего – за счёт класса. Вчера у «Спартака» не было и его.

Газизов вернулся и забрал перчатку. «Спартак» выбыл из борьбы за золото после 0:3 от «Уфы» Вот так подарочек болельщикам «Спартака» на день рождения клуба!

«Спартак» Тедеско – это ведь всегда про качели. Даже этой весной, даже в одном отдельно взятом матче: сначала красно-белые абсолютно по делу проигрывают «Рубину», а потом разносят «Краснодар». Заслуженно переигрывают «Динамо», но в последние 10 минут еле уносят от соседей ноги. К этим качелям болельщики «Спартака» привыкли, ведь главное – Тедеско всегда давал команде эмоции, и вместе с классом игроков это приносило результат. Была и структура. Но главная эмоция вчерашнего матча была не от «Спартака», а от его болельщиков: это гул. Гул и свист фанатов «Спартака» в адрес своих же игроков при счёте 0:2, когда Максименко долго не мог начать атаку в сторону ворот «Уфы». Последний раз такое было ещё при Олеге Кононове.

«Спартак» развалился с «Уфой» именно командно. Без Соболева игроки почувствовали беспомощность в атаке, а без Джикии просто не было лидера. Промес, как бы он ни хотел вытащить матч, не справился – его мало. И даже Тедеско после матча сказал, что выход Соболева такую игру не спас бы. Ну а про структурные ошибки и говорить нечего – на 43-й минуте Андрич бил из убойной позиции в штрафной, находясь просто в одиночестве. Так же «Уфа» забивала и свой второй гол – Кротова держали четыре человека, а забивавшего Мрзляка – ноль.

Когда у команды пропали эмоции, когда так много глупых, детских ошибок, когда нет никакой структуры, Максименко при 0:2 не знает, как начать атаку, а ему гудят с трибун свои же фанаты – всё потеряно. Нет, конечно, «Спартак» ещё может разозлиться и выдать суперматч с ЦСКА, на классе должен обыгрывать «Арсенал» и «Химки» с «Ахматом». Но такой всплеск вряд ли скажет о «возвращении крутого «Спартака» Тедеско». Нет, просто у ЦСКА и «Арсенала» сейчас проблем не меньше, а про квалификацию футболистов красно-белых забывать не стоит. Но прямо сейчас «Спартаку» вообще не место в Лиге чемпионов, за попадание в которую он так борется. У команды Тедеско нет будущего, она себя исчерпала. И если мы хотим очков от России в таблицу коэффициентов УЕФА, то играть в ЛЧ должен «Локомотив» Николича.

«Мы играли как дети». Тедеско не узнал свою команду в матче с «Уфой» Федун потребовал извинений от игроков и тренеров «Спартака», а Газизов признался, что не общался с бывшим боссом.

Ещё пара нюансов, на которые стоит обратить внимание, начиная прощаться с Тедеско.

– Тренер впервые не стал заступаться за игроков и открыто заявил это и журналистам, и команде. Это важный психологический момент.

– Удаление Жиго – неумение работать с эмоциями. В перерыве его стоило либо поменять, либо провести беседу о недопустимости такого поведения. Но в итоге основной защитник пропустит главный матч сезона.

– Отсутствие хоть какого-то плана Б. У «Спартака» был шанс только в дальних ударах – и это с 15-й командой лиги. Когда за почти полтора сезона у тренера так и не появилось рабочего плана Б – это катастрофа.

– На пресс-конференции Тедеско обвинил игроков в безволии. Может, так он лишь хотел завести команду уже на матч с ЦСКА, но, по-моему, он просто разочаровался в своих футболистах.

«Спартак» договаривается с португальскими тренерами. Разбираемся, кто они такие После этого текста вы будете отличать Паулу Фонсеку от Руя Витории.

История «Спартака» и Тедеско близка к завершению. А такие матчи, как с «Уфой», показывают, что переживать из-за этого болельщикам «Спартака» не стоит. В том, что это завершение случится, сомневаться не приходится: даже если Тедеско передумает – клуб не предложит ему новый контракт. Но будет ли оно таким же позорным, как матч с «Уфой», непонятно. Ведь развал команды Тедеско не означает развал этого «Спартака» в принципе. Шанс закончить историю красиво у него ещё есть.