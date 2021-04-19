В день рождения «Спартака» отгрузил ему двушку. Кто такой Камилов

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов стал главным героем матча со «Спартаком». 25-летний футболист оформил дубль и принёс своей команде важную победу. По ходу игры по соцсетям разнеслась «сенсация»: якобы Камилов не должен был играть против красно-белых из-за перебора карточек, но в РПЛ её оперативно опровергли. Рассказываем о футболисте, который в воскресенье провёл свой лучший матч в карьере (пока).

Жизнь в селе, игры против «Барселоны» и стажировка в «Реале»

Камилов родился в селе Калманка Алтайского края с населением в несколько тысяч человек. По собственным словам, футбол он любил с раннего детства. Маленький Владик рисовал мелом ворота на деревянном здании почты и бил по ним мячом в одиночестве.

«Половина стены деревянная, половина — маленькие стёкла. Разбивал, убегал. Всё как в «Ералаше», тренировался по бразильской системе. Отец любил футбол, поэтому не ругал за разбитые стёкла», — рассказывал футболист в интервью блогу «Football Maniacs» на Sports.ru.

В семь лет Камилова приняли в школу барнаульского «Динамо». Через год он уже сам садился в «Газель» в шесть часов утра и ехал в Барнаул на тренировку. Потом — уроки, «домашка», а вечером – снова футбол. Одним из первых тренеров Владислава был отец голкипера «Краснодара» Евгения Городова – Александр. Он назначил Камилова капитаном команды.

В 2006 году Камилов успешно прошёл просмотр в Академии имени Коноплёва, но на переезд в Тольятти решился не сразу. Первое время ему позволили играть в Барнауле, а в академию приезжать только на турниры. Но родители настаивали на отъезде из села, и сын прислушался.

Владислав Камилов полузащитник «Уфы» «Не хотел ехать. Я простой парень из деревни, у меня никогда не было амбиций сделать карьеру в футболе. Никогда не мечтал стать лучшим игроком мира или играть в «Барселоне». Я жил свободной деревенской жизнью, наслаждался ей. Но пришло время выбирать: свобода или академия. Родители сказали: если хочешь играть в футбол, надо ехать».

За «коноплёвку» Камилов поиграл против «Барселоны» и «Аякса», а однажды даже отправился на стажировку в мадридский «Реал» — королевский бонус за приз лучшему игроку турнира в Москве.

Владислав Камилов полузащитник «Уфы» «В Москве проходил турнир Volkswagen Cup. Играл в своё удовольствие и вдруг — приз лучшему игроку и стажировка в «Реале» в награду. Смешно вспоминать, но я даже не хотел в Мадрид лететь. Думал: опять одному, опять уезжать. А отец сказал: если не хочешь, возвращайся в деревню. Нет, папа, я поеду. Но оказалось, что еду не один. Вместе со мной стажировку проходил Аяз Гулиев, правда ему поездку оплатили родители».

Влад побывал на «Сантьяго Бернабеу», посетил музей мадридцев, поприсутствовал на тренировке первой команды. На память у него осталась форма «Реала» и памятка, в которой было указано, как необходимо питаться согласно его данным.

Скитался по клубам ПФЛ и ФНЛ, а в РПЛ дебютировал только в этом сезоне

Профессиональную карьеру Камилов тоже начал в барнаульском «Динамо», которое на тот момент выступало в ПФЛ. Спустя полгода, летом 2013-го, молодой футболист перешёл в «Ростов». Но на берегах Дона Владислав играл только в молодёжном первенстве и вскоре вернулся обратно в Барнаул.

Позже «Динамо» отправило Камилова в аренду в другой клуб ПФЛ – «Носту». В Новотроицке ему удалось закрепиться в основе, клуб его даже выкупил. За «Носту» 20-летний футболист провёл 23 матча, забив три гола.

После недолгого пребывания в астраханском «Волгаре» Камилова заметил и пригласил главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. Побегалов доверял ему и закрывал глаза на ошибки, развивая его сильные качества. Владислав играл с перепадами, но за 68 матчей настрелял-таки семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Фото: shinnik.com

Летом 2019 года «Шинник» настиг кризис, и Камилов перебрался к Вадиму Евсееву в Хабаровск.

Владислав Камилов полузащитник «Уфы» «И я очень хотел поиграть в Хабаровске у Евсеева. Когда он возглавил СКА, я забил им и вообще провёл сильный матч. Он меня выделил и хотел, чтобы СКА меня приобрёл. Евсеев вскоре ушел в «Уфу», но, думаю, та его рекомендация помогла состояться переходу».

В Хабаровске под командованием Алексея Поддубского Камилов провёл чуть больше сезона. Сыграл 38 матчей, забил семь голов, отдал пять голевых передач, а уже в середине сентября прошлого года воссоединился-таки с Евсеевым. Но в «Уфе».

Правда, и тут поработать долго и счастливо им не случилось. У Евсеева Владислав провёл только две игры — против «Зенита» и «Ротора». С приходом Рашида Рахимова 25-летний полузащитник продолжил играть в основе, забив два гола — в ворота «Тамбова» и «Химок». А дубль в ворота московского «Спартака» Камилов оформил уже под руководством Алексея Стукалова.

«Это лучший мой матч в карьере»

Впечатлениями от игры с “Чемпионатом” поделились сразу два Камилова — отец Георгий и сын.

«Это лучший мой матч в карьере, конечно, — говорит Влад. — В раздевалке все радовались. Да, два гола, но о них даже говорить особо не хочется. Это командная работа. Без партнёров ничего бы не вышло. Особый настрой? Посмотрите на таблицу, нам на каждую игру надо настраиваться. Просто сегодня выпал «Спартак». Шамиль Камилович в раздевалке сказал, что здесь даже слова не нужны, говорить нечего. Он, кстати, думал, что мы больше забьём. После возвращения Газизова в «Уфу» меня тоже Камилычем в команде называют».

Также футболист прокомментировал историю с заявкой и жёлтой карточкой:

«Бред полный, да. Были две карточки в ФНЛ, потом в РПЛ. Я отбыл свою дисквалификацию с «Уралом». Я тоже не понимал, почему так пишут. Причём до игры тоже писали. Но я-то был спокоен, знал, что у меня две жёлтые».

Отец футболиста Георгий Камилов наблюдал за игрой сына с трибуны «Открытие Арены» и тоже поделился своими впечатлениями:

«Был на стадионе. Эмоции зашкаливают. Они очень положительные, все болели. Мы-то живем в 35 километрах от Барнаула, в селе. 3000 населения. Все писали, поздравляли, болели. Столько людей написало! Но я знаю Влада, знаю, на что он способен. Ему нужно доверие тренера, тогда он горы свернёт.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат

Особенный матч, конечно. «Народную» команду обыграли! Сейчас у «Уфы» все играют на своих позициях. В этом ключ к успеху. Раньше такого не было. Всё складывается, они нашли игру. Шамиль Камилович обеспечил подъем. Если бы он не вернулся, было бы тяжело. Он и команду защитит, и регион не оставит. Всё зависит везде от людей.

Сын у меня всегда идёт тяжёлым путём почему-то. У него были возможности пойти и в «Краснодар», и в «Ростов» в 18 лет. Он чересчур воспитанный ребёнок, не мог сработаться со слишком жёсткими тренерами. Но цели у нас самые высокие — будем надеяться на лучшее».