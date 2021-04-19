Чем грозит раскол в европейском футболе? В баскетболе это уже проходили

Создание Суперлиги — сегодня тема №1 в мире спорта. Турнир, который может стать альтернативой Лиге чемпионов, имеет один серьёзный недостаток — его создание неминуемо приведёт к расколу в европейском футболе. Топ-клубам уже грозят исключением из континентальных кубков и национальных чемпионатов.

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На самом деле, тема не нова. В начале 2000-х похожая коллизия возникла в баскетболе. Тогда УЛЕБ (Союз лиг европейского баскетбола) решил организовать собственный турнир в обход Международной федерации баскетбола — ФИБА.

Баскетбольная Евролига равнялась на футбольную Лигу чемпионов

Ведущие клубы Европы были недовольны политикой ФИБА. Касалось это, прежде всего, денег — на всю компанию выделялось 20 млн долларов. С созданием Евролиги прибыль клубов сразу же увеличилась практически вдвое только лишь за счёт продажи прав на телетрансляции матчей (до 35 млн долларов).

Интересно, что Евролига равнялась как раз на Лигу чемпионов. Они скопировали у своих футбольных товарищей систему проведения турнира и премиальных. Благодаря этому клубы зарабатывали в разы больше, чем под патронатом ФИБА.

Но далеко не все клубы перешли на сторону УЛЕБ. В Кубке европейских чемпионов ФИБА остались «Панатинаикос», ЦСКА, «Маккаби» и «Эфес».

Через 8 лет УЛЕБ и ФИБА помирились

Раскол в европейском баскетболе привёл к тому, что два турнира — Евролига и Кубок европейских чемпионов (позже название неоднократно менялось) — долгое время существовали параллельно. При этом Евролига на фоне турнира ФИБА выглядела привлекательнее, и всё больше клубов присоединялось к новой структуре.

Лишь спустя 8 лет, в 2008 году, ФИБА и УЛЕБ пошли на мировую. Так появилась привычная всем любителям баскетбола Евролига.

Разделение на два турнира, по сути, не привело ни к чему хорошему. Но главное, что удалось клубам — это добиться повышения прибыли. Их наконец-то услышали в ФИБА. Может, Суперлига и УЕФА тоже смогут договориться?