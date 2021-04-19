«Арсенал» и «Тоттенхэм» — в глубоком кризисе. Как их взяли в Суперлигу?

В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы подожгли мир, объявив о создании Суперлиги. Среди участников – «Барса», «Реал» и «Атлетико». «Интер», «Ювентус» и «Милан». «Ман Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Последние два клуба как-то неловко встали в этот список – остальные всё-таки более-менее в порядке, а эти двое сейчас утопают в глубоком кризисе.
Ещё раз: какие вопросы к «Арсеналу» и «Тоттенхэму»?
Пожалуй, самый важный: за какие заслуги они попали в этот рассадник топов? Анализируем последние данные:
● «Тоттенхэм» – последнее чемпионство в АПЛ случилось в 1961 году; последнее взятие ЛЧ — никогда.
● «Арсенал» – последнее чемпионство в АПЛ случилось в 2004-м; последнее взятие ЛЧ – никогда.
Среди остальных клубов-основателей Суперлиги такой перерыв от последнего чемпионства только у двух – у «Интера» и «Милана». Но первый на световой скорости несётся к скудетто в этом сезоне. «Милан» – ну, этот хотя бы на втором месте у себя. «Арсенал» и «Тоттенхэм» же тусуются на большой дистанции от топ-3 в АПЛ.
Первый идёт на 9-м месте в таблице. Второй – на 7-м.
Если всё так скверно, то зачем их взяли?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать смысл создания Суперлиги. Недавно и очень подробно всё объяснил босс «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из важнейших руководителей турнира. Если кратко: большие (ударение на первый слог) деньги и усовершенствование футбола как бизнеса. В этом помогут статус команд и их значение для своих лиг.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» прекрасно подходят под это. Но давайте на всякий случай разберем тезисы западных медиа. По пунктам:
1. Суперлига – место для самых дорогих клубов мира. В недавнем рейтинге Forbes по этому показателю «Арсенал» занял 8-е место (его стоимость – 2,8 млрд долларов), «Тоттенхэм» – 10-е (2,3 млрд).
Любопытно, что из топ-10 рейтинга Forbes к Суперлиге не подключились только «Бавария» (немцы всей компанией против неё) и «ПСЖ» (он очень связан отношениями с УЕФА).
2. По доходам за прошлый сезон это одни из главных клубов АПЛ. «Тоттенхэм» по итогам ковидного сезона-2019/20 получил 155,6 млн фунтов, «Арсенал» – 148,2.
3. Коммерческий вес клуба в лиге. Этот пункт объясняется наличием топовых игроков в командах. У «Арсенала» это Обамеянг, Ляказетт, Парти и Лено. У «Тоттенхэма» – Сон, Алли и Гарри Кейн (возможно, главный актив сборной Англии прямо сейчас).
4. Историческая ценность их противостояния. Здесь всё просто: северо-лондонское дерби – один из важнейших матчей календаря АПЛ.
5. Этот пункт касается только «Арсенала» и его владельца Стэна Кронке. У Кронке есть спортивные активы в США: «Денвер» из НБА, «Колорадо Рэпидз» и «Колорадо Эвеланш», плюс клуб НФЛ «Лос Анджелес Рэмс». Ещё у Кронке хорошие взаимоотношения с Эдом Вудвордом (это одна из главных фигур Суперлиги).
По данным The Times, Перес ценит отличные взаимоотношения между клубами и огромное влияние на фанатов из других стран и видов спорта. То есть у Суперлиги будет возможность подключить дополнительный процент публики. Говоря ещё проще: приблизить турнир к массовому статусу (например, как у НБА).
Суперлига выбрала идеальный момент: у «Арсенала» мало финансов на трансферы, а у «Тоттенхэма» – большой долг из-за строительства стадиона
Главная мотивация при создании Суперлиги – деньги, Андреа Аньелли и Флорентино Перес это даже не скрывают. Американский банк JP Morgan выделит клубам 3,5 млрд евро на развитие. Распределение разное, но пока есть такие данные (от El Pais):
● Шесть клубов получат по 350 млн.
● Четыре – по 225.
● Два – по 112,5.
● Три – по 100.
Точно не ясно, какая сумма прилетит «Арсеналу» и «Тоттенхэму», но она явно поможет с учётом их финансового положения.
У «Тоттенхэма» на данный момент огромный долг – почти миллиард евро. Это из-за кредитов, взятых на строительство стадиона. В ближайшие пару лет клубу нужно возместить эту сумму.
У «Арсенала» сумма долга поменьше, но тоже не самая приятная – 372 млн. Правда, недавно Стэн Кронке сказал: «Долги «Арсенала», как и долги других топовых команд АПЛ, не имеет смысла выносить на публику. У нас всё под контролем».
Другая причина для «Арсенала» взять деньги и стать участником Суперлиги тоже связана с дополнительными доходами. Участие в еврокубках в следующем сезоне, кажется, полностью зависит от победы лондонцев в Лиге Европы. По-другому дополнительные финансы на трансферы они не получат. И в августе Микель Артета намекал на это:
«Мы слишком ужаты в плане финансов. У нас нет сотни миллионов на покупки. У нас нет даже шестидесяти. Наш трансферный бюджет на следующий сезон практически полностью будет зависеть от выступления в разных турнирах. Это не секрет».
- 19 апреля 2021
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