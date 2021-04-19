Всему виной один-единственный пост про Суперлигу. Когда молодцы, тогда молодцы!

«Теперь я буду болеть за русскую команду». «Спартаком» восхищаются в Европе

«Спартак» среди прочих отреагировал на создание Суперлиги. В англоязычном «Твиттере» московского клуба появилось обращение к болельщикам двенадцати топ-клубов Европы, организовавших новый турнир:

«Уважаемые фанаты «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Тоттенхэма», если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда рады вам. С уважением, ФК «Спартак» Москва».

С этой публикацией медийная служба «Спартака» попала в яблочко! Любители футбола по всему миру возмущены новостью об организации Суперлиги, чьи создатели идут на открытый конфликт с УЕФА, а часть болельщиков этих двенадцати топ-клубов готова отказаться от поддержки своих команд. Твитом «Спартака» восхищаются по всей Европе. Более 223 тыс. человек поставили лайк, более 40 тыс. ретвитнули пост. Обращение красно-белых собрало около 4,5 тыс. комментариев.

Вот некоторые из них:

«Похоже, теперь я буду болеть за русскую команду».

«К чёрту «Манчестер Юнайтед». Я поддерживаю «Спартак».

«Всем фанатам «Барселоны» – до свидания. Я долго думал и пришёл к выводу, что больше не люблю этот клуб, ненавижу его. Это просто очень маленький клуб. Решил, что отныне буду поклонником «Спартака». Пришло время выигрывать титулы».

«Как я могу подать заявку на членство в клубе?»

«Привет, где мне подписаться на свой фандом?»

«Заказывайте нам чартер каждую неделю, чтобы мы прилетали посмотреть на вас, и тогда, считайте, договорились».

«Есть ли какой-то шанс, что вы переедете в Северный Лондон?»

«Ну, против кого мы играем в следующем матче? Я новичок в российской лиге, так что мне нужен гид».

«Я только что увидел вашу форму, и я участвую. Всегда был красным. Не знал, что теперь это будет «Москва – красная», а не Мерсисайд».

«Я здесь и готов присоединиться. Потому что вы, по крайней мере, пишете о фанатах и вам не всё равно в отличие от когда-то славного, а теперь невежественного клуба с тренером из менеджера ФИФА».

«Хорошо, подумаю над этим. Кто ваш величайший игрок в истории и о каких знаковых моментах я должен знать?»

«Вперёд за красных!»

«Спартак» до самой смерти!»

«Спасибо за то, что высказались против этого. Люблю вас».

«Мне нравится твит. Он заставил меня усмехнуться. Люди, которые серьёзно относятся к этому, злятся и утверждают, что нельзя менять клуб. Боже, какой троллинг».

«Суперлига убьёт европейский футбол». Что думают в России о новом турнире Почти все недовольны футбольной революцией! Официальная позиция РПЛ, мнения юриста и экспертов – всё внутри.

Кто-то ответил «Спартаку» картинкой на тему хороших и сильных русских:

Впрочем, предложение «Спартака» понравилось не всем. Другие фанаты скорее готов поменять веру, нежели свою футбольную икону:

«Вы можете поменять жену или религию, но клуб – никогда».

«Да, большинство из нас ищут новый клуб, чтобы изменить свою приверженность. Но может ли «Спартак» играть в такой потрясающий футбол, как «Барселона»? Забивать так много голов, как «Манчестер Сити» или «Юнайтед»? Можете ли вы выигрывать каждый матч?»

«Нет, спасибо. В Лиге чемпионов всё ещё есть «Аякс», «ПСЖ», «Наполи», «Лион», «Валенсия» или даже «Бавария». Так почему я должен болеть за «Спартак»?

«Вы не смогли победить даже аутсайдера «Уфу».

«Спасибо, когда захотим пойти в цирк, мы вам сообщим».

«Бесполезный клуб».

«Я больше не фанат футбола. Болею этим видом спорта с 1999 года, но не могу поддерживать лигу для богатых и этих так называемых владельцев клубов, которые испортили игру. Сейчас я собираюсь посмотреть пинг-понг. Этот вид спорта гораздо лучше».

Конечно, в публикации «Спартака» чувствуется ирония, тем не менее московский клуб наверняка нашёл сегодня новых поклонников в Европе.