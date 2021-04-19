УЕФА может спасти футбол. Но, кажется, выбирает войну

За последние сутки случилось столько событий, что в них можно утонуть. Что ещё важнее, факты трудно отделить от реакции на них, эмоций и интерпретаций. И тем не менее это необходимо.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!

Я не буду перечислять все детали пресс-релиза Суперлиги и реакции УЕФА. На «Чемпионате» вышел материал с разбором ситуации, который даёт представление о позициях сторон. Но некоторые тезисы проговорить необходимо – потому что они очень важны, но потерялись в общем шуме.



Первое. Суперлига – не авантюра, если говорить о финансах. Деньги есть. Проект финансирует JP Morgan, один из четырёх крупнейших банков США. Клубы сразу получат 3,5 млрд евро – как бы на развитие, хотя по сути это подъёмные и деньги на текущие расходы. Очевидно, американские инвесторы воспринимают европейские топ-клубы как перспективный стартап: уверены в успехе и потому готовы вкладывать много.



Второе. Клубы Суперлиги не планируют выходить из своих чемпионатов – хотят договариваться с УЕФА и ФИФА. Новый турнир планируют начать в августе и проводить матчи в будни. Вернее, так они говорят, но относиться к этим заявлениям нужно скептически. Это только первый шаг. Конечно, самым богатым клубам, играющим между собой, нужны матчи по выходным. Проблема Лиги чемпионов – кроме проходных матчей с командами из Южной и Восточной Европы – в том, что турнир проходит по будням. Клубы точно хотят получить для самых статусных матчей праймовое время – вечер выходных. Даже если пока об этом не говорят.

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Третье. УЕФА не просто против, а готовится к радикальным действиям. В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, сказано, что участники Суперлиги будут исключены из всех турниров под эгидой УЕФА. И это не просто предложение – в заявлении также сказано, что в УЕФА уже заручились поддержкой всех национальных лиг. Если так, клубы Суперлиги исчезнут не только из Лиги чемпионов, но и из чемпионатов.



Важное уточнение: с трудом верится, что в УЕФА действительно пойдут на глобальный запрет. И вот почему: самые популярные клубы являются финансовым фундаментом организации. Пойти на полный разрыв с ними – значит потерять не просто «Реал», «Барселону, «Ливерпуль», «Ювентус» и так далее. Это значит потерять всех их болельщиков, а также всех их спонсоров. Поэтому, повторюсь, верится в такое развитие событий с трудом. Но тем не менее: так написано в заявлении УЕФА. Поэтому давайте представим, что это правда.

Что, если УЕФА и Суперлига не блефуют

Представим, что чиновники не блефуют, и что они готовы идти до конца, чтобы сохранить свою власть над топ-клубами. И что сами топ-клубы, которые тщательно готовили свою диверсию (объявили о Суперлиге накануне того, как УЕФА объявил о реформе Лиги чемпионов – это именно диверсия), тоже пойдут до конца. Допустим, что все выполнят свои угрозы. Что тогда? Что, если в чемпионате Испании не будет «Реала», а в чемпионате Италии не будет Ювентуса?



Сначала начнётся массовый отток аудитории и денег. Пострадают все, и клубы Суперлиги, и те, кто остался. Это самое простое из всех последствий: АПЛ получает полтора миллиарда евро в год за продажу телеконтрактов, но эти деньги держатся которые держатся не на «Вест Хэме», «Шеффилде» и «Лестере», а на большой шестёрке. Если убрать из лиги «МЮ», «Сити» и «Ливерпуль», остальные станут получать не больше, а радикально меньше – потому что обвалится популярность турнира и развалится контракт. Но это только первый шаг.



Примера без «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» мало чем отличается от Сегунды – значит, она займёт место Сегунды по статусу и финансированию. А значит, меньше денег получит и Сегунда, которая отодвинет ещё ниже Терсеру. Это цепочка, которая ударит по всей иерархии профессионального футбола. Больнее всего – по тем клубам, которые даже не особо появляются в высшем дивизионе, а живут с продаж воспитанников. Ведь солидарные выплаты, которые платят академиям, воспитавшим игроков – это тоже механизм, регулируемый УЕФА.

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Клубы Суперлиги обещают взять солидарные выплаты под собственный контроль и выделить на них безумные 10 млрд евро, но это слишком похоже на пустые слова. Во-первых, не указаны сроки, соответствующие этому бюджету, а во-вторых, 10 млрд – это в принципе больше, чем годовые бюджеты 12 клубов-участников. В общем, звучит неправдоподобно.



Гораздо вероятнее, что УЕФА, если пойдёт до конца в желании проучить раскольников, запретит остальным клубам с ними взаимодействовать. Трансферы, тренеры, просмотры, солидарные выплаты в том числе – если идти на принцип, то есть масса способов закрыть Суперлигу в вакууме, где суперклубам со всеми своими деньгами будет даже неоткуда взять новых игроков. И, кстати, судей.



Лига чемпионов с «ПСЖ», «Баварией», «Порту», «Аяксом», «Зенитом», «Лестером» и «Аталантой» — зрелище, достойное аудитории и инвестирования на уровне Лиги Европы, возможно, выше. Но главные проблемы будут не на этом уровне. А на уровне «Шеффилда», «Хетафе» и «Беневенто», которые живут за счёт телетрансляций. Особенно сейчас, когда нельзя заработать на стадионе. Вот они станут банкротами.

Нынешний футбол несправедлив. Почему это правильно

Да, современный футбол устроен несправедливо. Но вовсе не в том смысле, что есть богатые клубы, а есть бедные – и бедных жалко. Нет. На самом деле, всё немного сложнее. Когда «Алавес» получает свою долю денег за проданные телеправа, эти деньги ему зарабатывают «Реал» и «Барселона», просто своим присутствием увеличивая общую сумму контракта, часть которого потом делится равномерно на всех.



Большие клубы имели причины для недовольства. Им нет дела до проблем маленьких клубов – а с чего должно быть? – но они в каком-то смысле их финансировали. Несмотря на колоссальное фактическое расслоение, у больших клубов было слишком мало влияния. Они не смогли договориться с УЕФА о перераспределении призовых. Не смогли сократить количество матчей – поэтому лучшим игрокам приходится проводить по 60 матчей за сезон, не считая сборных и предсезонки. Поэтому «Реал» выходит против «Эйбара» резервом, хотя борется за чемпионство.



Когда Андреа Аньелли указывает на то, что телеправа на Лигу чемпионов стоят 1,5 млрд Евро, в разы меньше, чем телеправа на американский футбол – он совершенно прав. И когда Флорентино Перес напоминает, что футбольная аудитория – это четыре млрд человек, он тоже совершенно прав. На самом деле, богатые клубы зарабатывают не много, а мало. Могут больше. Поэтому и уходят.

Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Зато в нынешней несправедливой системе есть поддержка, которая помогает выживать маленьким клубам. «Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус» проживут без остальных, даже если их проект окажется не настолько интересным, как они рассчитывают. А вот «Беневенто», «Норвич» и «Уэска» не факт, что выживут без интереса к «Ювентусу», «Ливерпулю» и «Реалу». Если говорить не только о 5% айсберга, не только о шоу, а о колоссальной индустрии, в которую вовлечены миллионы людей, то нынешняя несправедливая система выглядит необходимым злом – она поддерживает на плаву всю конструкцию. К тому же она постепенно меняется. Большие клубы сейчас имеют больше влияния и денег, чем 10 лет назад. Это естественный процесс.



Кстати, отколовшиеся клубы отнюдь не стремятся к равенству. В их планах прописано распределение будущих доходов – так вот, оно неравномерно. То есть нынешняя революция уже содержит зёрна следующей.

Как УЕФА может спасти профессиональный футбол

А теперь вернёмся к исходному вопросу. Насколько всё это правдоподобно? Повторюсь: с трудом верится, что все стороны пойдут до конца. Что случится, в этом случае, мы уже разобрались, а но давайте рассмотрим и альтернативы.



Топ-клубы хотят больше влияния и больше денег. Вряд ли они пошли бы на настолько радикальный шаг (это всё-таки серьёзный риск), если бы могли получить всё это, сохранив отношения с УЕФА. И они, кстати, настроены продолжать диалог.



Но Александер Чеферин не настроен. Его последние комментарии на грани оскорблений. Он перешёл на личности: сказал, что 24 года занимался уголовными делами, но не встречал таких людей, как Эд Вудворд, сказал, что в жизни не видел человека, который бы врал столько, сколько Андреа Аньелли. Опустим этическую сторону: сам Чеферин говорит на эмоциях, а ему, кажется, лгали в лицо последние несколько месяцев.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Если УЕФА не пойдёт в этой войне до конца, если не станет рвать все связи с Суперлигой и ставить перед всеми остальными клубами и футболистами выбор «или они, или мы», то УЕФА потеряет Лигу чемпионов, кучу денег и, в перспективе, значимость национальных чемпионатов. Это, конечно, ударит не только по чиновникам, а по финансовому состоянию индустрии в целом – начиная с пресловутых маленьких клубах, заботу о которых организация так громко декларирует.

Но если УЕФА пойдёт до конца – потеряет намного больше. Не только Лига чемпионов, но и чемпионаты окажутся в кризисе. И чемпионат Европы, а возможно, и чемпионат мира. И опять же, это удар не по чиновникам, а по тем самым маленьким клубам, которые живут на сдачу контрактов богатых. Если УЕФА не сдастся и сожжёт мосты – не будет и этой сдачи. Не говоря о том, что и большие клубы тоже пострадают: они останутся без всех привычных турниров сразу и с одной Суперлигой вместо них.



Поэтому было бы неплохо, чтобы УЕФА прекратил войну до последнего футболиста и обсудил условия перемирия. Или даже капитуляции. Так получится сохранить хоть что-то.



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