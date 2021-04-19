АПЛ и Суперлига не готовы быть вместе. Что дальше?

Футбольный мир раскололся на две части. Одни свято верят в новую идею и готовятся зарабатывать миллионы в Суперлиге, другие – старообрядцы, которые возмущаются потенциальным умерщвлением «любимого футбола». Чем закончится начавшаяся 19 апреля война, пока решительно непонятно, но 12 клубов-организаторов нового турнира зашли слишком далеко.

Что будет с АПЛ

В Суперлиге будет (если она всё-таки стартует в августе 2021 года) сразу шесть представителей АПЛ. В список лучших попала традиционная топ-6, состоящая из двух «Манчестеров», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма».



Это сильно ударило по статусу АПЛ, а Marca написала, что федерации футбола Англии, Испании и Италии думают о том, чтобы отменить чемпионаты нынешнего сезона. Есть альтернативный вариант: аннулировать результаты, если трофей выиграет клуб из Суперлиги. Во всех трёх чемпионатах сейчас как раз лидируют беженцы: «Манчестер Сити», «Интер» и «Атлетико», так что ситуация точно будет веселой.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» — в глубоком кризисе. Как их взяли в Суперлигу? Причина скрывается в бизнес-подходе нового турнира.

Клубы из Суперлиги хотят играть в чемпионатах своих стран, но УЕФА против

Ни один из 12 клубов-основателей не собирался отчисляться из национальных чемпионатов ради участия в Суперлиге. По сути, её вырастили как аналог ЛЧ и планировали проводить в те же временные слоты, что и пока еще главный футбольный евротурнир. Но УЕФА такое положение вещей не нравится. Её главный телевизионный продукт серьёзно пострадает, если уйдут главные маркетинговые активы. Поэтому ассоциация выступила с заявлением, в котором сказала, что не позволит беглецам играть с теми, кого они кинули. Соответственно, большой шестёрки в АПЛ тоже не будет.



Прямо сейчас это приводит ситуации, в которой титул берёт «Лестер», а шестёрку формируют «Вест Хэм», «Эвертон», «Лидс», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Эти же клубы получают путёвки в еврокубки от Англии на следующий сезон.



А ещё УЕФА пообещал дисквалифицировать участников Суперлиги из ЛЧ и ЛЕ уже в этом сезоне. Значит, победу в этом розыгрыше, по всей видимости, присудят «ПСЖ», а английские клубы автоматически потеряют шансы на триумф. Шейхи так и не возьмут ЛЧ с «Манчестер Сити».

Кто ещё из английских клубов может попасть в Суперлигу

Очень многое зависит от принципов набора участников в новый турнир. Если клубы будут набирать по клубному рейтингу УЕФА (учёт, как и в таблице коэффициентов, за пять сезонов), то дополнительных участников от Англии не будет. Если же выбор падёт на бывших победителей ЛЧ, то подключатся «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Но пока очень похоже на то, что клубы в топ-лигу отбирают по заработку в последние годы.



Все 12 названных участников Суперлиги входят в тридцатку наиболее заработавших в сезоне-2019/2020, по данным Deloitte. Из оставшихся английских клубов в топ-30 также попадают «Эвертон» (17 место), «Лестер» (22-е), «Кристал Пэлас» (25-е), «Вест Хэм» (26-е), «Шеффилд Юнайтед» (28-е) и «Вулверхэмптон» (29-е).



Так что потенциально расширение английского представительства всё еще возможно.

Как отреагировали акции «МЮ» и других клубов

Создание Суперлиги не могло не отразиться и на акциях футбольных клубов, котирующихся на бирже. У тех клубов, которые вошли в число основателей будущего супертурнира всё исключительно хорошо. «Ювентус» за сегодня добавил около 18%, а «МЮ» отреагировал ростом на 10%.

Как устроены акции английских клубов. Можно ли на них заработать? Попробовать можно, но ждать чуда не стоит.

У команд, которые в Суперлигу не попали, ситуация разнонаправленная. Акции дортмундской «Боруссии» выросли на 10%, а вот «Аякса», «Лацио», «Ромы» отреагировали очень слабо. В минимальном минусе оказались только голландцы.



Рост котировок немцев, видимо, связан с тем, что они до сих пор остаются одним из основных претендентов (хотя сами это отрицают) на оставшиеся места в Суперлиге.

Что говорят АПЛ и легенды английского футбола

• Сама АПЛ на официальном сайте опубликовала следующее сообщение: «Премьер-лига осуждает любые предложения, нарушающие принципы открытого соревнования и противоречащие спортивному духу, которые лежат в основе национальной и европейской футбольной пирамиды. Болельщики любого клуба в Англии и Европе сейчас могут мечтать, что их команда способна забраться на вершину и играть с лучшими. Концепция Суперлиги разрушит эту мечту. Суперлига подорвет устои всей игры и окажет разрушительное воздействие на настоящее и будущее Пемьер-лиги и её клубов, а также всех в футболе, кто опирается на нашу поддержку и сплоченность. Мы будет работать с болельщиками, FA, EFL, PFA и LMA, а также с остальными организациями, внутренними и зарубежными, с целью защитить целостность и будущее английского футбола».



• Джейми Каррагер: «Каким смущением мы стали. «Ливепуль», подумайте о людях, которые были до нас в клубе, и которые в равной степени смущены [решением примкнуть к Суперлиге]».



• Объединение фанатов «Арсенала»: «Смерть «Арсенала» как спортивной организации».



• Гари Невилл: «Как вы вообще можете думать о просмотре Суперлиги здесь, на «Олд Траффорд», когда вы оставили 14 клубов Премьер-лиги играть друг против друга? Клубы Чемпионшипа умрут, клубы Английской футбольной лиги умрут. Вся футбольная пирамида, система, за которую вы боролись 150 лет, исчезнет из-за шести клубов? Просто позор. Этого никогда не будет. Шесть клубов АПЛ должны понести суровое наказание. Огромные штрафы, снятие очков, отнимите у них титулы, кого это волнует? Отдайте титул «Бёрнли» или «Фулхэму». Пусть «Фулхэм» останется, а «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» вылетают, потому что эти три клуба – история страны, и именно они должны пострадать больше всего. Клубы должны понимать, что их история и традиции огромны, но сейчас они оставляют желать лучшего. «Ливерпуль», серьёзно? У меня с ними вообще не самые хорошие отношения – они мне не нравятся, и я им не нравлюсь. Но единственное, что я всегда думал о них: что они были честными, порядочными и будут заботиться о своих людях. Этого всего больше нет. Забудьте об этом».



• Месут Озил: «Дети мечтают выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а никакую не Суперлигу. Прелесть больших матчей в том, что они случаются раз или два в год, а не каждую неделю. Болельщикам сложно такое понять».



• Деян Ловрен: «В ближайшем будущем футбол может рухнуть. Никто не думает об общей картине, только о финансовой стороне. Я всё ещё верю, что мы можем исправить эту неприятную ситуацию».

• Алекс Фергюсон: «Суперлига – это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером «Абердина», выигравшего Кубок обладателей кубков. Для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. «Эвертон» потратит 500 млн фунтов на то, чтобы построить новый стадион и играть в Лиге чемпионов. Фанаты любят этот турнир в его нынешнем виде. Когда я работал в «МЮ», мы играли в четырех финалах Лиги чемпионов, и это были самые особенные вечера».

• Рио Фердинанд: «Мне стыдно. Я люблю «МЮ», болею за «МЮ», но я не могу стоять в стороне и поддерживать это. Нельзя создать эгоистичную группу команд, которые думают только о себе. Игра даёт командам всех уровней возможность соревноваться. О чём эти клубы думают кроме денег? Есть 15 команд, которые никогда не вылетают? Это же скучно!».



• Фанаты «Ливерпуля»: «Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892-2021»



А что о Суперлиге думаете вы?