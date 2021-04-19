Суперлига для богатых – отличная идея! Поддержка УЕФА в этой войне – лицемерие и страх

Войнушка Суперлиги с ФИФА и УЕФА – это противостояние, в котором не хочется ни за кого болеть. Сотни игроков и экспертов по всему миру уже осудили 12 главных реформаторов европейского футбола, дескать, вы убиваете футбол. Только вот такое было и раньше: болельщики уже кричали про «Дух футбола», который «убили» в Англии, когда начались репрессии против фанатов. Кричали про плохой формат и после изменений в Лиге чемпионов, и после увеличения количества команд на чемпионате Европы. Но ничего – все привыкли, живут как-то без буйных фанатов и с кучей средних команд, выходящих в финальную стадию Евро. Привыкнут и здесь.

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Противостояние чиновников и клубов – просто борьба за деньги. А вы, болельщики, тут вообще ни при чём. Вы эти денежки просто понесёте, вопрос только один – в чей карман. Задача противников сейчас – переманить вас на свою сторону, грамотно манипулируя фактами. Многие из вас читали оригинальное заявление клубов-реформаторов? Никто из них не заявлял о желании выйти из национальных чемпионатов, никто не говорил про то, что игроков не будут отпускать в сборную. Всё это – ответный огонь со стороны УЕФА, который в медиа хочет максимально запугать болельщиков всего мира и настроить их против дерзких оппозиционеров.



Акценты расставлены очень чётко:

– 12 клубов убивают футбол, не давая шансы командам поменьше и победнее быть на вершине

– 12 клубов убьют футбол сборных, потому что УЕФА и ФИФА запретят их футболистам выступать в турнирах под своей эмблемой

– 12 клубов будут играть только между собой, а в итоге за ними будет неинтересно смотреть

– 12 клубов думают только о себе и о том, как можно побольше заработать на болельщиках.

«Суперлига убьёт европейский футбол». Что думают в России о новом турнире Почти все недовольны футбольной революцией! Официальная позиция РПЛ, мнения юриста и экспертов – всё внутри.

Давайте для начала коротко разберём эти акценты. Суперлига – не закрытый турнир, об этом заявляли официально. Пробиться туда реально, и, когда условный «Лестер» обзаведётся крутым спонсором, будет разрывать всех в чемпионате и еврокубках, неужели вы думаете, что спонсоры Суперлиги его туда не позовут? Идём дальше: авторы идеи новой Лиги изначально предложили сотрудничество УЕФА и ФИФА. Это хороший жест, который остался незамеченным. В ответ большие чиновники стали угрожать тем, что не дадут футболистам играть за сборные. Ну и кто здесь убивает футбол? Следующий пункт: смотреть за матчами топ-команд всегда будет интереснее, чем за играми двух середняков. Или даже середняка и топа, где часто единственная задача клуба победнее – вынести мяч подальше от своих ворот и сохранить счёт 0:0.



Но если Суперлигу всё-таки запустят, то все клубы «второго эшелона» будут стремиться попасть в элиту, как это происходит и сейчас. Новый формат просто добавит конкуренции. И разве не аналог Суперлиги, только для сборных, создали в УЕФА сами, придумав Лигу наций?

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Ещё один важный момент – смерть национальных чемпионатов. Эту мысль в СМИ тоже запустили чиновники из УЕФА и ФИФА. Никто из 12 клубов-реформаторов не отказывался от участия в своих чемпионатах. Всё, что к этому может привести – жёсткая позиция футбольных властей.



А теперь главный акцент – деньги. УЕФА и ФИФА ничем не лучше и не хуже Суперлиги. Просто у них сейчас отнимают кусок хлеба, а отдавать его очень не хочется. Без топ-клубов зарабатывать чиновники будут гораздо меньше, поэтому их главная задача – затравить эти клубы и никуда их не отпускать. Хотя лучше было бы просто договориться о выгодном формате для всех.



Конечно, и большинству клубов, и футбольным властям, и болельщикам, удобнее жить так, как уже живётся. От больших потрясений за жизнь многие устали, свою копеечку клубы и федерации имеют, а закон вроде как работает. И главное – есть система, в которой все привыкли жить. Привыкли и боссы из УЕФА и ФИФА, для которых нынешняя система – рай, ведь они в ней по сути являются монополистами. А когда дерзкие клубы предложили что-то своё прогрессивное, нужно сразу объявить их врагами и задавить санкциями. Страх революции – это нормально. Хотя в европейском футболе она была бы кстати: футболу нужно развитие, поэтому создание такой лиги – отличная идея.

Чем грозит раскол в европейском футболе? В баскетболе это уже проходили А вдохновлялись баскетбольные реформаторы… футбольной Лигой чемпионов!

Максимально лицемерными в этой ситуации выглядят экс-футболисты и эксперты с телевидения, пытающиеся как можно ярче «замочить» Суперлигу. Те самые футболисты, которые постоянно пытались выбить себе контракт пожирнее (как, например, Бакари Санья). Те самые эксперты, которые просто потеряют кучу денег, если УЕФА исключит клубы Суперлиги из национальных чемпионатов: за права на трансляции будут платить меньше, следовательно, уменьшатся и зарплаты самих экспертов.



А если на секунду подумать не о деньгах, то разве не создание новой прогрессивной лиги будет двигать футбол вперёд? Подумали? Теперь снова вспомните о деньгах. Потому что прямо сейчас, выбирая, кого стоит поддержать в этой истории, вы выбираете между поддержкой системы, забирающей все сливки, или поддержкой группы людей, желающих похожую систему создать самостоятельно.