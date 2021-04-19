Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Он продержался всего полтора года

История прихода в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью вспоминалась часто, поэтому просто коротко освежим в её памяти: функциональный развал при Почеттино, падение клуба в таблице АПЛ, отправленный «на маринад» демотивированный Эриксен, увольнение аргентинского тренера. Выбор в пользу Моуринью был несколько странным. Во-первых, стиль Жозе крайне отличается от футбола Почеттино. Во-вторых, в «Челси» и «МЮ» Моуринью после первых успехов стабильно падал в яму, из которой тренер уже не мог выбраться и вполне логично становился крайним.

В последних пяти турах АПЛ «Тоттенхэм» одержал всего одну победу, до этого бездарно вылетел из Лиги Европы, а финал Кубка английской лиги (состоится 25 апреля, играют против «Манчестер Сити») вряд ли можно назвать пределом мечтаний президента клуба Леви. Тем более под Моуринью руководство «Тоттенхэма» только прошлым летом выбросило 110,5 млн евро на трансферы. Почеттино о такой щедрости мог лишь мечтать (исключением было летнее окно 2019-го с трансферами Ндомбеле и Сессеньона). Выхлоп получился минимальным.



Первые слухи об отставке Моуринью появились ещё два месяца назад, когда на The Athletic вышел материал с инсайдами по «Тоттенхэму». По информации издания, игроки были недовольны методами Жозе и системой, которая подразумевает исключительно контратакующий футбол с подстройкой под слабые места соперника.

Моуринью не справляется с работой? Команда проигрывает, а игроки не верят в методы тренера Оказывается, футболисты недовольны, что мало тренируются!

После этого команда ненадолго пришла в себя, и даже Бэйл немного поиграл в футбол. А потом – большой привет от загребского «Динамо» и очередная неудачная серия в чемпионате. Причём как по результатам, так и по качеству игры «Тоттенхэм» деградировал от матча к матчу. Настолько, что прижимался к воротам даже в матче против «Ньюкасла» – поверьте, до такой степени уныния нужно еще постараться дойти.



На фоне всесокрушающих новостей об образовании Суперлиги какой-то шутник вбросил, что Моуринью отказался выводить команду на тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэма» в новом проекте. Новость быстро растиражировали, но Суперлига не имеет к увольнению Моуринью никакого отношения. Почти никакого. Вполне возможно, что «Тоттенхэм» решил выплатить огромную неустойку (30 млн фунтов) уже сейчас, так как ждёт дивидендов от участия в Суперлиге. А так причины ясны – плохой уровень игры и очередной разлад Моуринью в отношениях с игроками. Леви попрощался с тренером тепло: «Жозе – настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. Мне понравилось работать с ним, сожалею, что всё сложилось не так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут рады здесь».

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Что было хорошего при Моуринью

1. Жозе вывел «Тоттенхэм» в Лигу Европы в прошлом сезоне. Нельзя сказать, что это прямо феноменальное достижение, но есть нюансы. Моуринью пришёл в команду по ходу сезона (причём в команду, которая находилась в глубоком кризисе и шла на 14 месте в лиге), не мог полноценно рассчитывать на травмированных Кейна и Сон Хын Мина. В летнем пост-ковидном календаре у многих команд возникли проблемы с функциональной подготовкой («Лестер» и «Шеффилд Юнайтед», к примеру). Моуринью как-то докатил «Тоттенхэм» до шестого места.



2. Моуринью временно реанимировал некоторых игроков, которые при Почеттино либо резко сбавили, либо по разным причинам надолго садились в запас. В частности, если первый сезон в Лондоне Ндомбеле провалил, то на самом удачном отрезке нынешнего сезона бывший хавбек «Лиона» был одним из самых заметных игроков команды. Отмечалось, что именно Моуринью нашел к Ндомбеле особый подход. Остальные «возрождения» носили временный характер: Дайер при Моуринью начал уверенно, но уже этой зимой сражался с Санчесом за «престижную» премию «Худший защитник «Тоттенхэма».



Эпизодические вспышки случались у Орье, Алдервейрелда и Бэйла – к сожалению, они были слишком кратковременными, чтобы говорить о системном возрождении отдельных персонажей. В стабильной обойме по уровню оставались только Кейн, Сон Хын Мин, Льорис, Регилон, Сиссоко и Хейбьерг (плюс, возможно, Моура, но этот всю жизнь играет по настроению). В целом же Жозе не оставляет после себя руин для будущего наставника «Тоттенхэма» – с нынешним составом вполне можно работать. Этот состав, если что, шёл на первом месте в АПЛ каких-то пять месяцев назад.



3. Безумно крутой старт сезона-2020/2021. Сейчас даже немного грустно думать об этом, так как слишком велик контраст с тем, во что на дистанции превратилась команда. Стартовый «Тоттенхэм» был настолько хорош, что можно сравнить этот отрезок с проектами Моуринью лучших времен. Был фирменный для Жозе футбол с убийственными контрвыпадами (ключевой шаблон – вертикальные переходы в атаку с забегами Сон Хын Мина), оборона работала как единый механизм и редко допускала ошибки, а Кейн раскрылся как игрок сразу двух ролей – глубинный плеймейкер и завершитель в штрафной.

Моуринью снова покоряет АПЛ. Как португалец изменил «Тоттенхэм» Кейн и Сон издеваются над соперниками, но есть и другие герои.

Зимой «Тоттенхэм» посыпался. Защитники утратили былую надёжность, а в убойной связке Кейн-Сон режим бога сохранил только первый. В этом году у Сон Хын Мина, кстати, после 1+1 в игре с «Лидсом» (игра состоялась 2 января) всего два гола и четыре ассиста в 15 матчах. Это неудивительно: пружины контратак, которые так эффективно работали в первой части сезона и в которых Сон прекрасно себя чувствовал, сломались.



4. Сложно забыть этот эпичный забег к помощнику судьи в домашнем матче прошлого сезона против «Манчестер Сити». Тогда «Тоттенхэм» победил 2:0, а Моуринью подкинул веселый хайлайт:

5. Моуринью вывел «Тоттенхэм» в финал Кубка английской лиги. Правда, поучаствовать в нём у Жозе уже не получится.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Что было плохого при Моуринью

1. Собственно, сама система игры, которая дала результат в начале нынешнего сезона, а потом сожрала команду на дистанции. Моуринью заявлял, что его методы остаются одними из самых передовых в мире. Но в современных условиях футбол Жозе крайне уязвим, хрупок и сильно зависит от единого стремления команды к воплощению философии португальца. С этим, как мы знаем, возникли проблемы.

Да и в целом у «Тоттенхэма» достаточно средние игровые показатели. Сейчас это десятая команда лиги по интенсивности высокого прессинга (11,64 PPDA: «Астон Вилла» и борющийся за выживание «Брайтон» прессингуют мощнее), девятая команда лиги по суммарной остроте созданных шансов (46,21 xG, при этом забили 54 гола, фартовее в АПЛ у чужих ворот только «Лестер» и «МЮ»), девятая команда лиги по суммарной остроте допущенных шансов (43,91 xGA, хуже только команды из подвала таблицы и традиционно безбашенный «Лидс»). По факту, у «Тоттенхэма» результаты даже выше ожидаемого.



2. Моуринью ругался с игроками. Как без этого? Для Алли всё закончилось вообще бессрочной путевкой в запас: в АПЛ один из лидеров прежнего «Тоттенхэма» появлялся на поле только по большим праздникам. Орье уехал в перерыве матча с «Ливерпулем» (20-й тур) после замены в перерыве и ударной порции критики от Моуринью. Безвольное поражение от загребского «Динамо» в Лиге Европы – в том числе и результат морального разложения команды, которую так и не удалось собрать в единый монолит.

Фото: Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

3. Стремление постоянно тасовать линию обороны. К чему оно приводит, есть яркий пример «Ливерпуля», у которого это явление носило вынужденный характер. Моуринью запустил чехарду после зимнего завала, когда связка Алдервейрелда и Дайера утратила надежность. В последней игре с «Эвертоном» Моуринью даже попробовал вариант с тремя центральными защитниками (Дайер, Родон, Алдервейрелд), и это всё равно не спасло от двух пропущенных голов.

Если бы не уровень голкипера Льориса, то ставшая нестабильной и привозной оборона «Тоттенхэма» выглядела бы ещё ужаснее. А когда у Моуринью нет надёжной обороны, нет и результата.

Что дальше?

Весь основной тренерский штаб Моуринью также покинул клуб. «Тоттенхэм» временно отдают в руки главы молодёжной академии Криса Пауэлла и тренера из той же академии Райана Мэйсона. Кстати, воспитаннику «Тоттенхэма» Мэйсону сейчас всего 29 лет. Совсем недавно он играл в футбол. В январе 2017-го Кэхилл в матче «Халл Сити» с «Челси» сломал Мэйсону череп, из-за чего хавбек вынужден был завершить карьеру.



Клуб уже начал поиски нового тренера.