Сектор ЦСКА – в героях кино. Самый яркий выезд в Сочи

Под новостями про Суперлигу спряталась неожиданно симпатичная акция фанатов ЦСКА на выезде в Сочи.
На поле команда впервые проиграла при Оличе, зато на гостевой трибуне «Фишта» собрались люди в гавайских рубашках. Они же веселились в городе и на стадионе в стиле фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Сейчас всё покажем и объясним.
Сначала посмотрите на эти фото.
Фото: pfc-cska.com
Армейская трибуна совсем не чёрная (хотя фанатское правило говорит: «На трибуну – с чёрным верхом») – а разноцветная. И болельщики одеты в яркие рубашки с коротким рукавом.
Фото: pfc-cska.com
За месяц до матча фанаты ЦСКА через свои ресурсы объявили, что готовят костюмированный сектор в стиле приключенческой комедии «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Оденутся в гавайские рубашки и панамки, как киношные герои Джонни Деппа (журналист Рауль Дюк) и Бенисио Дель Торо (доктор Гонзо).
Кадр из фильма
Помимо этого, на армейском секторе появился баннер со словами «Buy the ticket, take the ride». «Покупай билет, и – в путь», – как раз слоган фильма, в котором герои на красном «Шевроле» едут в Лас-Вегас через Неваду и, естественно, попадают в приключения. Законные и не очень. Деталей не расскажем, чтобы интереснее было смотреть.
Фото: pfc-cska.com
При этом каждое слово на армейском баннере отражает свой вид путешествия – пляж, море, горы, прогулки по городу, казино, футбол и поездки за ЦСКА.
***
В комментариях и в армейских группах уже пишут про лучший выезд сезона. В соцсетях – полно фото в гавайских рубашках.
Болельщик ЦСКА Кирилл Максимов поехал на выезд с женой Полиной: оделся в рубашку с фламинго и порадовался за креатив трибуны.
Фото: Из личного архива Кирилла Максимова
«Море, солнце, выезд – такая суета в хорошем смысле заставила оживиться многих фанатов, – рассказал Кирилл «Чемпионату». – В итоге «на стиле» приехали в районе четверти или даже трети фанатов. Картина до игры в городе и на секторе была яркой: вместо традиционно мрачного и брутального десанта – позитивная пляжная тусовка.
Вот бы такое мутили на плюс-минус постоянной основе. Такой подход украсит любой выезд, да и образ футбольных фанатов в глазах обывателей сверкнёт новыми красками.
Как показала практика – хватило примерно месяца предварительного клича, и акция удалась».
Согласны, что удалась?
Каким бы ещё хотели увидеть сектор вашего клуба?
- 20 апреля 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:55
-
12:51
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:09
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:43
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:55
-
10:37