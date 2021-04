Сектор ЦСКА – в героях кино. Самый яркий выезд в Сочи

Под новостями про Суперлигу спряталась неожиданно симпатичная акция фанатов ЦСКА на выезде в Сочи.

На поле команда впервые проиграла при Оличе, зато на гостевой трибуне «Фишта» собрались люди в гавайских рубашках. Они же веселились в городе и на стадионе в стиле фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Сейчас всё покажем и объясним.

Сначала посмотрите на эти фото.

Фото: pfc-cska.com

Армейская трибуна совсем не чёрная (хотя фанатское правило говорит: «На трибуну – с чёрным верхом») – а разноцветная. И болельщики одеты в яркие рубашки с коротким рукавом.

Фото: pfc-cska.com

За месяц до матча фанаты ЦСКА через свои ресурсы объявили, что готовят костюмированный сектор в стиле приключенческой комедии «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Оденутся в гавайские рубашки и панамки, как киношные герои Джонни Деппа (журналист Рауль Дюк) и Бенисио Дель Торо (доктор Гонзо).

Кадр из фильма

Помимо этого, на армейском секторе появился баннер со словами «Buy the ticket, take the ride». «Покупай билет, и – в путь», – как раз слоган фильма, в котором герои на красном «Шевроле» едут в Лас-Вегас через Неваду и, естественно, попадают в приключения. Законные и не очень. Деталей не расскажем, чтобы интереснее было смотреть.

Фото: pfc-cska.com

При этом каждое слово на армейском баннере отражает свой вид путешествия – пляж, море, горы, прогулки по городу, казино, футбол и поездки за ЦСКА.

***

В комментариях и в армейских группах уже пишут про лучший выезд сезона. В соцсетях – полно фото в гавайских рубашках.

Болельщик ЦСКА Кирилл Максимов поехал на выезд с женой Полиной: оделся в рубашку с фламинго и порадовался за креатив трибуны.

Фото: Из личного архива Кирилла Максимова

«Море, солнце, выезд – такая суета в хорошем смысле заставила оживиться многих фанатов, – рассказал Кирилл «Чемпионату». – В итоге «на стиле» приехали в районе четверти или даже трети фанатов. Картина до игры в городе и на секторе была яркой: вместо традиционно мрачного и брутального десанта – позитивная пляжная тусовка.

Вот бы такое мутили на плюс-минус постоянной основе. Такой подход украсит любой выезд, да и образ футбольных фанатов в глазах обывателей сверкнёт новыми красками.

Как показала практика – хватило примерно месяца предварительного клича, и акция удалась».

Согласны, что удалась?

Каким бы ещё хотели увидеть сектор вашего клуба?