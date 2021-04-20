ЦСКА перед дерби тоже развалился. Разбор оборонительного коллапса команды Олича в Сочи

В Сочи красно-синие провели самый слабый матч в сезоне – и это никакое не преувеличение. Итоговый счёт видится не столь пессимистичным, причём в концовке, попади Ахметов в угол, ЦСКА вообще мог уйти от поражения. Но ничья по такому футболу стала бы невероятным итогом, полностью противоречащим характеру игры. ЦСКА всецело наиграл на поражение и потерпел тотальный оборонительный крах.

Олич не готов расцеловать город Сочи Первый слабый матч нового тренера ЦСКА против первого сильного соперника.

Немного цифр. «Сочи» суммарно нанёс 18 ударов (13 — в створ), из которых 13 – из пределов штрафной. Команда Владимира Федотова добилась высочайшего процента атак, доведённых до ударов (17 из 42, то есть 40%), а качество позиционного нападения оказалось даже выше – 48% (13 из 27). Суммарная острота составила невероятные 4,00 xG согласно Wyscout, а аналитики Opta насчитали шесть явных моментов. Несколько раз игроки «Сочи» не забивали в упор.

Важно ещё раз подчеркнуть, что эти моменты создавались не только в контратаках – наоборот, с позиционных пришло даже больше. И сейчас, когда до битвы со «Спартаком» осталось совсем немного, Оличу важно понять и разобраться: что именно пошло не так и как не допустить катастрофы в воскресенье.

ЦСКА отказался от прессинга и дал слишком большую свободу защитникам «Сочи» и Нобоа при начале атак

Отказ от прессинга – уже фирменный знак Олича на его стартовом отрезке в ЦСКА, он не применял агрессивное высокое давление даже в матчах с аутсайдерами. То же самое случилось и в Сочи — команда лишь эпизодически, по неудобным передачам или пасам назад могла включиться в спонтанный прессинг, но преимущественным методом обороны в первом тайме и начале второго стал быстрый откат в средний блок. Структура этого блока по сравнению с предыдущими матчами скорректировалась с 4-2-3-1 на более компактные 4-4-2.

То есть фактически ЦСКА позволил сопернику вести позиционную игру – давление на центральных защитников не оказывалось, Нобоа в глубине тоже чувствовал себя относительно свободно, он стал лидером по принятым передачам (44) и отданным (60, с точностью 89%). Возможно, Олич недооценил структуру атаки «Сочи» — а она у команды Владимира Федотова качественная, включает в себя несколько интересных алгоритмов.

Плюс ещё нюанс: когда ты, играя с четырьмя защитниками против структуры 3-4-3, садишься в средний блок, то для контроля ширины (а у «Сочи» стабильно – два очень широких и высоких предложения), вынужден опускать глубоко крайних полузащитников. И тем самым даёшь сопернику ещё больше свободы.

ЦСКА не будет в Лиге чемпионов. По крайней мере, не с такой игрой «Сочи» уничтожил москвичей (по игре, а не счёту).

Эджуке и Тикнизян при обороне садились очень низко, но всё равно плохо защищали пространство

Продолжая предыдущий абзац: учитывая, что центральные защитники «Сочи» чаще всего были на открытом, готовом для передачи мяче (Нобоа – тоже), для контроля чужих крайних защитников – Заики и Терехова – Эджуке и Тикнизяну приходилось садиться очень низко. Иногда – вплоть до линии обороны.

Во-первых, такая оборонительная структура ограничивала участие Эджуке и Тикнизяна в атаках. Даже в случае отборов и быстрых выпадов обоим приходилось преодолевать слишком большое расстояние. Эджуке даже в таких условиях умудрился выбежать вперёд пару раз, но всё равно его эффективность оказалась низкой – у него и так проблемы с решениями, а здесь их приходилось принимать после рывков на 30-40 метров. Кажется, со временем нигерийца придётся частично освободить от защиты – как сделал Черевченко с Мирзовым в «Химках».

Во-вторых, ни Эджуке (профильный фланговый нападающий, а не полузащитник), ни Тикнизян даже в условиях низкого расположения не отличились надёжной обороной. Оба могли занимать полупозицию, выдвигаясь вперёд, не перекрывая линию передач и оставляя крайних защитников в ситуациях «один против двоих». Здесь, например, Тикнизян никак не помог Щенникову. Момент закончился простой двухходовкой «Сочи» и прострелом Заики на второй темп.

А здесь уже Эджуке застыл в высокой позиции, тогда как Щенников контролировал как игрока между линиями (Юсупова), так и зону за спиной (туда врывался Терехов). После передачи на ход «Сочи» легко разыграл «два в одного».

То есть ЦСКА, несмотря на все намерения, так и не закрыл фланги «Сочи» и позволил сопернику легко развивать атаки. Суммарное количество фланговых передач от латералей «Сочи» всё равно оказалось высоким. Заика справа выполнил их пять (четыре точных), Терехов – восемь (три точных). При этом собственную фланговую игру Олич если не уничтожил полностью, то значительно ухудшил.

«Сочи» имел преимущество и в центре поля – Влашич не помогал, Эджуке и Тикнизян вовремя не сужали

Ещё одно последствие отказа ЦСКА от прессинга и низкой посадки крайних форвардов по широким позициям – доминирование «Сочи» в пространстве вокруг центральной оси. На Нобоа редко оказывалось давление, а когда кто-то пытался это сделать, выдернувшись из опорной зоны, эквадорец быстро находил адрес в середине – там открывались как Цаллагов, так и опускающиеся между линиями Бурмистров и Юсупов.

На изображении выше Марадишвили покинул зону, чтобы хоть как-то поторопить Нобоа, при этом Влашич застыл возле чужого центрального защитника Прохина, а Тикнизян и Эджуке не сузили позиции и остались ориентированными по ширине. В результате Обляков остался один против троих (!). Прошёл пас между линиями, дальше атака развернулась налево – и родился первый убойный момент с «Сочи» с прострелом Терехова на пустую дальнюю штангу.

Потеря Марио Фернандеса стала невосполнимой – Карпов и Марадишвили на его позиции провалились

Банальный факт, который даже не нужно долго расписывать: без Марио Фернандес уязвимость правого фланга ЦСКА резко возросла. А учитывая, что также здесь защищался не самый сильный и тактически грамотный Эджуке, зона стала ещё более проблемной. Слабо отыграли как Карпов (мало отборов, низкий уровень агрессии, плохая игра в переходах), так и Марадишвили после перерыва.

Карпов, например, стал соучастником двух опаснейших моментов «Сочи» прямо перед перерывом. В ситуации на картинке снизу при переходе он почему-то побежал не в свою зону, а на второй темп. Свободный Бурмистров нанёс два удара в упор с суммарной остротой 0,98. Счёт должен был становиться 2:0.

А Марадишвили – один из виновников второго гола. Вместе с Тикнизяном они выдернулись из зоны, а потом, когда прошла закидушка за спину, катастрофически медленно «упали» обратно. Юсупова на втором темпе должен был закрывать именно Марадишвили, секундой ранее он находился рядом с ним.

Васин и Дивеев плохо защищали створ при фланговых передачах

Нюанс, который бросился в глаза с учётом обилия прострелов и навесов от «Сочи»: Дивеев и Васин не были ориентированы строго по створу и могли встречать мяч при фланговых передачах за ближней штангой.

Судя по всему, ближний к мячу центральный защитник мог чуть выходить за ближнюю штангу, чтобы прерывать прострелы низом, а дальний центральный защитник и фланговый как раз располагались по створу. Но Заболотный минимум трижды всё равно выигрывал позицию (а один раз – и касание). И мог забивать.

ЦСКА получал слишком много переходов из-за плохой структуры атаки

На оборону ЦСКА могло бы не оказываться настолько серьёзное давление, если бы атака команды Олича была в порядке. Но она внезапно тоже выключилась. Создавались какие-то моменты в спонтанных эпизодах, а системно работающей структуры не наблюдалось. Влашич в этот раз чаще прятался между линиями в далёких от мяча зонах, Эджуке и Тикнизян были загружены на своей половине.

«Сочи» мог подняться в прессинг, но иногда не требовалось и этого: попросту выстраиваясь в середине и перекрывая опорников, хозяева провоцировали Акинфеева на длинные передачи. А за них никто не цеплялся. ЦСКА быстро терял мяч и вынужденно вновь откатывался назад.

Причём хорошо ещё, если структура собственной атаки просто работала вхолостую. Иногда она становилась опасной для своих ворот – Карпов и Щенников могли синхронно занять широкие позиции, и при перехватах «Сочи» получал комфортную ситуацию для контратак.

Выводы

Это был слишком плохой матч для ЦСКА со всех точек зрения – и структуры атаки, и структуры обороны, и структуры переходов. Даже при Гончаренко настолько слабых игр от армейцев в текущем сезоне с ходу не припомнишь, поэтому сейчас Олич должен сделать выводы.

Тем более следующий соперник – «Спартак» — тоже играет по системе 3-Х-Х и так же активно использует ширину. Все недочёты армейской обороны Тедеско увидел. И теперь постарается ими воспользоваться.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.