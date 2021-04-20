А ведь в 17 лет он уже играл за ЦСКА в ЛЧ.

Звали в «Ювентус», а теперь играет в Венгрии. Как пропал талант из ЦСКА Сердеров

10 лет назад наши футболисты покоряли топовые лиги. Павел Погребняк гонял за «Штутгарт» в Бундеслиге, а чуть позже оказался в АПЛ. Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и Динияр Билялетдинов ещё не вернулись из Англии. В это же время новый россиянин мог появиться в Италии, где уже числился Виктор Будянский, выступавший за «Удинезе».

Сердер Сердеров родился и вырос в Махачкале, там же начал заниматься футболом и попал в систему «Анжи». Яркое выступление на юношеских турнирах в Пятигорске и Мордовии помогло футболисту переехать в Москву. Его заметили скауты ЦСКА и позвали на просмотр. В столице у игрока тоже всё шло гладко: предложение заключить полноценный контракт Сердер получил на второй день в расположении красно-синих. В 15 лет его начали подключать к тренировкам с дублем, сразу после 16-го дня рождения Сердеров дебютировал в молодёжном первенстве.

Спортивная история полузащитника продолжала идти по нарастающей: доверие в молодёжке, вызовы на сборы и тренировки в главной команде под руководством Леонида Слуцкого. При этом юный возраст позволял Сердеру кататься с армейской академией по заграничным турнирам. На одном из таких – в Италии – Сердеров оформил хет-трик в ворота «Ювентуса» и впечатлил представителей итальянского гранда.

«После той игры их тренер подошёл ко мне с переводчиком и начал что-то говорить, я стою и вообще ничего не понимаю. Приезжаю в Москву, а мне говорят: «Ты слышал, что тебя «Юве» купить хочет?!» Раздули так, будто мне чуть ли не Буффон позвонил. Хотя они, скорее всего, приглашали на просмотровый сбор», – позднее рассказывал Сердеров в интервью «Чемпионату».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду» Нападающий «Славии» Сердер Сердеров — о жизни в Болгарии, дебюте за ЦСКА в Лиге чемпионов, подарках от Самуэля Это’О и драке с Куртом Зума.

Любопытно, как отреагировало на предложение руководство армейцев. Официальный запрос «Ювентуса» был отвергнут, а Евгений Гинер несколько месяцев спустя сделал вид, что никакого интереса к Сердерову не было.

«Сердер – хороший мальчик. Но я вас уверяю: «Ювентус», «Барселона», другие клубы не знают, что в ЦСКА есть такой парень. При том, что это очень талантливый футболист, – рассказывал президент ЦСКА в интервью Sports.ru

Сам Сердеров не расстроился, что его не отпустили в «Ювентус». К тому моменту полузащитника уже трижды включали в заявку на матчи первой команды ЦСКА, и он предвкушал дебют во взрослом футболе. История Сердера продолжала развиваться стремительно, и в 17 лет он впервые вышел на поле за ЦСКА – сразу в Лиге чемпионов. Три минуты в домашнем матче с «Лиллем» (0:2) в ноябре 2011-го – больше за армейцев Сердеров не сыграл.

Полузащитника продолжали вызывать в основной состав, но на поле Слуцкий игрока не выпускал. Сердера отправили поддерживать тонус в молодёжное первенство, но там у игрока не сложились отношения с Александром Гришиным. Открытых конфликтов не было, но главный тренер второй команды армейцев предпочитал других футболистов. Что в нападении, что на флангах полузащиты.

Так прошёл год, и хавбек снова получил шанс уехать за границу. На другом юношеском турнире Сердера приметил ПСВ. На этот раз речь шла об интересе тренера главной команды, даже появились финансовые нюансы возможной сделки – 500 тысяч евро. Сердеров уже понимал, что из ЦСКА нужно уходить, однако вместо Нидерландов выбрал родную Махачкалу – скауты «Анжи» заметили его на том же турнире, что и тренер ПСВ.

Статус местного воспитанника, более высокая зарплата (в два раза выше, чем в ЦСКА), игровая практика в Лиге Европы и «ролексы» в подарок от Самюэля Это’О — в Махачкале Сердеров застал и расцвет проекта Сулеймана Керимова, и вылет в ФНЛ.

Однако зарубежные чемпионаты для футболиста всё же стали заветной целью. После неудачных аренд в «Урал» и «Крылья Советов» Сердеров уехал в софийскую «Славию», назвав болгарский клуб трамплином в Европу. В команде, которую одно время тренировал Александр Тарханов, дела у Сердера шли неплохо. В 2016-м болельщики даже признали его лучшим игроком клуба по итогам года. А вот с прыжком в зарубежную команду более высокого уровня не сложилось – полузащитник вернулся в Россию и год отыграл за «Енисей».

Фото: instagram.com/serderov_serder

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Сейчас Сердеров снова находится в заграничном турне. Он провёл сезон в польской «Краковии», а также ударные полтора года в хорватском «Интере», после вылета которого футболист переехал в Венгрию. Дебютный сезон в местном «Мезёкёвешде» 27-летнему полузащитнику скомкала травма колена, из-за которой он пропустил половину чемпионата. Партнёры же дотащили команду только до 8-го места (всего в лиге 12 клубов) – до конца сезона в Венгрии осталось четыре тура. Сердер провёл 13 матчей в чемпионате и забил всего два мяча. В этом году он ещё ни разу не выходил на поле.

Второй шанс попробовать свои силы в «Ювентусе» или ПСВ Сердерову с нынешним резюме вряд ли подвернётся. Хорошо, что сам Сердер не жалеет об упущенной возможности поиграть за большие европейские клубы.