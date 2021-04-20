Максименко пока первый, но конкуренты уже близко! Рейтинг вратарей 26-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» возвращается с нашей постоянной рубрикой. Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 26-го тура.
Слово Владимиру.
К сожалению, в 26-м туре мы не увидели большого количества ключевых спасений, к которым уже привыкли. Одни команды очень надёжно играли в обороне, другие откровенно проваливались — и там голкиперы ничего поделать не могли. Хотя стоит отметить, что явных ошибок в этом туре вратари почти не совершали — в основном они справлялись с мячами, с которыми должны были. Учитывая ситуацию, одним из важных критериев попадания в пятёрку в этом туре стал «сухой» матч.
5. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Несмотря на то, что ЦСКА проиграл «Сочи», Акинфеев очень много спасал. Именно у его ворот возникали самые сложные моменты с технической точки зрения. На 40-й минуте Нобоа открыл счёт с пенальти, и уже в следующей атаке Заболотный откликнулся на проникающую передачу в штрафную и пробил в касание. Акинфеев прочитал траекторию паса, сократил дистанцию, угол обстрела и отбил мяч ногами.
На 49-й минуте Заика с правого фланга простреливал на дальнюю штангу. Никто на этот мяч не откликнулся, он пролетел через всю штрафную и оказался у Бурмистрова, который нанёс сильный удар низом в упор. Акинфеев быстро переместился на дальнюю штангу, отбил мяч ногой на соперника, но быстро поднялся и сумел заблокировать добивание. Это убойный момент — самый сложный в 26-м туре.
Помимо этого, Акинфеев несколько раз нивелировал удары со средней и дальней дистанции — например, на 68-й минуте после выстрела Бурмистрова Игорь намертво поймал мяч. По пропущенным мячам вопросов быть не может: пенальти в девятку, без шансов, и расстрел в упор. Да, при втором голе мяч пролетел между ног вратаря, но удар у Юсупова получился мощнейшим с близкого расстояния, справиться с ним было крайне сложно.
4. Николай Заболотный, «Сочи»
В матче с ЦСКА у Заболотного было одно, но очень важное спасение. На 42-й минуте при счёте 1:0 Эджуке выбежал один на один по левому флангу и исполнил неприятный для вратаря удар в дальний нижний угол. Николай занял хорошую позицию, немного выйдя вперёд и сократив угол обстрела, молниеносно сложился и вытащил мяч дальней рукой. В этой ситуации важно было среагировать так, чтобы не последовало добивания, — при ударе с такого угла мяч чаще всего отлетает в поле. Заболотный отбил так, что мяч отскочил именно к защитнику.
Выше в нашем рейтинге Заболотный не поднялся, потому что есть вопросы по пропущенному голу. Конечно, Дивеев очень мощно пробил со штрафного, но мяч полетел во вратарский угол.
3. Антон Шунин, «Динамо»
Шунин сделал «сухарь» в Волгограде, а это один из критериев нашего рейтинга. «Ротор» борется за выживание, но матч всё равно получился непростым—в первом тайме «Динамо» отличиться не удалось. На 69-й минуте Муллин вошел в штрафную и немного с острого угла пробил в ближний от вратаря угол. Шунин занял хорошую позицию и отбил этот мощный удар. Показалось, что мяч в створ не шёл, но Антон был готов реагировать и справился с моментом.
2. Александр Беленов, «Уфа»
Беленов сыграл на ноль на выезде против «Спартака» — достаточно неожиданный результат для «Уфы», которая борется за выживание. Вратарь действовал надёжно, отбил много ударов, но они не относились к неберущимся. Тем не менее, он был готов к этим спасениям.
На 11-й минуте ещё при счёте 0:0 Понсе бил головой с близкого расстояния из пределов штрафной—мяч полетел в Беленова, который сложился и поймал его. На 27-й минуте уже Промес наносил удар со штрафного с острого угла под перекладину, но и здесь больших сложностей у вратаря не возникло. Самый сложный эпизод на 68-й минуте Беленов придумал себе сам, чтобы блеснуть техникой и мастерством. Он неудачно выбил мяч, который подхватил Промес и мощно пробил с 20 метров. Мяч не летел точно в угол, но тем не менее Беленов успел вернуться, оттолкнулся и достать его из-под перекладины.
1. Юрий Дюпин, «Рубин»
В этом туре только один вратарь напрямую повлиял на итоговый результат матча. Именно благодаря действиям Дюпина «Рубин» выиграл в Екатеринбурге. При счёте 1:0 на 80-й минуте он в очередной раз в этом сезоне отбил пенальти. Удар у Панюкова не получился, он несильно пробил почти по центру на удобной высоте, но и действия Дюпина стоит отметить — он не стал гадать, реагировал по мячу и отбил его.
Также важно, что Юрий спас команду, оставшуюся в меньшинстве. Пропусти «Рубин» вдесятером, почти наверняка забить ещё один мяч и обыграть «Урал» им бы не удалось.
- 20 апреля 2021
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