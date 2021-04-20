Максименко пока первый, но конкуренты уже близко! Рейтинг вратарей 26-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» возвращается с нашей постоянной рубрикой. Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 26-го тура.

Слово Владимиру.

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К сожалению, в 26-м туре мы не увидели большого количества ключевых спасений, к которым уже привыкли. Одни команды очень надёжно играли в обороне, другие откровенно проваливались — и там голкиперы ничего поделать не могли. Хотя стоит отметить, что явных ошибок в этом туре вратари почти не совершали — в основном они справлялись с мячами, с которыми должны были. Учитывая ситуацию, одним из важных критериев попадания в пятёрку в этом туре стал «сухой» матч.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Несмотря на то, что ЦСКА проиграл «Сочи», Акинфеев очень много спасал. Именно у его ворот возникали самые сложные моменты с технической точки зрения. На 40-й минуте Нобоа открыл счёт с пенальти, и уже в следующей атаке Заболотный откликнулся на проникающую передачу в штрафную и пробил в касание. Акинфеев прочитал траекторию паса, сократил дистанцию, угол обстрела и отбил мяч ногами.

На 49-й минуте Заика с правого фланга простреливал на дальнюю штангу. Никто на этот мяч не откликнулся, он пролетел через всю штрафную и оказался у Бурмистрова, который нанёс сильный удар низом в упор. Акинфеев быстро переместился на дальнюю штангу, отбил мяч ногой на соперника, но быстро поднялся и сумел заблокировать добивание. Это убойный момент — самый сложный в 26-м туре.

Помимо этого, Акинфеев несколько раз нивелировал удары со средней и дальней дистанции — например, на 68-й минуте после выстрела Бурмистрова Игорь намертво поймал мяч. По пропущенным мячам вопросов быть не может: пенальти в девятку, без шансов, и расстрел в упор. Да, при втором голе мяч пролетел между ног вратаря, но удар у Юсупова получился мощнейшим с близкого расстояния, справиться с ним было крайне сложно.

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4. Николай Заболотный, «Сочи»

В матче с ЦСКА у Заболотного было одно, но очень важное спасение. На 42-й минуте при счёте 1:0 Эджуке выбежал один на один по левому флангу и исполнил неприятный для вратаря удар в дальний нижний угол. Николай занял хорошую позицию, немного выйдя вперёд и сократив угол обстрела, молниеносно сложился и вытащил мяч дальней рукой. В этой ситуации важно было среагировать так, чтобы не последовало добивания, — при ударе с такого угла мяч чаще всего отлетает в поле. Заболотный отбил так, что мяч отскочил именно к защитнику.

Выше в нашем рейтинге Заболотный не поднялся, потому что есть вопросы по пропущенному голу. Конечно, Дивеев очень мощно пробил со штрафного, но мяч полетел во вратарский угол.

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3. Антон Шунин, «Динамо»

Шунин сделал «сухарь» в Волгограде, а это один из критериев нашего рейтинга. «Ротор» борется за выживание, но матч всё равно получился непростым—в первом тайме «Динамо» отличиться не удалось. На 69-й минуте Муллин вошел в штрафную и немного с острого угла пробил в ближний от вратаря угол. Шунин занял хорошую позицию и отбил этот мощный удар. Показалось, что мяч в створ не шёл, но Антон был готов реагировать и справился с моментом.

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2. Александр Беленов, «Уфа»

Беленов сыграл на ноль на выезде против «Спартака» — достаточно неожиданный результат для «Уфы», которая борется за выживание. Вратарь действовал надёжно, отбил много ударов, но они не относились к неберущимся. Тем не менее, он был готов к этим спасениям.

На 11-й минуте ещё при счёте 0:0 Понсе бил головой с близкого расстояния из пределов штрафной—мяч полетел в Беленова, который сложился и поймал его. На 27-й минуте уже Промес наносил удар со штрафного с острого угла под перекладину, но и здесь больших сложностей у вратаря не возникло. Самый сложный эпизод на 68-й минуте Беленов придумал себе сам, чтобы блеснуть техникой и мастерством. Он неудачно выбил мяч, который подхватил Промес и мощно пробил с 20 метров. Мяч не летел точно в угол, но тем не менее Беленов успел вернуться, оттолкнулся и достать его из-под перекладины.

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1. Юрий Дюпин, «Рубин»

В этом туре только один вратарь напрямую повлиял на итоговый результат матча. Именно благодаря действиям Дюпина «Рубин» выиграл в Екатеринбурге. При счёте 1:0 на 80-й минуте он в очередной раз в этом сезоне отбил пенальти. Удар у Панюкова не получился, он несильно пробил почти по центру на удобной высоте, но и действия Дюпина стоит отметить — он не стал гадать, реагировал по мячу и отбил его.

Также важно, что Юрий спас команду, оставшуюся в меньшинстве. Пропусти «Рубин» вдесятером, почти наверняка забить ещё один мяч и обыграть «Урал» им бы не удалось.