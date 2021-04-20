Суперлига разваливается прямо сейчас! Заговорщики капитулируют? LIVE

Привет, друзья! Вы будете смеяться, но у нас снова «новость года».

Прошедшие сутки мир обсуждал создание Европейской Суперлиги. А теперь, похоже, будет обсуждать её скоропостижный развал! «Челси», по сообщениям иностранных СМИ, выходит из состава турнира. Вслед за лондонским клубом этому примеру последует и «Манчестер Сити». Великая идея Флорентино Переса и Андре Аньелли рушится прямо на глазах, УЕФА ликует, а мы следим за происходящим в режиме онлайн.