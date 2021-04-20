Суперлига разваливается прямо сейчас! Заговорщики капитулируют? LIVE

Привет, друзья! Вы будете смеяться, но у нас снова «новость года».
Прошедшие сутки мир обсуждал создание Европейской Суперлиги. А теперь, похоже, будет обсуждать её скоропостижный развал! «Челси», по сообщениям иностранных СМИ, выходит из состава турнира. Вслед за лондонским клубом этому примеру последует и «Манчестер Сити». Великая идея Флорентино Переса и Андре Аньелли рушится прямо на глазах, УЕФА ликует, а мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Сегодня будет много мемов:)
Заговорщики капитулируют?!
Андреа Аньелли покинул пост президента «Ювентуса», сообщает talkSPORT. Причиной ухода функционера стала негативная реакция на создание европейской Суперлиги.
Как сообщает talkSPORT, Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Решение Вудворда последовало после негативной реакции на Европейскую Суперлигу.
Юрий Палыч Сёмин — обо всей этой свистопляске: «Большую роль в том, что проект Суперлиги не будет воплощён в жизнь, сыграли болельщики. Это те люди, ради и благодаря которым футбол существует. Также огромную роль сыграли бывшие и выдающиеся футболисты. Плюс своё мнение высказали действующие игроки и тренеры. Главных тренеров вообще поставили в неудобное положение, потому что с ними никто не посоветовался. Весь негатив пошёл от разумных людей. Американцы хотели принести свои правила в европейский футбол, но не получилось. Чеферин молодец, жёстко отреагировал. Тут важны интересы футбола. Для нас всех хорошим примером должно служить руководство «Баварии». Там люди, которые сами играли в футбол, знают, что он важен для людей. Немцы правильно ведут своё хозяйство на протяжении многих лет. «Бавария» лидер по многим показателям, не только спортивным, но и финансовым. У них высокая корректность и объективность. Этим клубом управляют люди другого уровня. Люди, которые любят болельщиков и футбол».
А у вас есть такое ощущение?
Инсайды сыплются со всех сторон! Очередной: проект нашумевшего нового турнира — Европейской Суперлиги — аннулирован, сообщает Anfield Talk в «Твиттере». Проведение нового соревнования между топ-клубами Европы отменено.
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» покинули состав участников Европейской Суперлиги, сообщает ndykaila News в «Твиттере».
Тем временем американские владельцы «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» продолжают поддерживать проект Европейской Суперлиги, сообщает The Anfield Talk, ссылаясь на The Times. Было бы странно, если бы они так быстро сдались.
По информации The lndependent, 14 клубов АПЛ, не вошедших в состав участников Суперлиги, присоединятся к акции, которую вчера перед матчем 32-го тура провёл «Лидс Юнайтед». Футболисты «павлинов» вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов УЕФА и надписями: «Заслужите это» на лицевой стороне и «Футбол для болельщиков» на спине.
Ба-бах! Сегодня, 20 апреля, все 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги проведут встречу, чтобы обсудить возможный роспуск турнира, сообщает talkSPORT.
На ум приходит легендарная цитата из советского кинофильма: «Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия».
Болельщики «Челси», собравшиеся у стадиона «Стэмфорд Бридж», бурно отреагировали на решение клуба о возможном выходе из состава участников Европейской Суперлиги. Сначала фанаты синих выкрикивали оскорбления в адрес президента «Реала» Флорентино Переса, который является председателем новообразованного турнира. «К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу! «Челси», «Челси», – кричали фанаты после появления новостей о том, что лондонский клуб готовит документы для выхода из числа участников турнира.
Подробности — тут.
Мадридский «Атлетико» покинул состав участников Европейской Суперлиги, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в «Твиттере».
«Манчестер Сити» намерен покинуть Европейскую Суперлигу, сообщает журналист Мартин Липтон со ссылкой на таблоид The Sun. По информации источника, «горожане» уже готовят документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира. Ранее «Челси» стал первым клубом, объявившим о выходе из Суперлиги.
«Челси» первым решил покинуть Суперлигу
«Челси» намерен покинуть Европейскую Суперлигу, сообщает журналист Дэн Роан на своей странице в «Твиттере». По информации источника, лондонский клуб готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира. Ранее «Челси» стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги.
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