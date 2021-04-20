Болельщики «Челси» чуть не сорвали матч из-за Суперлиги! И Абрамович передумал!

Матч «Челси» с «Брайтоном» должен был начаться в 20:00 по лондонскому времени. Но задолго до стартового свистка поблизости от стадиона стало жарко. Там собралась толпа фанатов клуба с транспарантами. Их окружила полиции, а они распыляли синий спрей из баллончиков, скандировали «Челси!», «Челси!» и нецензурные кричалки в адрес президента «Реала» Флорентино Переса и Суперлиги.

Болельщики была настойчивы: они не расходились и не прекращали шуметь. Всё это происходило на фоне новостей о возможном развале Суперлиги и инсайдерской информации о том, что «Челси» может покинуть проект.

Через некоторое время к болельщикам вышел Петр Чех. Бывший вратарь и легенда клуба, сейчас занимающий пост директора. Даже ему не удалось успокоить толпу. Но он дал понять, что клуб разделяет опасения своих поклонников. «Я понимаю. Но нам нужно время. Дайте нам время», — говорил он болельщикам.

Пока Чех общался с болельщиками, появлялось всё больше информации. Например, что вслед за «Челси» Суперлигу может покинуть и «Манчестер Сити». И что весь проект может закрыться.

Британский журналист Мэтт Лоу сообщил, что Роман Абрамович лично решил больше не настаивать на создании нового турнира, принял решение о выходе «Челси» из Суперлиги и поручил подготовить все необходимые для этого документы.

Тем временем стало известно, что матч «Челси» — «Брайтон» всё-таки состоится, только позже: начало перенесли на 15 минут. Но футбол окончательно отошёл на второй план. Болельщики начали праздновать выход команды из Суперлиги.

Но выход «Челси» стал только первой сенсацией вечера. Также стало известно, что Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Более того, появились слухи, что и семья Глейзеров может покинуть клуб. Правда, потом информация была уточнена: Вудвор останется на посту до конца 2021 года. Тем временем в Италии Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента «Ювентуса». «Атлетико» принял решение покинуть Суперлигу. Пошли слухи, что американская компания FenwaySportsGroup может продать «Ливерпуль».

Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Наконец высказался и кто-то из футболистов. Это был Кевин де Брёйне: «Я всегда был обычным мальчиком, который любит играть в футбол. Главное слово – соревнование». Стало известно, что «Барселона» формально ещё даже не стала участником Суперлиги.

Сейчас все находятся в ожидании главной новости – о роспуске Суперлиги. Издание TalkSPORT сообщило, что проходят переговоры о закрытии проекта. В соцсетях уже несколько раз сообщали, что решение о роспуске принято. Многие болельщики по всему миру уже сейчас празднуют роспуск Суперлиги. Соцсети полыхают, на улицах Лондона толпы людей, и только футболисты «Брайтона» продолжали предматчевую разминку в футболках с надписями «Футбол для болельщиков» и «Заслужите».

Фото: Neil Hall — Pool/Getty Images

Невероятный вечер, и болельщики «Челси» могут чувствовать себя его главными героями.