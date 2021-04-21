«Я пофигист по жизни». Откровенный разговор с Карповым из ЦСКА

В 17 лет Вадим Карпов дебютировал за ЦСКА в Лиге Европы: попал под пять голов от «Лудогорца». В 18 лет стал основным защитником: с одной стороны – вынужденно, с другой – так выражалось доверие. А позже стал ещё и героем истории от Акинфеева: оказалось, что 18-летний Вадим не знает, кто такие Вагнер и Карвальо.

С того момента – с осени и зимы 2020-го – Карпов играл редко, в декабре окончательно выпал из обоймы команды Гончаренко и пропустил молодёжный Евро.

Но вернулся при Оличе: сыграл четыре раза из четырёх и забил гол «Арсеналу» (он же первый в карьере), который приснился защитнику накануне матча.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вадима не задела ни история от Акинфеева, ни критика после удалений и поражений, да и вообще он самоироничный основной защитник и самый молодой игрок ЦСКА, который честно признаётся, что не понимает шуток старших. По общению кажется, что Карпов – непробиваемый, и вы в этом сейчас убедитесь.



Также в интервью:



● Новинки от Олича и советы Гончаренко.

● Топ-три игрока в истории ЦСКА по версии Карпова.

● В чём проявляется пофигизм?

● Русский Север – депрессивный?

● Строгость в академии «Зенита».

● Карпов – фанат Гарри Поттера, выбрал себе факультет.

● Как сдавал на права и подрезал «Мерседес».

● Деревня – деньги – лицемерие. При чём тут Карпов?

Гончаренко, Олич, пофигизм

– Эмоции от гола «Арсеналу»?

– От радости кричал: «Ааа». Все поздравляли, кто-то из друзей написал: «Снег пошёл, и Карп забил». Отец сказал, что провёл хороший матч; написал сообщение и [Виктор] Михалыч.

– Какой тренер Виктор Гончаренко?

– Мне до последнего времени не с кем было сравнивать, потому что Михалыч — мой первый тренер в профессиональном футболе. Он много подсказывал. Помог мне на старте карьеры. Важно, что он не кричал, а просто подходил и объяснял: чтобы делал больше точных передач. Ругал, когда пасовал в аут (смеётся).



– Как ты узнал про его отставку?

– Узнал, как и вся команда: когда уехали сборники. Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение.



– Яма – это что?

– Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были.

Сектор ЦСКА – в героях кино. Самый яркий выезд в Сочи «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» от фанатов.

– Что изменилось с приходом Олича?

– Не мне рассказывать, вы сами всё это видите. Две волевые победы [над «Тамбовом» и «Арсеналом»] – это проявление характера. Про глобальные изменения сказать сложно: но у каждого тренера своя тактика, что-то точно поменяется, а пока отметил бы больший контроль мяча. С Оличем разговариваем на русском: тренер лично подходит к большинству игроков, обсуждает их моменты, подсказывает.



– Ты знал, кто такой Олич, до его объявления?

– Что играл в ЦСКА и был трудолюбив на поле. Болельщики любили его как игрока. Всё, что знал. Потом посмотрел нарезки с его голами на «ЦСКА ТВ».

Вадим Карпов защитник ЦСКА Психологически бывает непросто, но я пофигист по жизни, поэтому справляюсь

– Топ-три игрока в истории ЦСКА?

– Акинфеев. На втором месте – Березуцкие и Игнашевич. Фернандес.



– На каком языке общаетесь с Марио?

– Когда как. Он хорошо понимает русскую речь, но говорит тяжеловато.



– Ты наверняка знаешь, что тебя много обсуждали после рассказа Акинфеева: «Карпов не знает Вагнера и Карвальо». Что было на следующий день после выхода того интервью?

– Да ничего, то интервью я не смотрел, да и Вагнера на тот момент знал. Но мне всё равно. Меня не задело, а в команде не обсуждали.



– Кайфуешь от игры в РПЛ?

– Смотря с какой стороны. Психологически бывает непросто, но я пофигист по жизни, поэтому справляюсь.



– В чём проявляется пофигизм?

– Не особо загоняюсь после неудачных матчей. Спокойнее, чем другие. В самолёте сплю. Знаю, что всё получится.

Вадим Карпов в бутсах Predator Freak Фото: adidas

Детство Карпова: Русский Север, пирожки и сочинение про футбол

– Ты говорил, что твой родной Котлас в Архангельской области лучше Москвы и Петербурга. Но, например, мои знакомые после поездки туда говорили: «Ну и дыра». В чём колорит?

– Во-первых, там спокойнее, а мне не нравятся чересчур большие города. Во-вторых, там невероятно медленно летит время. Можешь проснуться в два часа дня, бодрствовать часов восемь, а по ощущениям будет около 17. И никакой усталости! Правда, бывают дни, когда совсем делать нечего – сидишь дома и ждёшь, когда этот день закончится.



– Когда приезжаешь сейчас – так же?

– Да, и в детстве так было, и сейчас.



– Чем занимаешь время в такие моменты?

– Наверное, смотрю что-то на YouTube, но в основном провожу время с семьёй, друзьями, двоюродной сестрой. Мы, как в детстве, гуляем по улицам и паркам. Особых развлечений в городе нет, хотя недавно появились кинотеатры, и за ними теперь не нужно ехать в Архангельск (на секунду – 600 километров. – Прим. «Чемпионата»).

Котлас Фото: ru.wikipedia.org

– Чем занимался в детстве?

– Мелкими в садике во время тихого часа скакали по кроватям. С пацанами купались в речке (которая сейчас уже грязная) и часто гуляли на проспекте Мира. Недавно, кстати, узнал, что такая улица есть и в Москве. Рос я на отцовской музыке: «Король и Шут», «Кино». Ещё у меня был компик – слабенький такой. Играл на нём в «Гарри Поттера». Из того времени у меня осталось два друга. Один занимается хоккеем в Архангельске, другой – программированием в Ярославле.

Ещё летом, когда у нас воздух прогревался только до 16 градусов, я каждый год ездил с бабулей и дедом на море: в Анапу, Геленджик.



– Как бабушка и дедушка повлияли на футбольную карьеру?

– Они меня всегда поддерживают. Бабуля смотрит все матчи ЦСКА – даже когда меня нет на поле.



– Как её зовут?

– Надежда Иосифовна.



– Часто общаетесь?

– Раз в две недели точно созваниваемся.



– Подкармливает тебя?

– О, да! Каждый раз угощает булочками. Раньше, приходя к ней, начинал заглядывать в ящики в поисках вкусненького и постоянно находил то мармеладки, то печенье.

Вадим Карпов Фото: из личного архива Вадима Карпова

– Родители живут в Петербурге?

– Да, а бабушка с дедушкой — в Котласе. Родители хотели перетащить их за город в Петербург, но они не захотели.



– Ты рос в академии «Зенита», где строго следили за учёбой. Что делали в случае плохих оценок?

– Бывало, не пускали на тренировку, пока не исправишь. Приходилось учиться. Иногда договаривался с учителями – я же из Котласа!



– Какие твои любимые предметы?

– Физра, с пятого класса – труд, где мастерили разные поделки и лобзиком вырезали деревяшки.



Помню, как в академии «Зенита» нам задали написать сочинение на тему «Моя будущая профессия». Я тогда играл на многих позициях, даже на воротах, вот и решил рассказать про голкипера. Написал предложения три, не больше: «Моя цель – защищать ворота. Моя задача – руководить защитниками». Учительница сказала, что маловато, но по факту.

Фото: из личного архива Вадима Карпова

Жизнь игрока ЦСКА, «Руки вверх», выбор факультета в Хогвартсе

– Сейчас ты игрок ЦСКА. Опиши свой день.

– Встаю в 8-9. Завтракаю, пью кофе. Еду на тренировку к 10:30. В 11 разминаемся в тренажёрке, в 12 – начало тренировки, которая длится час-полтора. После трени снова в зал. Затем восстановительные процедуры: баня, горячая бочка, холодная бочка, массаж.



После всего этого – домой. Если дел больше нет – фильмы и сериалы. Недавно посмотрел «Бумажный дом». В последнее время катаем в CS:GO с Дивеевым, Кучаевым, Чаловым и Марадишвили. Любимое оружие в игре: М4А4 и калаш.



– Удивился, увидев Неймара в одной из серий «Бумажного дома»?

– Не заметил его там.

Вадим Карпов защитник ЦСКА Что слушают в ЦСКА? «Руки вверх», прямо как мой батя в машине.

– Кто из одноклубников – главный фанат сериалов?

– Ахметов и Жора Щенников часто смотрят. Про остальных не знаю.



– Какое кино нравится тебе?

– Фантастика, особенно Marvel. С детства смотрю аниме: «Наруто», «One Piece». Каждую часть «Гарри Поттера» пересмотрел раз 20 – cерия про тайную комнату со временем уже приелась, поэтому её не особо кручу. В школе прочёл «Гарри Поттер и философский камень» – с этого всё началось, сейчас читаю «Гарри Поттер и Проклятое дитя».



Обожаю этот волшебный мир, дома даже стоят шахматы из «Гарри Поттера». Там вся сила в эффекте магии! Хотел бы там оказаться: гонять на мётлах, учиться в универе магии. В книге нравится Малфой: сам по себе интересный персонаж, и, если бы не его родители, был бы хорошим парнем.



– На каком факультете ты бы учился?

– Если честно, то в Слизерине, там было бы поинтереснее. Мне нравится профессор Снейп – особенно после предпоследней части. А вообще плохо, что в фильмах не показывают другие факультеты, не совсем понятно, как там у них.



– Какую музыку слушаешь?

– Русский и американский рэп: Young Thug, Kodak Black, Rocket, Pop Smoke, MAYOT. Ты вряд ли их знаешь.

Вадим Карпов в бутсах Predator Freak Фото: adidas

– А что слушают в команде игроки постарше?

– «Руки вверх», прямо как мой батя в машине.



– Как тебе коллектив, где ты самый младший?

– Претензий нет никаких, все классные. Правда, можно поменьше шутить. Их шутки, примерно как у тебя – старые для меня. Я их просто не понимаю. А они не поймут мои, поэтому я не шучу.

Эмоции и пофигизм, подтягивания и пропуск молодёжного Евро

– Ты рассказывал, что дополнительно занимался лёгкой атлетикой. Где и как прокачивал скорость?

– В Питере к нам в школу пришла женщина и пригласила в школу лёгкой атлетики. Дома я посоветовался с отцом, мы и решили попробовать. Отзанимался там два месяца, потом один раз занимался с тренером в манеже ЦСКА. Не знаю, как он там меня нагрузил, но на следующий день жутко болели мышцы.



– Ты занимался борьбой и много подтягивался. Какой твой рекорд?

– Рекорд – 26 раз. Я тогда маленьким совсем был, мало весил. За раз мог 200 раз отжаться. Сейчас смогу подтянуться раз 15, про отжимания не знаю.



– Чем занимал в свободное время на сборах?

– Первое время тосковал по дому. Смотрел «Бумажный дом». Дважды играли в мафию. Парни друг друга сразу сливают – весело. Один раз я был доктором. Играю спокойно – сижу, молчу. Как только ночь прошла, Тикнизян кричит: «Карпов – мафия!». Его все поддержали и слили меня. Ну ничего, следующим грохнули Тикнизяна.

Марио Фернандес, Виктор Васин, Вадим Карпов и Чидера Эджуке Фото: pfc-cska.com

– Тебе нравится, что кричат болельщики ЦСКА?

– На поле иногда не замечаю, а когда на скамейке – всё слышу. Нравится, когда трибуны скандируют название команды – сижу на скамейке и отбиваю ритм ладонями по коленям.



– В чём тебе стоит прибавить на поле?

– Тактические знания о своей позиции: как и в каких ситуациях действовать. Физическую форму тоже можно подкачать.



– На молодёжный Евро тебя не вызвали. С какими мыслями смотрел матчи?

– Не вызвали, значит, кто-то был лучше меня. До Евро на поле я не появлялся вообще, так что тренер сделал выбор в пользу других игроков.



– Не обидно, что они там, в Венгрии, а ты смотришь матчи по телевизору?

– 50/50.

Личная жизнь не мешает карьере. Тату про лицемерие

– Ты говорил, что не гонишься за брендами. Что носишь?

– Есть две кофты Off-White, куртка The North Face, сумка Dolce & Gabbana. Gucci или Louis Vuitton – не моё.



– Видел фото, где ты в тапках на Невском проспекте. Так модно?

– Ой, не. Я просто ехал с тренировки, попросил отца высадить меня для прогулки. Был в тапках, вот и всё. Зачем летом, когда жарко, ходить в кроссовках?

Вадим Карпов Фото: instagram.com

– А ещё перед тем, как получить автомобильные права, ты должен был сдать экзамен маме и папе.

– Да, именно так. Отец сказал, что всё норм.



– Тяжело учиться на механической коробке?

– На таких машинах сложно в пробках стоять. Я сдавал после десяти занятий в городе с инструктором. Один раз подрезал «мерс», который в пробке не пропустил меня. Я что-то разозлился и рванул. Педаль в пол – и выскочил перед ним. Тот по тормозам. Наверно, у него вся жизнь перед глазами пронеслась (смеётся). А я поехал дальше.



– Еду сам себе готовишь?

– Мне девушка готовит. Борщ умеет варить, вырезку делать, макароны, пюре.



– Личная жизнь не мешает карьере?

– Иногда. Бывает, я после тренировки уставший, а она хочет куда-то поехать.

Вадим Карпов с девушкой Фото: instagram.com/karpov_vadim_62

– Что вас объединяет?

– Нам комфортно друг с другом – это главное.



– Расскажи про свои татуировки.

– Сначала я набил вот эту на руку, но через несколько дней вспотел на тренировке, а под плёнкой над новой тату скопился пот. Я плёнку порвал, пот вылил, тату нужно было заново заклеивать. Когда приехал в салон, подумал, что раз уж я тут – можно ещё что-нибудь сделать. Набил на шее «LOVE» без особого смысла. Ещё тату на английском языке: «Будь верен тому, кто верен тебе».



– А что у тебя на руке: маски, театр?

– Это про лицемерие людей. Я же из деревни приехал, и в городе меня из-за этого не особо воспринимали, относились с презрением. Сейчас же люди тянутся сами. Всё завязано на финансах. Я в жизни часто сталкивался с двуличными людьми, поэтому и набил.

Вадим Карпов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Два последних вопроса. Какой у тебя размер ноги?

– 46 с половиной. С обувью проблем нет. В команде шутят, что у меня ласты или лыжи.



– И какая у тебя мечта?

– Хочется поиграть в Европе, в топ-5 лиге. В Испании и Италии футбик техничный. В Англии было бы тяжело, поэтому в приоритете чемпионаты Германии и Франции. А прямо сейчас хочу закрепиться в основе ЦСКА.



А если отойти от спорта – купить маме дом.



***



Подкаст Маркова про РПЛ – с историями про ростовский сериал, Газизова и хорватский штамм ЦСКА