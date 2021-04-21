«Можете сжечь меня заживо!» Крик души судьи Вилкова, изгнанного из футбола

Трудно представить, что сейчас творится в душе Михаила Вилкова: в понедельник его пожизненно отлучили от судейства в России, а во вторник ещё и ЭСК вынес нижегородскому рефери обвинительный приговор. На следующей неделе у Вилкова назначена встреча с главой судейского комитета Ашотом Хачатурянцем, но, по словам руководителя, своего решения он уже не изменит. «Утратил доверие».

Мы связались с опальным арбитром. Приводим его эмоциональный монолог практически дословно.



«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идёт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!



Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей [мусорную свалку в башкирском селе назвали именем воронежского футбольного арбитра Владимира Москалёва]. Разве это нормально?

Фото: РИА Новости

Судья — это всего лишь один из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки, тренеры или президенты клубов. У всех судей есть семьи, которые читают этот бред и чушь. Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Если даже судьи не будут ошибаться, вы всё равно будете писать только про них. Вы же ведь не говорите о том, что вратарь «Ростова», который привёз первый гол, виноват в поражении от «Локомотива»? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно «поджарить» Вилкова. Уверен, что в следующей игре Серёга Песьяков всё потащит и отстоит на ноль.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Буду очень рад, если моё отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» — «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже — после того, как встречусь с Ашотом Рафаиловичем.

«Умные люди должны услышать». Отстранение Вилкова – попытка РФС исцелить наш футбол Глава наших судей отправил арбитрам чёткий сигнал. Клубы поддержали его не просто так.

За последние дни поступило много звонков от журналистов, я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите — их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра».