«Заговор с позорным концом». Европейские СМИ — о развале Суперлиги

Суперлига стала главной темой последних дней в мировых спортивных (и не только) СМИ — некоторые даже сделали для несуществующего турнира отдельную вкладку, настолько много собралось новостей и материалов по резонансной теме. Риторика после распада соревнования не изменилась: подобный формат — зло, оскорбление чувств болельщиков и исторического наследия, грязные спекуляции, поэтому как же хорошо, что всё решилось именно так.

Почему Суперлига умерла, не родившись (названы причины) Маленькая победоносная война УЕФА или хитрый «договорняк» топ-клубов?

Колумнист The Times пишет, что болельщики победили, но борьба с жадностью ещё не окончена: «Европейская Суперлига была оскорблением истории, духа и бесконечного вызова Кубка европейских чемпионов, и Вудворд, нанятый клубом сэра Мэтта Басби и сэра Алекса Фергюсона, должен был бежать за милю от концепции этого соревнования.



Вудворд стал Икаром, веря в себя, в Глейзеров, в наивную возможность, что он может списать десятилетия чудесных дуэлей между клубами в Европе и обменять их на «Эль-Пластико». Все фиаско Суперлиги — следствие высокомерия.



Роман Абрамович из «Челси» и Шейх Мансур из «Манчестер Сити», казалось, действительно интересовались футболом и погоней за трофеями, а болельщики считали их влияние на клуб положительным: они вкладывались в инфраструктуру и академии, а также игровой и тренерский талант. Казалось, что их мотивация больше заключалась в улучшении своего имиджа на Западе, а не в увеличении своего банковского баланса. Абрамовичу и Мансуру едва ли не хватает одного-двух миллиардов.



Но каким убогим маленьким секстетом они все теперь кажутся: Глейзер, Генри, Кронке, Льюис, Абрамович и Мансур — владельцы, которых ненавидят те, кто любит игру».



The Telegraph назвал Суперлигу «безвкусной историей», а единственным её положительным исходом — уход Вудворда и возможный отъезд американцев из АПЛ: «Мелкая, отчаянная, безнравственная и надменная Европейская Суперлига мертва. И если не считать нескольких одержимых собой эгоцентричных владельцев клубов, которые пытались протолкнуть это и разрушить футбол в том виде, в каком мы его знаем, её не будут оплакивать.



Это был заговор, который заслужил позорный конец, и как жалко, что — менее чем через 72 часа после того, как он был разоблачён — он закончился. Где была настоящая вера, убеждённость в том, что это правильно? Что это спасёт спорт, а не разорвёт его на части? Это не было ничем иным, как вульгарным захватом земли; путч, который заслуживал не состояться, и, как это часто бывает с такими неубедительными восстаниями, развалился».



Издание The Independent пишет, что такой провал — хуже любого самого крупного поражения на поле. «Жадный захват власти, который вызвал больше всеобъемлющей ярости, чем когда-либо знала игра, вместо этого превратился в досадный крах. Некоторые из самых больших футбольных клубов, а также некоторые из его самых отвратительных и оскорбляемых фигур столкнулись с унижением огромных размеров. Это хуже любого поражения на поле, любого 6:1».



Колумнист The Guardian предостерегает, что радоваться рано — вполне возможно, что этот неуклюжий проект Суперлиги, который нам показали, не что иное, как оружие для запугивания. «Когда солнце опустилось ниже линии крыши «Стэмфорд Бридж», начало происходить нечто странное. Птицы летели по небу задом наперёд, кошки лаяли, деревья приобрели мандариновый оттенок, а Роман Абрамович одним махом стал защитником народной игры, врагом элит, олигархом масс.



В какой мир мы попали? Какие мощные галлюциногенные препараты нам ввели, чтобы привести нас за три дня к месту, где орды футбольных болельщиков на Фулхэм-роуд могут провозгласить оригинального — и наиболее головокружительно преобразующего олигарха — своим белым рыцарем?

Объявленная поздно в воскресенье в поразительно неуклюжем релизе Суперлига действительно, похоже, отступает, по крайней мере — в её нынешней форме. Но не заблуждайтесь: это просто отступление, момент прекращения огня, фальшивый мир. Существует теория, согласно которой дилетантство, основная странность предложений Суперлиги указывает на то, что всё опубликованное никогда не было действительно абсолютным или законченным предложением, а гамбитом, предназначенным для шока».



La Gazzetta dello Sport связывает крах проекта с восстаниями фанатов, но в большей степени — со вмешательством в футбол большой политики: «Суперлига прожила 48 часов и достигла исключительного рекорда: объединила политических лидеров, Европейский парламент, спортивные учреждения, все международные СМИ, болельщиков, тренеров и игроков, даже компании, которые присоединились к проекту в оппозиции. Вряд ли кто-то предполагал, что столкнётся с этим сценарием. Нам хотелось бы думать, что «преступный план» был сорван общественным мнением, когда сторонники мятежных клубов договорились оспаривать этот выбор. Но вместо этого это был прежде всего жёсткий кулак политики Бориса Джонсона, который «напугал» зарубежных владельцев. После этого клубы «Большой шестёрки» начали готовить Брексит из Суперлиги».

Издание Tutto Sport назвало Переса и Аньелли гномами — с отсылкой к тому, что сказочные существа являются добытчиками драгоценных металлов и кузнецами. «По словам президента мадридского «Реала», футбол также исчезнет в 2024 году. Тем временем в эти часы рушится проект Больших Должников. То, что он представляет собой простую экономико-банковскую операцию, задуманную исключительно для того, чтобы заполнить бреши в катастрофических бюджетах, также можно понять из сенсационной недооценки основных участников футбольной игры: болельщиков и футболистов. Восстание и тех, и других ошеломило гномов, которые заставили руководителей мысленно приплюсовать к своему бюджету 350 миллионов и пообещали, что те заберутся на золотые горы без каких-либо «но». Но гномы не посчитались с Англией, где говорят: «Жизнь всегда даёт тебе второй шанс. Он называется завтра». И завтра наступило».

Эмоции France Football: «От безумного проекта до безумного самоуничтожения: Суперлига за 48 часов потрясла всю футбольную планету и превратилась в пепел. Любители футбола, которые видели, как их страсть высмеивали или даже подвергали сомнению в последние два дня, непременно захотят предать это время забвению. Но эти 48 часов всё равно войдут в историю. 12 очень громких имён в мировом футболе попытались устроить путч! Представьте себе: двенадцать чудовищ, которые разводятся с УЕФА в основном ради больших денег. И которые в конце концов вернутся с опущенными головами: «Мы совершили ошибку, простите…»