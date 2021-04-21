Абрамович и «Челси» первыми вышли из Суперлиги. Они и не хотели участвовать в проекте

Дисклеймер: этот текст не призван кого-то оправдать или, наоборот, уничтожить. Суперлига – проект, изначально ориентированный только на финансы и направленный на наполнение карманов богатых и их отдаление от более скромных товарищей. И все участники замарались в нём одинаково.

Здесь мы пишем о «Челси», потому что из всех топ-клубов он вроде бы осознанно обдумал проект и первый покинул его.

Абрамович не признавал перспективы Суперлиги, но не хотел отставать от конкурентов

Когда в ночь на 19 апреля начался шум о создании Суперлиги, список участников от АПЛ появился почти моментально. «Челси» был среди них, но при этом был единственным, кто поддался влиянию других через своё нежелание.



Daily Mail пишет, что одними из первых положительно отреагировали на создание Суперлиги клубы из Манчестера, «Ливерпуль», далее пошёл разговор с лондонскими командами. «Арсенал» и «Тоттенхэм» долго упрашивать не пришлось – они согласились сразу. У «Челси» же были вопросы к новому проекту.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» — в глубоком кризисе. Как их взяли в Суперлигу? Причина скрывается в бизнес-подходе нового турнира.

А теперь главный инсайд: сначала на Суперлигу согласились пять команд, «Челси» же был не уверен в этом – внутри клуба сомневались, потому что предвидели негативную реакцию со стороны АПЛ и УЕФА. В «Челси» просто не знали, как билет в Суперлигу аукнется на выступлениях в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Поэтому и сомневались – но давление со стороны английских участников решило всё.



«Челси» в итоге тоже выбрал Суперлигу. А Мэтт Лоу из The Telegraph (один из самых авторитетных британских журналистов из одного из сильнейшего медиа) писал:



«Стать соратником «Арсенала» и «Тоттенхэма» никогда не было для Абрамовича выигрышной ситуацией. Абрамович изначально не признавал успех Суперлиги, как это делали другие команды. Но он согласился на участие в ней, чтобы не отставать от прямых конкурентов и получить достойное вознаграждение».



The Athletic пишет, что у Абрамовича и других руководителей просто не было времени обсудить эту историю подробно и проконсультироваться со сторонними экспертами – так клуб присоединился к другим участникам.

У «Челси» была самая мощная акция протеста – но клуб покинул Суперлигу не из-за болельщиков

Матч «Лидса» и «Ливерпуля» был первым в АПЛ после объявления о создании Суперлиги. Но протесты там были односторонние (потому что встреча была не на «Энфилде»): «Лидс» вышел в майках с принтом против Суперлиги и называл «Ливерпуль» в соцсетях «Merseyside Red» (привет всем фанатам игры Pro Evolution Soccer). Первый домашний матч среди участников Суперлиги был у «Челси» – и там случилась анархия.



• Фанаты собрались за много часов до игры с «Брайтоном» и протестовали. То же самое, что было перед «Эмирейтс», «Энфилдом» и другими стадионами, но намного масштабнее.



• Фанаты блокировали автобус «Челси», и не давали ему подъехать к стадиону. Из-за них матч задержался на 15 минут.



• С болельщиками общался даже Петр Чех – надо было видеть эти глаза, полные отчаяния.



Через некоторое время после всех событий вокруг «Стэмфорд Бридж» «Челси» объявил о выходе из Суперлиги и был первым, кто это сделал.



Тот же Лоу писал, что «Челси» полагался на реакцию фанатов, поэтому выбрал вариант с игрой в АПЛ. Это и верно, и не очень. «Челси» действительно прислушался к болельщикам, но это не было ключевой причиной отказа от Суперлиги.

Почему Суперлига умерла, не родившись (названы причины) Маленькая победоносная война УЕФА или хитрый «договорняк» топ-клубов?

The Athletic провёл анализ этой ситуации со стороны английских клубов. Про «Челси» медиа сделало такой вывод: клуб 48 часов анализировал всплески вокруг Суперлиги, изучал плюсы и минусы вступления. К моменту начала матча с «Брайтоном» у клуба были сомнения по этой теме, а массовые протесты фанатов побудили Романа Абрамовича лично одобрить выход из нового турнира.

The Independent пишет, что «Челси» и «Манчестер Сити» ещё смущала жизнеспособность турнира. Другие источники это подтверждают и добавляют, что клубы задавали вопросы об этом на совещании участников Суперлиги, но никаких гарантий не получили.



Ещё из того же материала Independent:



«Дискуссии в залах, где обсуждалась Суперлига, и в интернете были токсичными. Разговоры со временем становились жёстче и жёстче. Люди внутри руководства «Челси» начали говорить о «токсичных начинаниях», которые противоречили их общественной работе в качестве клуба, а также об огромном потенциале безвозвратного ущерба репутации».

Болельщики «Челси» чуть не сорвали матч из-за Суперлиги! И Абрамович передумал Протестующих фанатов не смог успокоить даже Петр Чех.

Заявление «Челси» в целом подтверждает имеющиеся инсайды:



«После того как мы присоединились к проекту в конце прошлой недели, у нас было время тщательно рассмотреть этот вопрос, и мы решили, что наше участие в турнире не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом».



«Челси» и Абрамович ушли из состава Суперлиги и запустил цепочку камбэков. Постепенно это привело к распаду самого турнира.



Футбол победил.