Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл

Европейская Суперлига совершила невозможное: объединила в ненависти к себе весь футбольный мир. Трудно представить ситуацию, в которой Гари Невилл, Джейми Каррагер, Юрген Клопп, Алекс Фергюсон, президент УЕФА и болельщик «Челси» с плакатом будут говорить примерно одно и то же. Но 12 клубам-основателям это удалось. Поэтому скоропостижную смерть Суперлиги празднуют повсюду.

В крупных СМИ не опускаются до оскорблений, но и без этого неплохо справляются с уничтожением основателей проекта: пишут только о жадности и позоре. А в соцсетях можно не сдерживаться, поэтому там выплёскивают чистую радость.

«Заговор с позорным концом». Европейские СМИ — о развале Суперлиги Как Абрамович стал белым рыцарем, а Перес и Аньелли — гномами.

«Спасибо, Суперлига, что развлекла нас между РПЛ и Кубком». Революция в футболе отменяется Вчера бурно обсуждали старт турнира для избранных – сегодня обсуждают его финиш.

Повод для радости действительно есть. Если бы обе стороны — и клубы-основатели, и УЕФА — пошли до конца, было бы ещё хуже. Если бы Перес и Аньелли решили провести турнир, несмотря на любые последствия, а Чеферин решил бы использовать все доступные запреты и баны, чтобы этого не произошло, то юридическая война между ними просто парализовала бы игру в буквальном смысле. Пока тянется суд, футболист не станет выходить на поле, если при этом он рискует всей карьерой. А суд затянулся бы на годы, потому что ситуация беспрецедентно масштабная.



Это действительно повод для радости. Только других нет.



Попытка создания Суперлиги – неуклюжая и неэтичная, но также и вынужденная. Никто из больших клубов не пошёл бы на такие репутационные потери, если бы не необходимость.



Основная проблема банальна: уже больше года клубы живут в новой экономической реальности, хотя в то же время у них действуют старые контракты. Доходы сократились радикально, а о сокращении расходов приходится договариваться в индивидуальном порядке. Совет «экономить» или «жить по средствам» легко дать – но невозможно исполнить, когда в бюджете прописаны 20 долгосрочных многомиллионных контрактов.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Большие клубы решились на раскол не просто потому, что хотят больше получить, а потому, что считают, что УЕФА плохо монетизирует их популярность. Более того, они правы – иначе на фоне последних скандалов не появилась бы незаметная новость о том, что УЕФА ведёт переговоры с неназванным инвестиционным фондом о контракте на 4,5 млрд евро в год – значит, на Лиге чемпионов действительно можно зарабатывать больше, чем сейчас.

Количество матчей – меньшая проблема, но тоже не надуманная. И тоже не решается окриком: «Работайте больше, миллионеры!». Миллионеры работают, проводят по 60 матчей за девять месяцев сезона. А потом в апреле случаются такие игры, как «Ман Сити» — «Челси» в полуфинале кубка Англии, «Лидс» — «Ливерпуль» в АПЛ и «Хетафе» — «Реал» в чемпионате Испании. Что объединяет все эти матчи? Скорость. Медленный футбол, на который тяжело смотреть. Потому что у человеческого организма есть пределы, независимо от размера зарплаты, и к ключевому отрезку сезона команды подошли уставшими.



Даже в таких форс-мажорных условиях (позднее начало сезона, скомканная предсезонка, Евро в конце) важнейшие товарищеские матчи никуда не делись, а ведь есть ещё Лига Конфедераций – там тоже матчи, там тоже можно получить травму. Например, «Ливерпуль» в ноябре потерял Гомеса, Хендерсона и Робертсона одновременно – они все получили травмы в своих сборных. И Клопп, и Гвардиола не раз говорили о том, что УЕФА не идёт на уступки клубам в отношении количества матчей сборных. Но за последствия платят клубы.

Фото: Rob Pinney/Getty Images

Это не попытка сказать, что основатели Суперлиги повели себя правильно, этично или компетентно. Нет. Но за их неэтичными, неправильными и некомпетентными действиями прячутся реальные проблемы, которые не решает УЕФА. Вообще то, что УЕФА по итогам ситуации выглядит чуть ли не спасителем футбола, – это абсурдный поворот сюжета.



Развязка ситуация отбросила идею Суперлиги на несколько лет назад и серьёзно укрепила позиции УЕФА. Дальнейшее нетрудно представить.



Флагманы европейского футбола с большими долгами будут вынуждены каким-то образом радикально сокращать расходы, — они уже сейчас берут кредиты на обслуживание своих долгов. А самый простой способ сократить доходы – продать звёзд. В худшем случае – дождаться конца контракта и отпустить бесплатно. Это всего лишь снижение конкурентоспособности конкретных команд, а не благо для всего футбола. Любое сокращение их трансферной политики – это и сокращение тех самых солидарных выплат, которые так важны маленьким командам. Более того, серьёзный кризис клубов вроде «Реала» и «Барселоны» неизбежно приведёт к тому, что следующий контракт на продажу телеправ за национальный чемпионат станет дешевле. Это значит меньше денег для всех, включая «Алавес» и «Эйбар».

Почему Суперлига умерла, не родившись (названы причины) Маленькая победоносная война УЕФА или хитрый «договорняк» топ-клубов?

Клуб Суперлиги можно осуждать за то, как именно они попытались реализовать идею Суперлиги. Но всё-таки сама идея перемен давно напрашивалась: кажется, что в футболе много денег, но это только если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. И мало по сравнению с американским спортивным медиарынком сейчас.



Собственными непродуманными действиями Перес, Аньелли и другие президенты клубов – участников Суперлиги сами себе всё испортили. Но радоваться их неудаче нет смысла. Последний год — и так одна сплошная неудача для всего футбола.