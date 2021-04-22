Позорный матч «Спартака» с «Уфой» — прямая вина Тедеско. Перед дерби нужна реакция тренера

В выходные «Спартаку» предстоит провести матч, который либо оставит клуб в гонке за Лигу чемпионов, либо выкинет оттуда, растопчет все мечты болельщиков и заодно подведёт жирную черту под этапом работы Тедеско в России.

Последние два матча красно-белых в РПЛ получились разными (с «Локомотивом» команда играла относительно неплохо, с «Уфой» наблюдался тотальный кошмар), но общее у них тоже было – и не только результат. Две игры объединил тот факт, что перестали работать принципы «Спартака», приносившие ему победы во время впечатляющей мартовской серии. Их было два: 1) агрессивный прессинг вверху; 2) упрощение атакующей игры, ставка на габариты Соболева, работа на подборах и всеобщий энергетический подъём.



Простые, даже примитивные методы, но они были эффективны. А работать они перестали тогда, когда друг за другом попались соответствующие соперники. Сначала – «Локомотив», который использует слишком специфичную схему, позволяющую лучше выходить из-под прессинга, и чьи защитники не уступают Соболеву в игре вверху. А затем – «Уфа», которая просто не провоцировала чужой прессинг и сама играла попроще. Все удары «от ворот» — выбивались, коротких розыгрышей от своей штрафной наблюдался ничтожный минимум, наоборот, первая идея – доставить мяч в широкую точку или за спину.



Плюс в матче с «Уфой» у «Спартака» не оказалось Соболева – грузить мяч верхом было не на кого. Игра превратилась для красно-белых в масштабную проверку качества собственной позиционной атаки и умения работать в переходных фазах после потерь. По обоим пунктам команда с треском провалилась. Позорное поражение и по счёту, и по игре.

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Осенние алгоритмы «Спартака» в атаке не сработали – «Уфа» образцово к ним подготовилась

Один из недоступных пониманию моментов в атакующей структуре «Спартака» — упорное следование старым осенним алгоритмам. Тогда команда любила перегружать одну сторону (чаще правую, реже левую), после чего резко выводить мяч при помощи разворота в другую.

Эти алгоритмы прослеживались на протяжении всего первого тайма, но ещё в начале матча стало понятно, что «Уфа» перекрыла развороты за счёт пятёрки защитников — дальний латераль старательно держал латераля «Спартака», а четвертый полузащитник контролировал возможные включения дальнего центрального защитника. На изображении сверху – Морозов играет по Зобнину, а Мрзляк готов встретить Маслова в случае его включения в атаку.



Такая же картина наблюдалась и в ситуациях, когда «Спартак» заводил мяч в правую сторону поля. За весь первый тайм не прошло ни одного разворота, но «Спартак» всё равно упорно долбился в один и тот же алгоритм, сам себя запирал в сжатых пространствах и фактически эти 45 минут потерял.

Есть большие вопросы по роли Промеса в структуре позиционной атаки. Он не выполнял свою работу

У «Спартака» наблюдались трудности не только с выводом мяча из финальной трети в штрафную, но даже с выходом из-под прессинга в тех нечастых ситуациях, когда «Уфа» к нему прибегала (раз пять-шесть за тайм это случилось). Красно-белые растягивались по вертикали и горизонтали, футболисты могли оказаться друг от друга на большом расстоянии.

К примеру, прессинг «Уфы» косвенно стал причиной первого пропущенного «Спартаком» гола – Максименко выносил мяч в борьбу в ситуации, когда красно-белые разделились на два не связанных между собой блока: пять футболистов вверху, пять – внизу. Дальше Понсе проиграл борьбу на «втором этаже», и «Спартак» получил переход владения, который отработал плохо.

Есть подозрение, что Тедеско в последнее время вообще не занимался отработкой алгоритмов позиционного нападения и увлёкся силовым и быстрым футболом. Те же опорники при начале атаки часто путались, могли уйти друг от друга на слишком большое расстояние, не хватало предложений между линиями. Да и Промес к структуре позиционной атаки не адаптировался – в центральной зоне в сжатых пространствах он работал ничуть не эффективнее осеннего Бакаева. Часто Квинси не опускался и не просил мяч в недодачу, а, наоборот, пытался открыться на одной линии с нападающими (или, что хуже, — в одной точке). Но все передачи за спину игроки «Уфы» ликвидировали.

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Крал сейчас – совсем плохой. Половина его передач вперёд приводит к потере

Слабости позиционной структуры «Спартака» могли бы оказаться не настолько вопиющими, если бы футболисты группы атаки и средней линии показали больше индивидуального класса. Любая обводка, любой сброс опеки за счёт резкого приёма с уходом может привести к взлому зоны – вся оборонительная конструкция соперника рушится. Но ни Промес, ни Ларссон, ни Понсе не делали разницу, поэтому на первый план вышла работа тренера – а она оказалась плохой.



Также намного эффективнее должны играть центральные полузащитники. Тедеско обязательно стоит задуматься о перспективах Крала в ближайшем дерби – пока чешский хавбек слишком медленно думает и слишком плохо работает с мячом, что критично для матчей с таким характером футбола. Против «Уфы» Крал стабильно пытался забросить мяч вперёд, лишь 56% его передач вперёд оказались точными, из 55 суммарных пасов только пять были расценены аналитиками Wyscout как пасы с продвижением. У Алекса громадный объём, он очень много двигается, но на сегодня Зобнин и Умяров выглядят более предпочтительными фигурами.

А завершим разговор об атаке перечислением цифр. «Спартак» создал против «Уфы» моментов всего на 0,81 xG, несмотря на 68% владения. Команда Тедеско нанесла 13 ударов, но из штрафной – всего четыре (один точный). У «Уфы» из штрафной – 11 (4). Средняя дистанция удара составила 23,1 метра (то есть далеко из-за пределов штрафной). Аномально низкий атакующий перформанс, и странно, что кто-то делал героем Беленова – серьёзных задач перед вратарем почти не ставили.

Линия обороны дружно провалилась – грубых ошибок вдоволь насобирали все защитники

Переходы владения – фазы, в которых «Уфа» отработала в прошедшем матче гораздо лучше «Спартака». Команда Стукалова чётко знала, куда вбегать и в какие зоны доставлять мяч с флангов (второй темп красно-белые проигрывают стабильно). Плюс сам «Спартак» помогал сопернику расположением при собственных атаках и действиями после потерь.



Во-первых, очень много проблем возникало в зоне Кутепова – он не успевал встретить соперников в приём (поскольку допускал зазор), а в дальнейшем проигрывал в скорости.

Во-вторых, Жиго вообще не работал по своей зоне и постоянно распылялся и подставлял партнёров. Можно насобирать десяток эпизодов, где француз раньше времени выдёргивался и стремился прочитать, сыграть на опережение, встретить соперника, открывающегося в недодачу. Это фирменный приём Жиго, но в этом матче он с ним переборщил – и из-за него стабильно возникали дыры. Например, при первом голе Жиго выдернулся по Андричу, а потом решил доиграть против Морозова. Из-за этого Маслов не смог выйти в сторону Мрзляка и попытаться не допустить прострел.

Жиго увлекался с выходами вперёд и попытками создать офсайд. «Уфа» минимум трижды могла убежать один на один – причём первый момент возник при 0:0.

В атаке, завершившейся супермоментом с ударом Андрича в упор, Жиго вместо отскока в зону тоже побежал куда-то в середину читать эпизод. Нападающий оказался за спиной – и по нему уже никто не смог сыграть.

Жиго с ЦСКА не сыграет из-за удаления – и это в любом случае потеря для «Спартака», несмотря на его безобразный футбол в минувшие выходные. А Тедеско сейчас должен поговорить с защитниками и попытаться наладить работу в обороне. Потому что то, как команда защищалась против «Уфы» (что против быстрых атак, что при втором голе, пропущенном после аута), – нонсенс.

И снова о стандартах

В матче с «Локомотивом» «Спартак» подал 12 угловых. В игре с «Уфой» — ещё восемь. Опасных среди них было ровно ноль. Причём «Уфа» вдобавок удивила красно-белых, внезапно перестроившись с зонного принципа обороны на смешанный (три игрока по линии вратарской, остальные – персонально). «Спартак» ожидал другого, вероятно, поэтому все угловые до перерыва разыгрывал, хотел сдвинуть чужие линии при помощи промежуточных передач. А линий этих и не было – можно было использовать прямые навесы.



Хотя, как бы ни оборонялся соперник, «Спартак» всё равно должен создавать на стандартах больше, быть изобретательнее и агрессивнее. Стандарты – элемент, который наладить гораздо проще, чем ту же позиционную игру.

«Мы играли как дети». Тедеско не узнал свою команду в матче с «Уфой» Федун потребовал извинений от игроков и тренеров «Спартака», а Газизов признался, что не общался с бывшим боссом.

Выводы

Уверен, в дерби с ЦСКА мы увидим от «Спартака» совсем другой футбол – не потому, что красно-белые вдруг резко похорошеют, а потому, что у соперника тоже хватает проблем, да и стиль игры армейцев кардинально отличается от уфимского. Там красно-белые наверняка смогут прессинговать, вернётся Соболев, на него можно снова начать грузить мяч верхом.



Только выводы от Тедеско всё равно должны последовать. Он увидел, насколько уязвимы его принципы и как команда рассыпается при неблагополучном сценарии. На прошлых выходных за «Спартак» было стыдно – и дело не только в ошибках футболистов, но ещё и в слабой работе тренерского штаба.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.