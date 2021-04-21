Клуб ФНЛ вышел в финал Кубка России! Почему не было дополнительного времени?

«Крылья Советов» – первый финалист Кубка России! Представитель ФНЛ преподнёс ещё одну сенсацию, выбив уже четвёртого соперника из РПЛ. До этого самарцы на групповом этапе опередили «Ротор», в 1/8 финала переиграли «Химки» (4:0), а в четвертьфинале – московское «Динамо» (2:0).
Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Заметьте, «Крылья Советов» опять не пропустили от команды из РПЛ. Да и по ударам почти не уступили – 7:8 (в створ – 2:6). После 90 минут игры была назначена серия пенальти. Для тех болельщиков, которые не следят внимательно за Кубком России, это могло стать сюрпризом.
Однако ещё перед началом сезона была принята поправка в регламент, согласно которой на всех стадиях розыгрыша отменяется дополнительное время. В случае ничьей в основное назначается серия пенальти. Связано это с плотным графиком сезона, на который повлияла пандемия коронавируса.
Героем серии пенальти стал голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов. Любопытно, что он вышел на замену на 92-й минуте как раз под одиннадцатиметровые вместо игравшего в основе вратаря молодёжной сборной России Ивана Ломаева. В серии Фролов отразил удары Габриэля Янку и Бернарда Бериши. А вот самарцы, включая лучшего снайпера ФНЛ в этом сезоне Ивана Сергеева, реализовали все удары.
«Крылья Советов» во второй раз в своей истории сыграют в финале Кубка России. В 2004 году самарцы уступили как раз «Ахмату» (тогда ещё «Тереку) – 0:1. Финал состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, а соперником «КС» станет победитель пары «Локомотив» – ЦСКА.
- 21 апреля 2021
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
19:04
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:41
-
15:38
-
15:22