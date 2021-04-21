Клуб ФНЛ вышел в финал Кубка России! Почему не было дополнительного времени?

«Крылья Советов» – первый финалист Кубка России! Представитель ФНЛ преподнёс ещё одну сенсацию, выбив уже четвёртого соперника из РПЛ. До этого самарцы на групповом этапе опередили «Ротор», в 1/8 финала переиграли «Химки» (4:0), а в четвертьфинале – московское «Динамо» (2:0).

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Заметьте, «Крылья Советов» опять не пропустили от команды из РПЛ. Да и по ударам почти не уступили – 7:8 (в створ – 2:6). После 90 минут игры была назначена серия пенальти. Для тех болельщиков, которые не следят внимательно за Кубком России, это могло стать сюрпризом.

Однако ещё перед началом сезона была принята поправка в регламент, согласно которой на всех стадиях розыгрыша отменяется дополнительное время. В случае ничьей в основное назначается серия пенальти. Связано это с плотным графиком сезона, на который повлияла пандемия коронавируса.

Героем серии пенальти стал голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов. Любопытно, что он вышел на замену на 92-й минуте как раз под одиннадцатиметровые вместо игравшего в основе вратаря молодёжной сборной России Ивана Ломаева. В серии Фролов отразил удары Габриэля Янку и Бернарда Бериши. А вот самарцы, включая лучшего снайпера ФНЛ в этом сезоне Ивана Сергеева, реализовали все удары.

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«Крылья Советов» во второй раз в своей истории сыграют в финале Кубка России. В 2004 году самарцы уступили как раз «Ахмату» (тогда ещё «Тереку) – 0:1. Финал состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, а соперником «КС» станет победитель пары «Локомотив» – ЦСКА.