Игроки убегали от разъярённых фанатов! «Шальке» устроили очень «тёплый приём» дома

«Шальке-04» из Гельзенкирхена, минимально проиграв в 30-м туре «Арминии», досрочно вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года. Фанаты отреагировали на это позорище радикально — атаковали игроков команды.

Салют в честь вылета команды и нападение на игроков

Кто точно обрадовался вылету «Шальке», так это дортмундская «Боруссия». Болельщики непримиримого соперника «горняков» устроили в честь этого праздничный салют. Теперь как минимум год рурского дерби в Бундеслиге не будет.

А уже сегодня появилось видео нападения фанатов «Шальке» на игроков команды. После поражения от «Арминии» в Гельзенкирхене футболистов поджидали сотни разъярённых болельщиков. Когда футболисты начали выходить из автобуса, фанаты набросились на недавних любимцев, из-за чего некоторым, в том числе Сеаду Колашинацу и Шкодрану Мустафи, пришлось спасаться бегством.

Клуб в официальном заявлении осудил поведение своих болельщиков, назвав их действия недопустимыми.

«После возвращения из Билефельда рано утром в среду между игроками и некоторыми группами болельщиков произошёл короткий обмен мнениями. В ходе этого обсуждения неустановленные лица перешли границы. Это недопустимо. Несмотря на понятное разочарование и гнев в связи с нашим вылетом во вторую Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физической угрозой нашим игрокам и персоналу. Именно это и произошло во время вчерашней стычки. Клуб решительно осуждает такое поведение и поддерживает наших сотрудников. Расследование случившегося уже ведётся», – говорится в заявлении «Шальке».

По информации издания ZDF со ссылкой на полицию Германии, болельщики забросали игроков яйцами, сопровождая свои действия отборными ругательствами.

«Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года. В прошлый раз он застрял во втором дивизионе Германии на три сезона.