«Локомотив» — в финале Кубка. Кто-то вообще может остановить эту машину?

«Локомотив» вышел в финал Кубка России и сыграет там с «Крыльями Советов». Решающая игра за трофей пройдёт 12 мая в Нижнем Новгороде.

Главное изменение в основе «Локомотива» – возвращение в ворота Маринато Гильерме, отбывающего дисквалификацию в чемпионате. Напомним, в последнем туре РПЛ играл Антон Коченков, который пропустил один мяч от «Ростова». У ЦСКА впервые за два месяца в стартовый состав попал Алан Дзагоев.

Как раз Дзагоев и был самой любопытной фигурой на футбольном поле в первом тайме. Алан начал игру на непривычном месте: фактически он закрывал позицию левого полузащитника в 4-4-2 (или 4-4-1-1). Впрочем, чаще оказывался в полуфланге или даже в центре, нежели на фланге. Похожая роль была справа и у Чидеры Эджуке. Очевидно, Ивица Олич дал задание насыщать центральную зону, чтобы «Локомотив», действовавший с традиционным ромбом в средней линии, не получал преимущества.

Дзагоев уже на шестой минуте организовал передачей гол Саломона Рондона. Если бы не лёгкое касание мяча рукой со стороны венесуэльца, ЦСКА быстро повёл бы. Помощники с VAR помогли судье Сергею Карасёву принять верное решение, а вот Пабло, наверное, получил свою порцию критики от тренера. Бразилец должен был блокировать удар Рондона.

В эпизоде с пропущенным армейцами голом тоже стоит выделить (уже со знаком «минус») Дзагоева. Алану следовало реагировать на смещение Дмитрия Рыбчинского, встречать его на рывке. Он же стоя наблюдал за тем, как правый защитник «Локомотива» отдаёт пас в штрафную. Далее ЦСКА допустил коллективную ошибку при создании офсайда. Есть вопросы и к Игорю Дивееву, который не контролировал пространство за спиной. Франсуа Камано чувствовал себя в штрафной Игоря Акинфеева точно турист в музее: у гвинейца было время спокойно рассмотреть ворота, пока его окружали неподвижные защитники-экспонаты. Правда, удар у Камано как следует не получился – повезло со срезкой.

Поражает реализация «Локомотивом» моментов этой весной. Снова команда Марко Николича использовала первый же шанс! До перерыва ЦСКА создал не меньше (удары – 2:4, в створ – 1:2), тем не менее выиграли железнодорожники.

Клуб ФНЛ вышел в финал Кубка России! Почему не было дополнительного времени? «Крылья Советов» победили «Ахмат» в серии пенальти, которая состоялась сразу после 90 минут игры.

ЦСКА как будто ни в чём не уступал железнодорожникам, вот только в целом складывалось впечатление, что в игре «Локомотива» больше сыгранности, отточенности. Это вполне естественно, ведь Николич работает со своей командой дольше Олича, прошёл зимние сборы, да и просто опытнее как тренер. Второй гол хозяев в начале второго тайма – результат наигранного углового. Конечно, вряд ли кто-то мог придумать такой невероятный отскок, благодаря которому мяч оказался в сетке ворот Акинфеева, но так или иначе «Локомотив» спровоцировал соперника на ошибку – автогол Ивана Облякова.

В заявке ЦСКА оказалось всего пять запасных, однако выбор в атаке был у Олича неплохой: в резерве находились и Фёдор Чалов, и Илья Шкурин, и Арнор Сигурдссон. Первым хорватский тренер убрал с поля Дзагоева. Алан, кажется, довольно эмоционально воспринял свою замену, что-то долго объяснял и доказывал, присев на скамейку. Благодаря перестановкам армейцы смогли прибавить в движении, прессинговать соперника: всё-таки Дзагоев недостаточно полезен в игре без мяча, особенно на фоне утомлённости.

В концовке нашлась настоящая работа и для Гильерме. Натурализованный бразилец сейчас столь же хорош, как и вся команда. ЦСКА опять превзошёл «Локомотив» по ударам (9:3, в створ – 5:3), но, несмотря на это, железнодорожники одержали свою десятую победу в десяти матчах всех турниров в 2021 году. Более того, в компенсированное время Гжегож Крыховяк сделал эту победу крупной. Пас Антона Миранчука – фокус волшебника.



Кто-то вообще может остановить эту машину?