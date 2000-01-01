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«Локомотив» не дал ЦСКА шанса побороться за выход в финал Кубка России
«Локомотив» не дал ЦСКА шанса побороться за выход в финал Кубка России
Команда Николича несётся вперёд к желанному трофею!
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VAR оказался не на стороне ЦСКА — Сергей Карасёв отменил единственный гол Рондона
VAR оказался не на стороне ЦСКА — Сергей Карасёв отменил единственный гол Рондона
Крыховяк был явно в восторге от такого расклада
Крыховяк был явно в восторге от такого расклада
Акинфеев пропустил курьёзный гол за шиворот, который записали на Облякова
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Ждём Фёдора основным нападающим на Евро?
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Армейцы упустили шанс побороться за первый трофей при Оличе
Ну а в кармане Николича — 10-я победа подряд
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«Паровозы» попытают удачу в финале Кубка против «Крыльев Советов»!
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