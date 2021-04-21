«Локомотив» — самодостаточный. И в этом его сила!

«Локо» – скучный, но очень эффективный финалист Кубка России. В два раза уступил ЦСКА во владении (33 против 67). В четыре – в ударах (5 против 19). В 11 раз, если это кому-то важно, в угловых (11 против 1). Даже Николич сказал, что статистика его беспокоит и команде стоит поработать над качеством.

Однако приспущенная зрелищность и прожиточный минимум моментов у ворот Акинфеева – признак не скуки, а самодостаточности. «Локо» не выпрыгивал и не перебегал, зато тонко контратаковал, закрыл все потенциально опасные удары Влашича и победил 3:0. В этом его сила!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что такое самодостаточность? Для человека – когда интересно самому с собой и необязательно нужен кто-то ещё. На поле – добавлять или же отдавать мяч сопернику, когда сам этого хочешь. «Локо» хотел и делал. Делал и хотел. Нужно добить ЦСКА? Свежий Миранчук пяткой отдал голевую на Крыховяка. ЦСКА слишком много бьёт? Спокойно блокируем каждый удар и уходим в контратаки.



Звучит примитивно, зато работает.

И это при том, что только Пабло и Чорлука, по словам Николича, были в «хорошем состоянии».

«Мы всё равно уверенно выиграли», – подытожил тренер. Другими словами, выступили самодостаточно, не заметив ни своих проблем, ни ЦСКА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уверенно. Так и было.



А теперь считаем вместе:



🚂 «Локо» выиграл 10-й матч подряд. Семь – в РПЛ. Три – в Кубке. И все – после зимней паузы.



🚂 Общий счёт в этих матчах – 26:3, то есть футболисты забивают в среднем 2,6 гола за матч.



🚂 Чорлука, выкладывающий победный бокал пива, такими темпами окончательно привыкнет к ритуалу.