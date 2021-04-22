Русский вратарь оживил «золотую гонку» в Португалии. Крицюк потащил пенальти от Жоау Мариу

Благодаря игре нашего легионера «Белененсеш» отнял очки у лидера. А мог и победить

Лиссабонский «Спортинг» в 28-м туре Примейры принимал «Белененсеш» Станислава Крицюка. Для лидера чемпионата Португалии матч не получился лёгкой прогулкой. Гости не без помощи российского вратаря сыграли вничью, а могли сотворить ещё более громкую сенсацию.

«Белененсеш» открыл счёт на «Жозе Алваладе» уже на 13-й минуте благодаря точному удару нападающего Матео Касьерра. К концу первого тайма у «Спортинга» появился реальный шанс отыграться. В ворота гостей был назначен пенальти, а исполнять его вызвался наш старый знакомый Жоау Мариу. Экс-футболист «Локомотива» подошёл к точке, но не смог переиграть Крицюка, который отразил удар, прыгнув в правый от себя угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спортинга».

После перерыва, на 54-й минуте, Матео Касьерра оформил дубль, увеличив преимущество «Белененсеша». Тогда «Спортинг», который был близок к первому поражению в чемпионате, пошёл всеми силами отыгрываться.

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В последнюю десятиминутку защитник Себастьян Коатес сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спортинга».

В самом конце встречи, уже в добавленное время второй в этом матче пенальти реализовал Жоване Кабрал. На этот раз Крицюк выручить не сумел – 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спортинга».

Теперь лидер Примейры набрал 70 очков и оторвался на семь баллов от «Порту», у которого есть ещё матч в запасе. Кстати, «Спортинг» остаётся единственной командой из топ-10 лиг, идущей без поражений. «Белененсеш» не без помощи российского голкипера оживил «золотую гонку», а сам занимает десятое место, имея 31 очко.