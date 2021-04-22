В АПЛ серьёзно переплачивают за футболистов. Почему так происходит

АПЛ – главная лига мира: у неё самый большой телеконтракт (1,92 млрд евро; у преследующей Лиги 1 – 1,172), два представителя в полуфиналах ЛЧ-2020/21 и лидерство в таблице коэффициентов УЕФА. Величие АПЛ ещё и в том, что в лиге играют 6 из 10 самых дорогих игроков мира по оценке Transfermarkt, а ещё клубы тратят на покупки игроков на 31% больше их трансферной оценки.

Трансферные стоимости и реальные суммы сделок – разные вещи. Например, Неймар при рекордном переходе в «ПСЖ» за 222 млн евро оценивался Transfermarkt в 100 млн евро. Коутинью же из «Ливерпуля» в «Барселону» продали с наценкой в 45 млн.

Такие несовпадения – не редкость, они часто вызываются не только желанием клубов получить игрока сразу же и по любой цене, но и объективными причинами. Во-первых, у клубов разная переговорная сила. Продать игрока из топ-клуба задорого гораздо проще, чем в обратную сторону. Во-вторых, помимо конкурентной позиции клуба, важно, какую лигу он представляет. Продать игрока в перегруженную деньгами АПЛ с наценкой опять же проще, чем в условный чемпионат Франции.

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У английских клубов много денег и контрагенты этим пользуются

Куча денег у английских клубов – не миф. В отчёте Deloitte Football Money League 2021 в топ-30 самых зарабатывающих клубов входят 12 представителей АПЛ, и пятеро («МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль») расположились в первой десятке. Среди 20 самых дорогих клубов мира по оценке Forbes опять же море англичан – девять клубов. Та же история и по трансферной стоимости составов, где у АПЛ сразу пять представителей в десятке самых дорогих.

О громадных заработках английских клубов давно и прекрасно известно. Когда дело доходит до обсуждения сделок, менеджеры продающих клубов пользуется банальным трюком и просят за игроков больше трансферной оценки. Люди из клубов АПЛ сравнивают названные ценники с реальными или близкими к ним значениями, потому что Transfermarkt и другие системы неидеальны, и сбивают цену. Вероятно, им даже удаётся скостить несколько миллионов, но компромиссное решение всё равно остаётся приятнее для продающих.

В среднем, по оценкам консалтинговой фирмы Tifosy, в АПЛ платят за игроков на 31% больше, чем их оценивает Transfermarkt. Продавать из АПЛ в разы сложнее – средняя сделка на 7% дешевле, чем могла бы быть. Если переводить в абсолютные цифры, то с сезона-2017/18 клубы АПЛ потратили почти на 1,2 млрд евро больше нужного при покупках и недополучили почти 150 млн евро при продажах. Отличной иллюстрацией переплат выступает переход Кепы Аррисабалаги в «Челси». За кипера, оцененного в 20 млн евро, выложили в четыре раза больше, а через сезон усадили в запас.

Но английских топов дурят не только из-за рубежа. Например, трансфер Энди Кэрролла из «Ньюкасла» обошёлся «Ливерпулю» в 16 раз дороже рыночной оценки (41 млн евро против 2,5), а Дэнни Дринкуотер дополнительно обогатил «Лестер» при переходе в «Челси» на 27,9 млн евро.

Вот несколько фактов о других лигах:

— главные мастера в трансферах на вход – клубы Ла Лиги. Им удаётся привозить игроков на 11% дешевле (350 млн евро в абсолютных цифрах), а продавать с наценкой в 2% от трансферных стоимостей;

— лучше всех с точки зрения продаж действуют итальянские клубы, которые отпускают игроков на 6% дороже, чем могли бы;

— 12% переплат в Лиге 1 генерирует «ПСЖ».

Главные трансферные умельцы – это не топ-клубы или команды с большими бюджетами. В Tifosy посчитали, что самую большую наценку при продажах за последние четыре года удаётся показывать «Атлетику» из Бильбао. Причём в лидерстве басков опять замешана АПЛ. Четыре из пяти самых дорогих трансферов в истории «Атлетик» провернул с клубами Премьер-лиги. Особенно помогла сделка по Кепе в «Челси» (х4 от трансферной стоимости) и Эмерику Лапорту в «Манчестер Сити» (х2,6). Дешевле же всех, по данным все той же компании Tifosy, из чемпионатов топ-5 брать игроков получается у «Лорьяна». Французы в среднем сбивают ценник на 32%.

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За игроков разных амплуа платят по-разному: больше всех переплачивают за защитников

При этом сделка «Челси» по Кепе не укладывается в общий тренд. В течение последних четырёх сезонов клубы топ-5 чемпионатов за вратарей почти не переплачивали (+6,2% от оценки Transfermarkt), а вот защитников брали на 21,2% дороже. Радикальный взлёт в сделках по защитникам начался с перехода Джона Стоунса из «Эвертона» в «Манчестер Сити» в 2016 году. «Сити» взял его за 55,6 млн евро, хотя Transfermarkt рисовал ценник в 28 млн евро. После этого трансферный рекорд по стоимости защитника переписали ещё четырежды. И три раза из четырёх это сделали клубы АПЛ:

• Бенжамен Менди («Монако» – «Манчестер Сити») – 57,5 млн евро;

• Вирджил ван Дейк (Саутгемптон – «Ливерпуль») – 84,65 млн евро;

• Маттейс де Лигт («Аякс» – «Ювентус») – 85,5 млн евро;

• Гарри Магуайр («Лестер» – «Манчестер Юнайтед») – 87 млн евро.

С трансферами полузащитников ситуация в последние годы обратная. За них недоплачивают в среднем 20,5%. Самые мощные сделки в последние пару лет проворачивают либо в точности по Transfermarkt (Кай Хаверц в «Челси» за 80 млн евро и Френки де Йонг в «Барсу» за 85). Либо, как в случае с Бруну Фернандешем, даже дешевле. Человека, без которого сейчас невозможно представить «МЮ», приобрели за 55 млн евро при оценке в 60 млн.

Возможно, истинная причина 20-процентных скидок в суммах сделок кроется в том, что полузащитников дико переоценивают. Например, Родри из «Манчестер Сити» по оценке Transfermarkt сейчас стоит 70 миллионов, а Денису Закариа из «Гладбаха» нарисовали 32. А ещё полузащитников банально больше, чем игроков других позиций, поэтому переплачивать за кого-то конкретного нет смысла. С нападающими же всё совсем просто – за них исторически переплачивают, так как верят, что именно они приносят основной результат. Мало того, их переоценивает и Transfermarkt. Это приводит к безумным сделкам, в которых довольны только продавцы. Это хорошо просматривается на примере двух последних трансферных окон:

• Виктор Осимхен («Лилль» – «Наполи») – 70 млн евро (оценка Transfermarkt: 40 млн евро) – «5+2» в 22 матчах;

• Николя Пепе («Лилль» – «Арсенал») – 80 млн евро (оценка Transfermarkt: 65 млн евро) – «18+15» в 81 матче;

• Лука Йович («Айнтрахт» – «Реал») – 63 млн евро (оценка Transfermarkt: 60 млн евро) – «2+2» в 32 матчах;

• Себастьян Аллер («Айнтрахт» – «Вест Хм») – 50 млн евро (оценка Transfermarkt: 40 млн евро) – «14+3» в 53 матчах.

Кстати, видимо, в «Лилле» и «Айнтрахте» настолько специфичный футбол, что игроки с трудом раскрываются в новых клубах даже после мощнейших сделок.

Рассмотренные закономерности доказывают, что английские клубы – главные претенденты на топ-игроков не только потому, что АПЛ обладает мощным статусом. За некоторых из них также играет наличие сверхдоходов, которыми на равных с клубами АПЛ могут похвастаться не больше 5-10 клубов в мире. Разрыв между богатыми (то есть многими клубами АПЛ) и бедными только увеличивается и создает предпосылки к ещё более мощным сделкам в будущем. Вместе с ним растут и переплаты, которые противоречат логике и наказывают расточительных менеджеров. Но за всё лучшее (а в АПЛ именно такое) приходится платить.