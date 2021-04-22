Где сейчас герои легендарного «Интера» Моуринью. 11 лет назад им не было равных в Европе

Впервые за 10 лет в Италии может смениться чемпион. Флагман Серии А — «Ювентус» — в этом сезоне выступает неудачно. И ближе всего к титулу «Интер»: его отрыв от «Милана» составляет 10 очков, а до конца чемпионата всего шесть туров.

Последнее чемпионство «Интера» случилось 11 лет назад, в сезоне-2009/2010. Тогда «нерадзурри» взяли не только скудетто, Кубок Италии, но и Лигу чемпионов! Вспоминаем героев той легендарной команды и рассказываем, где они сейчас.

Жулио Сезар

После «Интера» Жулио Сезар успел поиграть в Англии, США и Португалии. Заканчивал бразильский голкипер в 2018 году на родине, во «Фламенго». Сейчас Жулио Сезар занят тем, что представляет ФИФА в качестве «легенды» — по сути, посла организации. Недавно он в компании Кака и Хавьера Маскерано посетил Катар, где пообщался с организаторами ЧМ-2022.

Фото: Getty Images / instagram.com/juliocesar

Хавьер Дзанетти

Аргетинец провёл в «Интере» 19 лет и стал его символом. На счету Дзанетти 858 матчей в футболке «нерадзурри», что является лучшим показателем в истории клуба. Закончив карьеру, Хавьер остался в «Интере» на руководящей должности — с 2014 года он занимает пост вице-президента клуба.

Фото: Getty Images

Майкон

Майкон — один из немногих представителей того «Интера», который до сих пор играет. 39-летний бразилец представляет сейчас клуб «Сона Кальчо» из четвёртого дивизиона Италии. Хотя карьера Майкона, по большому счёту, закончилась в 2012 году. Некогда лучший правый защитник мира сам загубил свой талант — из-за проблем с алкоголем он постепенно стал играть всё хуже и хуже.

Фото: Getty Images / instagram.com/sonacalcio

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Лусио

Бывший партнёр Майкона по «Интеру» и сборной Бразилии завершил карьеру лишь в 2019 году. Он играл до 42 лет! Пока Лусио не нашёл себе новое призвание и наслаждается заслуженным отдыхом. «После ухода из футбола я посвятил себя семье», — признался недавно бразилец в беседе с La Gazzetta dello Sport.

Фото: Getty Images / instagram.com/lucio_l3

Вальтер Самуэль

Успел поработать в «Интере» и экс-защитник «нерадзурри» Вальтер Самуэль – с 2016 по 2017 год годах он помогал там Стефано Пиоли. Помимо этого, аргентинец трудился в швейцарском «Лугано». С 2018 года Самуэль входит в тренерский штаб сборной Аргентины.

Фото: Getty Images / instagram.com/cabeza_6

Эстебан Камбьяссо

Камбьяссо завершил карьеру в 2017 году, последним его клубом был «Олимпиакос». Аргентинец пробовал себя в качестве тренера — в 2018-м помогал Хосе Пекерману в сборной Колумбии. Правда, продолжалось это совсем недолго (всего четыре месяца). С тех пор Эстебан находится без тренерской работы, даже несмотря на наличие лицензии А. Иногда Камбьяссо появляется на Sky Sport Italia.

Фото: Getty Images / instagram.com/cuchucambiasso

Деян Станкович

Наиболее успешно пока складывается тренерская карьера у Деяна Станковича. Бывший хавбек «Интера» с декабря 2019 возглавляет родную «Црвену Звезду». Команда Станковича близка ко второму чемпионскому титулу подряд. Помимо этого, Деян трудился как помощник в «Интере» и «Удинезе». Какое-то время он был советником по развитию футбола в структуре УЕФА.

Фото: Getty Images

Уэсли Снейдер

Для Снейдера 2010 год стал самым успешным в карьере. Помимо победы в Лиге чемпионов и скудетто с «Интером», он добрался до финала чемпионата мира в составе сборной Нидерландов. К сожалению для Снейдера, голландцы там уступили Испании (0:1), хотя сам Уэсли провёл турнир на самом высоком уровне. Закончив с футболом, Снейдер выбрал довольно необычное хобби — теперь экс-хавбек сборной Нидерландов, «Аякса», «Реала» и «Интера» занят производством вина.

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Фото: Getty Images / instagram.com/wesleysneijder

Марио Балотелли

После сезона-2009/2010 Балотелли уехал в «Манчестер Сити». Там форвард выступал с переменным успехом и вернулся в Италию, но не в «Интер», а в соседний «Милан». Переход в «Ливерпуль» и скверный характер окончательно испортили карьеру Марио. Последняя яркая вспышка — два сезона в «Ницце» (2016-2018 годы), когда Балотелли забил 43 гола в 76 матчах. Сейчас Марио играет в клубе Серии Б «Монца».

Фото: Getty Images

Самуэль Это’О

Прямиком из «Интера» Это’О отправился в «Анжи», где провёл два с половиной года. Позже камерунец выступал за «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию», а также в ряде турецких и катарских клубов. С недавних пор Самуэль является советником президента Африканской конфедерации футбола (CAF).

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Фото: Getty Images

Диего Милито

В сезоне-2009/2010 Милито стал вторым бомбардиром Серии А (22 гола). Но главное — он забил два мяча в финале Лиги чемпионов. Благодаря дублю аргентинца «Интер» тогда переиграл «Баварию» (2:0). Завершал карьеру Милито, как и Жулио Сезар, в родном для себя клубе — «Расинге». После этого Диего начал карьеру футбольного функционера. До декабря 2020 года он был спортивным директором в «Расинге».

Фото: Getty Images / instagram.com/diegomilito

Жозе Моуринью

«Особенный» также покинул «Интер» после чемпионства и успеха в Лиге чемпионов. Жозе работал в мадридском «Реале», позже вернулся в «Челси» и возглавлял «Манчестер Юнайтед». До недавнего времени Моуринью трудился в «Тоттенхэме».

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По некоторым данным, Жозе покинул клуб из-за разногласий с руководством — он якобы выступал против Суперлиги, куда очень хотят попасть «шпоры». Но главной причиной увольнения всё-таки стали неудовлетворительные результаты команды: «Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ, в последних пяти матчах чемпионата была добыта всего лишь одна победа. В «Интере» у него получалось куда лучше.