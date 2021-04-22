«Реалу» и «Ювентусу» грозят серьёзные санкции. Разрешат ли им играть в Лиге чемпионов?

Клубы-основатели Суперлиги пожинают плоды своего восстания: генеральный менеджер АПЛ Ричард Мастерс просит руководителей «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» покинуть состав различных комитетов. Лига заинтересована в том, чтобы председатель красных Том Вернер и исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд ушли из комитета, занимающегося телетрансляциями. Другие клубы чемпионата Англии хотят применить жёсткие санкции к участникам Суперлиги.

Теперь под угрозу дисквалификации попали «Реал» и «Ювентус», но не от местных федераций футбола, а от УЕФА.

«Реал» и «Ювентус» не сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов?

За участие в проекте Европейской Суперлиги «Реалу» и «Ювентусу» грозят серьёзные санкции. Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в руководстве УЕФА недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от этой идеи. Ряд членов исполнительного комитета организации считает, что «сливочных» и «бьянконери» необходимо наказать максимально жёстко – исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон. Тем не менее не все придерживаются мнения о необходимости суровых санкций против мадридцев и туринцев. Обсуждение этого вопроса состоится завтра, 23 апреля. Но уже сейчас можно сказать: отношение к участникам Суперлиги сильно поменялось.

Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги, а теперь их клубам грозят очень серьёзные наказания. Ранее появилась информация о том, что «сливочным» могут вообще запретить участие в еврокубках, пока Перес не уйдёт в отставку. Что же касается президента «Юве» Аньелли, то он вопреки слухам пока остаётся главой туринского клуба.

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Матч «Реал» – «Челси» может не состояться

Под угрозой срыва первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», который должен пройти 27 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Эту тему обсуждал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Ключевым фактором является то, что сезон уже начался. Телевещатели могут потребовать от нас возместить ущерб, если полуфиналы не будут сыграны. В связи с этим есть небольшая вероятность того, что матч «Реала» и «Челси» не состоится на следующей неделе. Но в будущем всё может быть немного иначе», – сказал глава УЕФА, чьи слова приводит Marca.

Лондонцы отказались выступать в Суперлиге в отличие от «Реала», который до сих пор не объявил о выходе из нового турнира. Видимо, этот факт сыграет свою роль. В другом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поскольку «горожане» официально объявили о выходе из Суперлиги, им не грозит запрет на участие в матче.

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Остаётся надеяться, что этот сезон Лиги чемпионов завершится в срок и без санкций по отношению к участникам полуфиналов. Болельщики хотят смотреть отличный футбол в плей-офф Лиги чемпионов, а не наблюдать за подковёрными играми руководителей топ-клубов.