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«Тренер – не тот, кто знает методику, а тот, кто ищет»
«Тренер – не тот, кто знает методику, а тот, кто ищет»
Анатолию Бышовцу — 75! Вспоминаем его самые известные изречения. 
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«Говорил игрокам «Локомотива», что не в силе Бог, а в правде».
«Говорил игрокам «Локомотива», что не в силе Бог, а в правде».
«Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим».
«Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим».
«Если бы всё написанное было правдой, я бы отбывал срок».
«Если бы всё написанное было правдой, я бы отбывал срок».
«Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит».
«Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит».
«Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы всё равно идём вперёд».
«Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы всё равно идём вперёд».
«Есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела».
«Есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела».
«В какой-то момент пришёл к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя».
«В какой-то момент пришёл к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя».
«У меня нет контракта с собственной совестью».
«У меня нет контракта с собственной совестью».
«Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей».
«Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей».
«Тренер – не тот, кто знает методику, а тот, кто ищет»
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