Миранчуки плотно присели на лавку. Они не могут друг без друга?

«Локомотив» набрал отличный ход. Десять побед подряд — невероятный показатель для российского футбола. Почти нереальный. Однако на фоне успехов команды теряются проблемы внутри клуба: до сих пор не продлены контракты с Мухиным и Жемалетдиновым, последние месяцы дорабатывает в Черкизово многолетний капитан Чорлука.

Чорлука, Мухин и Жемалетдинов — на выход. Почему «Локомотив» теряет важных игроков Летом состав команды Марко Николича может серьёзно поменяться.

Неудивительно, что в круговороте событий все немного забыли про Антона Миранчука. Даже сам «Локомотив», похоже, забыл — привык играть и выигрывать без него. А ведь ещё недавно Антон был лидером команды (как минимум одним из). Но для любителя футбола и уж тем более фаната год — приличный срок. Теперь другие люди определяют игру «Локо».



Тот же Рифат Жемалетдинов набрал отличную форму. Он-то на пару с Франсуа Камано и выбил Миранчука из основы. В «ромбе» Николича места ему пока нет. Вдобавок травма подпортила Антону сезон, который и без того складывался для него не лучшим образом. Вряд ли Николич вернёт сейчас Антона в старт — какой смысл ломать то, что с таким трудом выстраивалось на сборах и в весенних играх? Нет его. Слишком уж важный отрезок у «Локо»: на кону драгоценное место в Лиге чемпионов, а может, и борьба за золото?



Антону остаётся ловить немногочисленные шансы и ждать окончания сезона. Впрочем, как и его брату Алексею, чья карьера в Италии пошла не по плану: приехал с травмой, переболел коронавирусом и не смог закрепиться в основе «Аталанты». Вряд ли он мечтал о таком открытии Европы.



Может, и не стоило уезжать? На этот вопрос может ответить только сам Алексей. Куда важнее сейчас братьям решить, что делать дальше. Помочь им может родной «Локомотив», ведь лучшие (на данный момент) годы обоих братьев прошли в Черкизово, когда они совместно зажигали в «Локо».

И засверкали они, заметьте, после возвращения Антона из аренды. На поле братья дополняли друг друга: если что-то не получалось у одного, то «включался» другой. А когда Миранчуки одновременно ловили кураж, у соперников глаза разбегались: кого ловить?

Провожали Алексея в «Аталанту» очень трогательно. Он уезжал в Италию «за мечтой», но и с «Локо» не прощался. Думается, двери родного клуба для него всегда открыты — кто бы ни сидел в руководстве. Потому что свой, родной.



Кажется, воссоединение Миранчуков пойдёт на пользу всем. Братья одновременно выпали из состава в двух разных командах. Такое у них впервые. Похоже, что они не могут друг без друга. Сообща им будет проще переломить сложную для обоих ситуацию, «Локомотив» получит мощное усиление, от которого вряд ли откажется хоть один тренер РПЛ, а сборная — восстановленную эффективную связку.



Только вот согласился ли Алексей на возвращение в «Локомотив»? Повторно уехать в Европу будет ещё сложнее. Не менее важный вопрос: потянет ли «Локо» обратный трансфер своего воспитанника? Судя по последним данным, у клуба есть некоторые финансовые проблемы. Но всегда есть вариант аренды — тот же ЦСКА не раз им эффективно пользовался.