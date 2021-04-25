«Спартак» — ЦСКА. Онлайн. Битва за Лигу чемпионов — или только за бронзу?

Друзья, привет! Сегодня в РПЛ запланированы четыре матча, но главный из них пройдёт на «Открытие Банк Арене». Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА – это всегда страстное и увлекательное зрелище! Красно-белые после четырёх побед подряд проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Уфе» (0:3), а главный тренер ЦСКА Ивица Олич не очень удачно начал с армейским клубом: после предсказуемых побед над скромными «Тамбовом» (2:1) и «Ротором» (2:0) уступил в гостях «Сочи» (1:2), а также выбыл из Кубка России.

В турнирном отношении матч одинаково важен для обеих команд. Армейцы в случае победы обойдут «Спартак» и ворвутся в топ-3, а вот красно-белые при удачном исходе продолжат бороться с «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов! Предлагаем вам последить за главным московским дерби с нами. Начало — в 16:30 по московскому времени.