Дерби-тест. Как долго «Спартак» не побеждал ЦСКА в 2000-х и куда уехал Баженов после гола?

«Спартак» подходит к дерби после 0:3 от «Уфы» в собственный день рождения, а ЦСКА – после двух подряд поражений (от «Сочи» в РПЛ и «Локомотива» в полуфинале Кубка).
Боль, воспоминания и мысли о турнирном положении наверняка обнулятся в день матча, о значимости которого с первого дня в своих клубах знают все легионеры «Спартака» и ЦСКА.
Самое крутое дерби страны уже сегодня, и мы придумали для вас разминку – тест из 10 вопросов на знание главных героев и сюжетов горячего противостояния. В большинстве вопросов понадобится футбольная память, а где-то поможет только удача.
Насколько качественно вы готовы к дерби? Проверим-проверим!
Старт игры – в 16:30 по Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». А тест можно проходить уже сейчас и делиться результатом с друзьями.
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