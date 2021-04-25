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«Спартак» – ЦСКА: тест перед дерби 25 апреля с вопросами про Широкова, Вагнера и Жиго

«Спартак» – ЦСКА: тест перед дерби 25 апреля
Евгений Марков
Дерби-тест. Как долго «Спартак» не побеждал ЦСКА в 2000-х и куда уехал Баженов после гола?
10 вопросов на знания, эрудицию и удачу.
Футбол / РПЛ 0
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«Спартак» подходит к дерби после 0:3 от «Уфы» в собственный день рождения, а ЦСКА – после двух подряд поражений (от «Сочи» в РПЛ и «Локомотива» в полуфинале Кубка).

Боль, воспоминания и мысли о турнирном положении наверняка обнулятся в день матча, о значимости которого с первого дня в своих клубах знают все легионеры «Спартака» и ЦСКА.

«Помню все свои голы «Спартаку». Олич и сам мог стать красно-белым, причём дважды
В этом дерби он ещё не проигрывал.

Самое крутое дерби страны уже сегодня, и мы придумали для вас разминку – тест из 10 вопросов на знание главных героев и сюжетов горячего противостояния. В большинстве вопросов понадобится футбольная память, а где-то поможет только удача.

Насколько качественно вы готовы к дерби? Проверим-проверим!

Старт игры – в 16:30 по Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». А тест можно проходить уже сейчас и делиться результатом с друзьями.

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