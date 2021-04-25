«Перед входом на фанатку бабуля отбивала меня от толпы». Ваши самые памятные дерби

Для болельщиков ЦСКА и «Спартака» дерби – особенный матч, и у каждого есть своя уникальная история и «тот самый день», который остался в памяти на долгие годы. Ниже – лишь малая часть воспоминаний, которыми вы с нами поделились.

Андрей: «12 июля 2008 года, «Спартак» — ЦСКА — 1:5. На том матче мы – двое фанатов «Зенита» – стояли на трибуне Б в самой гуще спартаковских фанатов. Оказались мы там, потому что мой друг дал такой зарок (сходить на дерби) перед игрой ЧЕ-2008 Россия – Швеция. Наши победили, и другу пришлось выполнять условие, а я пошёл его поддержать. Нам было очень сложно сдерживать эмоции, когда Вагнер Лав на наших глазах унижал красно-белых, но оно того стоило!»



Андрей: «1998 год, ЦСКА-«Спартак», 4:1. Самая первая из множества ярких побед армейцев в дерби, однозначно!»



Павел: «Было много памятных дерби – и матч в апреле 2002 года, когда «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот, и выигранное «снежное» дерби в ноябре того же года, и разгром 5:1 летом 2008 года с хет-триком Вагнера, и совершенно неожиданное поражение в через четыре месяца, когда ЦСКА пёр как танк, а «Спартак» представлял собой аморфную массу… Но, видимо, не буду оригинален и выделю победу 26 сентября 1998 года, когда нашим не просто удалось прервать восьмилетнюю серию без побед, но и разгромить «Спартак» — 4:1. А запомнились из того дня два момента: как от метро «Савёловская» в сторону стадиона «Динамо» в сопровождении милицейских машин двигалась огромная молчаливая толпа болельщиков без опознавательных знаков, и как во втором тайме опустела спартаковская трибуна».

Андрей: «2008 год, победа ЦСКА в «Лужниках» — 5:1. Нам, группе из нескольких болельщиков ЦСКА, случайно достались спонсорские билеты за ворота, на фанатский сектор «Спартака». Первый тайм сидели в окружении милиции (и не выпендривались, праздновали голы сдержанно, сами испугались – атрибутику убрали). Спартачи приняли нас за провокаторов, наверное. Во втором тайме сектор опустел, но мы-то остались!»

login68: «02.09.2007, 23-й тур, «Спартак» — ЦСКА 1:1. Матч запомнился полным преимуществом «Спартака» и несостоявшейся победой из-за кошмарного гола Янчика на 90+4-й минуте. Я был на стадионе, и это был удар. С начала 2000-х годов было ещё около пяти случаев, когда «Спартак» в играх с ЦСКА упускал ничью (проигрывал) или упускал победу (играл вничью) на самых последних минутах — начиная с 89-й и далее.

«Спартаку» регулярно с этим не везло. Но тот матч в сентябре 2007 года был одним из самых неприятных в этом отношении. Я очень надеюсь, что все «долги» мы нашим заклятым недругам вернём сполна. Уже начали возвращать, но недостаточно».

Фото: РИА Новости

Глеб: «Победа ЦСКА 4:1 в 98-м. Мне было 9 лет, и это было моё второе дерби. На этот матч я попросил отвезти меня бабулю (отец не мог), и она согласилась, за что ей большое спасибо. Старое «Динамо» отличалось давкой при входе на фанатскую, поэтому бабуля отбивала меня от толпы. Ну а победу отметили мороженым в электричке, шикарно!»

Дерби-тест. Как долго «Спартак» не побеждал ЦСКА в 2000-х и куда уехал Баженов после гола? 10 вопросов на знания, эрудицию и удачу.

ww1709: «Много было ярких матчей, но одно дерби я точно навсегда запомню. Это была особенная для меня победа не только потому, что ЦСКА является любимым клубом, но и… В ночь с 16-го на 17 мая 2015 года моей беременной жене стало хуже обычного, и я её отвёз в роддом, а с утра я стал усиленно готовиться стать отцом.

И вот пришло время начала матча, я занял свою позицию перед экраном. Это было первое дерби на новом стадионе «Спартака» – вдвойне хотелось одержать верх над соперником по такому поводу. ЦСКА открыл счёт быстрым голом, и радость стала наполнять меня ещё больше. А когда на 30-й минуте матча счёт стал 0:3, я понял, что победа от нас не уйдёт.

Незадолго до четвёртого гола раздался телефонный звонок и жена сообщила мне заветные «Мальчик. Рост… вес…»

На меня накатила просто волна, цунами положительных эмоций, и четвёртый гол я видел уже сквозь слезы счастья! 0:4. ЦСКА сделал мне отличный подарок на рождение сына!».

Proletarii: «Конечно же, снежное дерби! Я тогда был в армии, пришлось приложить немало усилий, чтобы получить возможность посмотреть матч. Хоть «Спартак» и проиграл, в памяти это осталось навсегда».



Кирилл: «26 сентября 1998 года, 4:1 в пользу ЦСКА. Это был мой первый матч на стадионе. ЦСКА набрал ход и после впечатляющей серии переместился с 14-го на 2-е место всего за 10 туров. Тем не менее, «Спартак» 90-х казался совсем другим уровнем. И даже безграничная вера в Олега Долматова не позволяла предположить возможность такого результата.



Добирались с друзьями до стадиона часа четыре: сначала 2 часа в электричке, потом метро, кордоны… Сердце замерло со стартовым свистком, и магия футбола на фанатской трибуне впервые меня захватила. На поле творилась феерия, но самое яркое пятно того дня – это абсолютно пустая трибуна красно-белых к 80-й минуте и россыпи спартаковских шарфов на беговой дорожке стадиона «Динамо».



КБ брат: «Спартак» — ЦСКА, 5:4. 16.03.1990. Сценарий, режиссура, игра актеров – всё было НЕПОВТОРИМО!»

Фото: РИА Новости

tetris2001: «Финал Кубка-2007. Я болельщик «Спартака», а друг у меня за ЦСКА, и я пошёл с ним на трибуну коней. Пришлось имитировать эмоции. Был мой первый поход на футбол!»



Морозов Максим: «Я бы выделил три дерби, на которых присутствовал.

1. 1 ноября 2008 года — на тот момент мы 7 лет не могли обыграть армейцев, а к этому матчу подходили явными аутсайдерами. Это было первое дерби в моей жизни, после этого стараюсь не пропускать ни одного матча. Гол Баженова, атмосфера переполненных «Лужников»… После матча в общаге отмечали победу до утра!

2. Второй памятный матч был первым дерби на нашем новом стадионе — большие ожидания, как и от любого матча с ЦСКА, разрушились уже к 30-й минуте матча, когда на табло горело 0:3. Это был первый и единственный раз, когда я ушёл задолго до финального свистка при счёте 0:4. Такого безвольного матча на моей памяти не было ни до, ни после.

3. Третий памятный матч – это последнее на данный момент дерби при полном стадионе – четвертьфинал Кубка в марте 2020 года. Победный гол Ларссона в меньшинстве пересматривал не один раз — до сих пор свежи те эмоции!»

Дмитрий: «2008 год. 0:1! После 7-ми лет без побед… В тот год мы провалились везде. В квалификации ЛЧ получили позорные 2:8 от «Динамо» Киев. Армейцы создали с десяток моментов, но красно-белые выстояли!

Плетикоса и Ковач «зажигали» болельщиков на трибунах! Помню этот гол, как сейчас!

Прудников переводит на Быстрова, Владимир простреливает на Баженова и тот «протыкает» мимо Акинфеева!»



Вячеслав: «12.07.2008 – чёрный день в моей жизни. Не потому, что «Спартак» в 13 туре на своём поле проиграл 1:5… В этот день ушла из жизни моя мама...»



Сергей: «1993 год, 6:0, «Спартак». Ледяхов, Пятницкий и Черенок в концовке вышел. Красотища, мощь, мысль спартаковского футбола – другой команды почти не было на поле».



Sergey057: «ЦСКА – «Cпартак» — 1:2, сезон-2016/17. Я 16 лет ждал чемпионства, и оно как раз фактически оформилось после этого матча. «Спартак» — чемпион!»