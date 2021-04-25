«Головин — это грустно». Россиянин выдал достойный матч, а французы всё равно недовольны

«Монако» с Александром Головиным в составе продолжает бороться за золото чемпионата Франции. Перед выездным матчем 34-го тура с «Анже» монегаски отставали на два очка от «Лилля» и на четыре от «ПСЖ» (при игре в запасе), который днём ранее выиграл в Метце благодаря дублю Килиана Мбаппе. Команда Нико Ковача должна была переиграть середняка, находившегося в очевидном кризисе: за предыдущие 11 туров «Анже» победил лишь однажды.

Как Головин сыграл с «Анже»

Если четыре дня назад в кубковой встрече Головин вышел на замену, то теперь сыграл с первых минут. Зато в основе «Монако» неожиданно не оказалось лучшего бомбардира команды Виссама Бен-Йеддера. Впрочем, автор 17 голов в этом сезоне чемпионата Франции появился на поле уже через 17 минут, так как травму получил другой нападающий Стеван Йоветич. Черногорец до того, как отправиться в раздевалку, загубил выход один на один. «Анже» спас голкипер Поль Бернардони. А ассистировал Йоветичу тонкой проникающей передачей Головин.

Выручил Бернардони и перед самым перерывом, когда один на один выскочил уже сам Головин. Александр начал эту контратаку «Монако» перехватом на чужой половине поля, а потом, получив ответную передачу от партнёра, влетел в штрафную. Россиянин пытался перекинуть вратаря, но попал мячом в лицо Бернардони. Эпизод завершился неприятным и для нашего полузащитника, и для голкипера столкновением.

В первом тайме Головин совершил 32 касания мяча, нанёс два удара (один в створ), сделал две ключевые передачи и отдал 80% точных пасов. У бывшего армейца была сложная роль. Поскольку при владении мячом «Монако» часто переходит с 4-4-2 на 3-5-2 за счёт подключений вперёд левого защитника Каю Энрике, россиянин превращался по ситуации из левого полузащитника в центрального. Александр должен был очень много двигаться, закрывать разные зоны, участвовать в прессинге. За грубый фол против Головина первую жёлтую карточку в игре получил Венсан Мансо.

«Если он не хотел играть, надо было сказать». Головина раскритиковали за кубковый матч Болельщики предложили накормить российского полузащитника шпинатом.

Хотя «Анже» действовал с пятью защитниками и насыщенным центром поля, надёжности обороне хозяев недоставало. У «Монако» проходили передачи за спины, вот только реализация была нулевой. В начале второго тайма ещё один момент имел Головин: Александр открылся между линий и получил мяч перед штрафной, а потом, услышав подсказку «один», развернулся и свободно пробил с 20-22 метров. К сожалению для полузащитника, мяч пролетел чуть-чуть выше цели.

После перерыва Головин был менее заметен, если говорить о работе с мячом. Ковач поменял нашего легионера на 79-й минуте, выпустив вместо него Сеска Фабрегаса. Во втором тайме Александр ещё 25 раз коснулся мяча, один раз пробил и увеличил точность передач до 82%. В целом россиянин провёл достойный матч в Анже. Об этом свидетельствует и его оценка на статистическом сайте Whoscored.com – 6,89 балла. Лучше из игроков основы оказались только Чуаэми, Фофана, Сидибе и Дисаси, а также вышедший на замену Бен-Йеддер.

По удивительному стечению обстоятельств, монегаски забили через минуту после ухода с поля Головина. Фофана отнял мяч в центре поля и разрезающей передачей бросил Бен-Йеддера к воротам хозяев. Форвард забил свой 18-й гол, подняв мяч над Бернардони, чего ранее не удалось россиянину.

Что о Головине пишут в соцсетях

Благодаря минимальной победе «Монако» опять сократил отставание от «ПСЖ» до одного очка. Кажется, болельщики монегасков должны быть довольны всеми игроками. Тем не менее многие из них раскритиковали в соцсетях выступление Головина:

«Уровень игры Головина сегодня…»

«Головин – это очень грустно».

«Диоп и Йоветич травмированы, а Головин отвратителен в то же время».

«Прошло два месяца с тех пор, как Головин провёл хорошую игру».

«Головин мне очень нравится, я считаю его очень сильным. Но он совсем не улучшился с тех пор, как приехал к нам».

«Головин уже ничего не умеет».

«Наш единственный творец Головин слишком часто выглядит посредственно».

«Головин меня очень раздражает и заставляет жалеть об отсутствии Желсона».

«Сеск сделал за 10 минут больше, чем Головин за 80? Возможно».

«Головин – нулевой».

«Катастрофический Головин…».

Согласиться с жёсткой критикой в адрес Головина трудно. Эти комментарии скорее свидетельствуют о глубине понимания болельщиками игры, нежели о качестве работы российского полузащитника. Видимо, поклонникам «Монако» нужно, чтобы новичок за 30 млн делал разницу в каждой игре, как Лео Месси, однако это невозможно. В конце концов у Александра более широкие задачи на поле. Впрочем, его статистика в нынешнем сезоне Лиги 1 остаётся впечатляющей: четыре гола и восемь голевых передач в 18 матчах.